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Το Bitcoin χάνει έδαφος σήμερα Δευτέρα, μετά το ισχυρό ράλι των τελευταίων εβδομάδων, καθώς ένα νέο κύμα μακροοικονομικής αβεβαιότητας συνεχίζει να επιβαρύνει το κλίμα. Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα κινείται γύρω από τα 83.000 δολάρια, έχοντας υποχωρήσει περισσότερο από 2% σε σχέση με τα πρόσφατα επίπεδα, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της CoinDesk. Απώλειες καταγράφουν και άλλα μεγάλα ψηφιακά assets. Το Ether, κινείται γύρω από τα 2.688 δολάρια, ενώ το Solana διαπραγματεύεται περίπου στα 110 δολάρια.

Το μακροοικονομικό περιβάλλον εξακολουθεί να επηρεάζει την αγορά κρυπτονομισμάτων. Το Bitcoin κινήθηκε χαμηλότερα μαζί με τις μετοχές και τα ομόλογα, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την τελευταία πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για τις παγκόσμιες προμήθειες ενέργειας.

Οι αγορές εξακολουθούν παράλληλα να αποτιμούν την απόφαση της Federal Reserve να αυξήσει τα επιτόκια νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ενώ οι traders αρχίζουν να… αποδέχονται μια ουσιαστική πιθανότητα νέας αύξησης τον Οκτώβριο.

Η υποχώρηση έρχεται μετά το ράλι της προηγούμενης εβδομάδας, όταν το Bitcoin ξεπέρασε προσωρινά τα 87.000 δολάρια, στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Ιανουάριο. Την ίδια περίοδο ενισχύθηκε και η θεσμική ζήτηση, με τα αμερικανικά spot ETFs να καταγράφουν τις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες καθαρές εισροές από τότε που το κρυπτονόμισμα είχε φτάσει σε ιστορικό υψηλό άνω των 126.000 δολαρίων τον περασμένο Οκτώβριο. Η εξέλιξη αυτή ήρθε λίγο πριν από ένα sell-off που συνεχίστηκε για μεγάλο μέρος του 2026.

Οι πρόσφατες εισροές ήταν αρκετές ώστε τα ETF να περάσουν σε θετικό έδαφος για το σύνολο του έτους. Αφού είχαν καταγράψει καθαρές εκροές άνω των 5 δισ. δολαρίων έως το τέλος Ιουλίου, τα κεφάλαια ανέστρεψαν την τάση και πλέον πλησιάζουν το 1 δισ. δολάρια σε καθαρές εισροές για το 2026.

Ορισμένοι επενδυτές, πάντως, αντιμετωπίζουν την πρόσφατη αδυναμία του Bitcoin περισσότερο ως ένα προσωρινό “pause”μετά τα ισχυρά προηγούμενα κέρδη και όχι ως ένδειξη ότι το ανοδικό μομέντουμ έχει τερματιστεί. «Δεν πιστεύω ότι το ράλι στερείται δυναμικής μόνο και μόνο εξαιτίας της αδυναμίας των τελευταίων ημερών, η οποία κάποια στιγμή θα ήταν αναμενόμενη», δήλωσε ο Richard Galvin, εκτελεστικός πρόεδρος της DACM.

Ισχυρό τρίμηνο για το Bitcoin

Το Bitcoin έχει καταγράψει ισχυρή άνοδο. Από τις 19 Αυγούστου έχει ενισχυθεί περίπου 28%, όταν το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τις επαναγορές ομολόγων μεγάλης διάρκειας.

Με τα σημερινά δεδομένα, το Bitcoin οδεύει προς την καλύτερη τριμηνιαία επίδοσή του από το τέταρτο τρίμηνο του 2024, όταν η επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε προεκλογικά υιοθετήσει φιλο-κρυπτογραφική ατζέντα, είχε συμβάλει σε άνοδο του Bitcoin κατά 47%.

Η εξέλιξη σηματοδοτεί σημαντική ανάκαμψη σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του έτους, αν και το Bitcoin εξακολουθεί να βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα από το υψηλό του Οκτωβρίου. Από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο έχει ενισχυθεί μέχρι στιγμής περισσότερο από 40%, αντιστρέφοντας απώλειες 14% που είχαν καταγραφεί το προηγούμενο τρίμηνο.

Ακόμη έχει δείξει σχετικά μεγάλη ανθεκτικότητα απέναντι σε πρόσφατες εξελίξεις που θεωρούνται δυνητικά αρνητικές για τον κλάδο. Πέρα από την αύξηση των επιτοκίων από τη Fed, η Γερουσία των ΗΠΑ απέτυχε πρόσφατα να προωθήσει το Clarity Act, νομοσχέδιο που αφορά τον κλάδο των κρυπτονομισμάτων και αναμενόταν από τις εταιρείες του χώρου, οι οποίες επιδιώκουν σαφέστερο ρυθμιστικό πλαίσιο στις ΗΠΑ.

Το Bitcoin συνδέεται επίσης όλο και περισσότερο με το ευρύτερο περιβάλλον των αμερικανικών ομολόγων και της ρευστότητας. Οι υψηλότερες αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων—οι οποίες βρίσκονται πλέον σε υψηλότερα επίπεδα από εκείνα πριν από την ανακοίνωση των επαναγορών της 19ης Αυγούστου— μπορούν να καταστήσουν λιγότερο ελκυστικά τα assets που δεν προσφέρουν απόδοση, όπως το Bitcoin, ιδιαίτερα όταν οι επενδυτές αναμένουν ότι οι κεντρικές τράπεζες θα διατηρήσουν τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα.

«Για να ξεπεράσει το Bitcoin τα υψηλά του 2026, είναι πιθανό να χρειάζεται ένα ευνοϊκότερο ευρύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον», δήλωσε ο Damien Loh, διευθυντής επενδύσεων της Ericsenz Capital.

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