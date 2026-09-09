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Σε υψηλότερες εκτιμήσεις για τα κέρδη και τις ταμειακές ροές των ευρωπαϊκών πετρελαϊκών ομίλων οδηγούν οι νέες παραδοχές για τις τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των περιθωρίων διύλισης, καθώς οι αναταράξεις στα Στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι θα διατηρήσουν τις ενεργειακές αγορές σε υψηλότερα επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα.

Η BofA αναθεωρεί ανοδικά τις εκτιμήσεις της για το 2026 και το 2027, χωρίς ωστόσο να αλλάζει τη μεσοπρόθεσμη παραδοχή της για το Brent στα 70 δολάρια το βαρέλι από το 2028 και μετά. Αυτό αποτελεί και το βασικό σημείο της επενδυτικής προσέγγισης, καθώς η βελτίωση των βραχυπρόθεσμων μεγεθών είναι σημαντική, αλλά μεγάλο μέρος της έχει ήδη ενσωματωθεί στις αποτιμήσεις των ευρωπαϊκών πετρελαϊκών εταιρειών.

Οι νέες παραδοχές τοποθετούν το Brent κατά μέσο όρο στα 85,3 δολάρια το 2026, από 81,8 δολάρια προηγουμένως, και στα 74,8 δολάρια το 2027, από 70 δολάρια. Αντίστοιχα, η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου TTF αυξάνεται στα 51,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα το 2026 και στα 38,8 ευρώ το 2027, ενώ ακόμη μεγαλύτερη είναι η αναθεώρηση στα ευρωπαϊκά περιθώρια διύλισης, τα οποία αυξάνονται κατά 57% και 75% αντίστοιχα έναντι των προηγούμενων προβλέψεων.

Η επίπτωση στα εταιρικά μεγέθη είναι άμεση. Οι εκτιμήσεις για τα EBITDA των μεγάλων ευρωπαϊκών πετρελαϊκών αυξάνονται κατά περίπου 8% για το 2026 και 12% για το 2027, ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές ενισχύονται κατά 8% και 10% αντίστοιχα. Οι μεγαλύτερες αναβαθμίσεις καταγράφονται σε Equinor και Repsol, δύο εταιρείες με μεγαλύτερη ευαισθησία στις τιμές των υδρογονανθράκων και στα περιθώρια διύλισης.

Παρά τις υψηλότερες προβλέψεις, οι τιμές στόχοι αυξάνονται κατά μόλις 6% κατά μέσο όρο, καθώς οι μακροπρόθεσμες παραδοχές παραμένουν αμετάβλητες. Για την TotalEnergies η τιμή στόχος ανεβαίνει στα 87 ευρώ από 82 ευρώ, για τη Galp στα 23 ευρώ από 22 ευρώ και για την Eni στα 24 ευρώ από 23 ευρώ. Για τη Shell ο στόχος αυξάνεται στις 35,50 λίρες από 34 λίρες, για την Equinor στις 400 νορβηγικές κορώνες από 365 και για την BP στις 5 λίρες από 4,60 λίρες. Οι στόχοι για Repsol, OMV και Neste διαμορφώνονται στα 25 ευρώ, 58 ευρώ και 25 ευρώ αντίστοιχα.

Η TotalEnergies παραμένει η κορυφαία επιλογή μεταξύ των μεγάλων πετρελαϊκών ομίλων, με σύσταση αγοράς και εκτιμώμενο ανοδικό περιθώριο 13%. Η Galp επίσης διατηρεί σύσταση αγοράς, με δυνητική άνοδο περίπου 11%. Αντίθετα, οι αποτιμήσεις εμφανίζονται περισσότερο απαιτητικές σε BP, Repsol, OMV και Neste, όπου οι τιμές στόχοι βρίσκονται κάτω από τις τρέχουσες χρηματιστηριακές τιμές.

