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Οι traders που αναζητούν ενδείξεις για το αν το πρόσφατο ράλι του Bitcoin μπορεί να διατηρηθεί στρέφουν την προσοχή τους σε ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της αγοράς παραγώγων: τη λήξη τριμηνιαίων συμβολαίων options αξίας περίπου 15 δισ. δολαρίων.

Περισσότερο από το ένα τρίτο του συνολικού ανοιχτού ενδιαφέροντος (open interest) στα options Bitcoin στην πλατφόρμα Deribit αφορά τη λήξη της 25ης Σεπτεμβρίου.

Ο δείκτης put-to-call ratio, που μετρά τις επιλογές πώλησης έναντι των επιλογών αγοράς, βρίσκεται στο 0,70, ένδειξη ότι οι επενδυτές έχουν περισσότερες θέσεις υπέρ της ανόδου της τιμής.

Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις δικαιωμάτων αγοράς (call options) εντοπίζονται σε τιμές εξάσκησης των 85.000, 90.000 και 100.000 δολαρίων.

Με το Bitcoin να διαπραγματεύεται περίπου στα 84.000 δολάρια, βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από το λεγόμενο επίπεδο max pain, δηλαδή την τιμή στην οποία ο μεγαλύτερος αριθμός options θα έληγε χωρίς αξία.

Το συγκεκριμένο επίπεδο διαμορφώνεται περίπου στα 76.000 δολάρια.

Οι traders παρακολουθούν πλέον αν οι κινήσεις αντιστάθμισης κινδύνου (hedging) γύρω από τις μεγάλες θέσεις αγοράς θα περιορίσουν την άνοδο πριν από τη λήξη της Παρασκευής.

Τα options μπορεί να περιορίσουν προσωρινά το ράλι

Η τοποθέτηση στην αγορά options συχνά δημιουργεί προσωρινά εμπόδια στις ανοδικές κινήσεις.

Οι dealers εμφανίζονται σε γενικές γραμμές ουδέτεροι στα τρέχοντα επίπεδα τιμών, όμως οι θέσεις τους μπορεί να τους οδηγήσουν σε πωλήσεις καθώς το Bitcoin πλησιάζει τις 90.000 έως 95.000 δολάρια, προκειμένου να διατηρήσουν ισορροπημένες τις αντισταθμίσεις τους.

Αυτό θα μπορούσε να περιορίσει προσωρινά τα κέρδη μέχρι τη λήξη των συμβολαίων.

«Η δραστηριότητα αντιστάθμισης μπορεί να περιορίζει τα ράλι μέχρι τη λήξη και η δυναμική μπορεί να επανέλθει μετά την εκπνοή αυτών των options ή τη μετακύλισή τους στην επόμενη τριμηνιαία λήξη», δήλωσε η Καρολίν Μαουρόν, συνιδρύτρια της Orbit Markets.

Η λήξη των options έρχεται μετά από μια ισχυρή ανάκαμψη του Bitcoin που ξεκίνησε τον Αύγουστο, όταν η ανακοίνωση για την επαναγορά αμερικανικών κρατικών ομολόγων από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ενίσχυσε τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου.

Από τότε, το Bitcoin έχει ενισχυθεί περισσότερο από 30%. Η τρέχουσα συγκυρία ακολουθεί επίσης τη λήξη-ρεκόρ options την περασμένη εβδομάδα για το iShares Bitcoin Trust (IBIT) της BlackRock.

Τα συγκεκριμένα συμβόλαια είχαν έντονη κλίση προς τα call options και η άνοδος του Bitcoin έφερε πολλά από αυτά σε κερδοφόρα θέση.

Αυτό ανάγκασε τους dealers που είχαν πουλήσει τα options να αγοράσουν μετοχές του IBIT ώστε να αντισταθμίσουν την έκθεσή τους, σύμφωνα με τον Μαουρίτσιο Ντι Μπαρτολομέο, συνιδρυτή της εταιρείας κρυπτοδανεισμού Ledn.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να μεταφερθεί και στην ίδια την αγορά κρυπτονομισμάτων, καθώς δημιουργούνται νέες μετοχές ETF, σύμφωνα με τον ίδιο.

Η λήξη των options στη Deribit την Παρασκευή θα μπορούσε να προκαλέσει αντίστοιχη κίνηση, εφόσον το Bitcoin συνεχίσει να πλησιάζει επίπεδα με μεγάλη συγκέντρωση call options.

«Η λήξη στον χώρο των crypto κληρονομεί αυτή τη δυναμική», ανέφερε ο Ντι Μπαρτολομέο. «Αν η κίνηση συνεχιστεί, τα μεγάλα blocks call στα 85.000 και 100.000 δολάρια είναι τα σημεία όπου μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά η ίδια διαδικασία».

Οι traders κοιτούν ήδη τα 100.000 δολάρια

Ορισμένοι επενδυτές έχουν ήδη στραφεί πέρα από τη λήξη της Παρασκευής.

Ο Τζέικ Οστροβσκις, επικεφαλής εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών στην Wintermute, ανέφερε ότι πολλές θέσεις μεταφέρονται σε μεταγενέστερες λήξεις.

Αρκετοί traders επιλέγουν πλέον call options Bitcoin στα 95.000 έως 100.000 δολάρια για τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο.

Ορισμένες πιο μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις φτάνουν ακόμη και σε τιμές 150.000 δολαρίων για τον Μάρτιο του 2027.

Ωστόσο, το μέγεθος μιας λήξης options από μόνο του δεν καθορίζει την επόμενη κίνηση του Bitcoin.

Ο Όλιβερ Κάρντινγκ, επικεφαλής marketing της Tesseract Group, σημείωσε ότι δεν είναι δημοσίως γνωστό ποιοι επενδυτές βρίσκονται στη short πλευρά των συμβολαίων.

«Θα αντιμετώπιζα τη λήξη περισσότερο ως γεγονός αναδιάρθρωσης και μετακύλισης θέσεων και όχι ως παράγοντα που καθορίζει την κατεύθυνση της αγοράς», ανέφερε.

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