Η διαφοροποίηση αυτή συνδέεται με τη βελτίωση των ταμειακών ροών και κατά πόσο αυτή έχει ήδη προεξοφληθεί. Οι νέες προβλέψεις δείχνουν ότι οι μεγάλες ευρωπαϊκές πετρελαϊκές μπορεί να παράγουν πάνω από 100 δισ. δολάρια πρόσθετων ελεύθερων ταμειακών ροών την περίοδο 2026-2027 σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις. Ωστόσο, η συνολική κεφαλαιοποίησή τους έχει ήδη αυξηθεί κατά περισσότερα από 145 δισ. δολάρια, γεγονός που σημαίνει ότι η αγορά έχει αποτιμήσει αυτό το όφελος περίπου 1,5 φορά.

Η TotalEnergies εμφανίζεται πιο ελκυστική επειδή οι αποτιμήσεις της εξακολουθούν να ενσωματώνουν μακροπρόθεσμη τιμή Brent χαμηλότερη από τη βασική παραδοχή των 70 δολαρίων, ιδιαίτερα όταν ληφθεί υπόψη η αξία των δραστηριοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παράλληλα, εκτιμάται ότι μπορεί να διατηρήσει απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών, προσαρμοσμένη για το χρέος, άνω του 10% έως το 2028.

Το ενεργειακό σκηνικό παραμένει πάντως στενά συνδεδεμένο με το Ορμούζ. Στο βασικό σενάριο προβλέπεται επαναφορά των ροών πάνω από 10 εκατ. βαρέλια ημερησίως και Brent στα 83 δολάρια στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 και στα 75 δολάρια το 2027. Αν οι συγκρούσεις συνεχιστούν με διακοπτόμενες ροές, το Brent θα μπορούσε να κινηθεί στα 95 δολάρια το δεύτερο εξάμηνο του 2026 και στα 100 δολάρια το 2027. Σε ένα ακραίο σενάριο σοβαρών ζημιών στις ενεργειακές υποδομές, οι τιμές θα μπορούσαν να φτάσουν τα 150 δολάρια ή και υψηλότερα.

Παρά την ένταση, η προσφορά πετρελαίου έχει αποδειχθεί πιο ανθεκτική από ό,τι αναμενόταν. Εναλλακτικοί αγωγοί, συνοδευόμενες διελεύσεις πλοίων από τα Στενά και αυξημένες ρωσικές εξαγωγές έχουν περιορίσει τις ελλείψεις, ενώ μέρος των προπολεμικών ροών έχει αποκατασταθεί. Η αγορά, ωστόσο, παραμένει σφιχτή, με το έλλειμμα μεταξύ παγκόσμιας προσφοράς και ζήτησης να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 3 εκατ. βαρέλια ημερησίως στο τρίτο τρίμηνο του 2026.

Το αποτέλεσμα είναι ισχυρές ταμειακές ροές για τον κλάδο. Οι ευρωπαϊκές μεγάλες πετρελαϊκές αναμένεται να εμφανίσουν συνολικό οργανικό πλεόνασμα ελεύθερων ταμειακών ροών άνω των 60 δισ. δολαρίων το 2026 μετά από μερίσματα και επαναγορές μετοχών, επιτρέποντας ταυτόχρονα μείωση της μόχλευσης.

Η BofA θεωρεί ότι το 2026 και το 2027 προδιαγράφονται ισχυρότερα για τα κέρδη και τις ταμειακές ροές του ευρωπαϊκού ενεργειακού κλάδου, αλλά όχι κατ’ ανάγκη για όλες τις μετοχές. Μεγάλο μέρος της βελτίωσης έχει ήδη αποτυπωθεί στις τιμές, με την επιλογή εταιρειών να μετατοπίζεται πλέον από την απλή έκθεση στις υψηλές τιμές πετρελαίου προς όσες διαθέτουν καλύτερη ποιότητα κερδών, ισχυρότερους ισολογισμούς και πιο ελκυστικές αποτιμήσεις.

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