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Οι τελευταίες ενδείξεις από τον πληθωρισμό και την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με πιο ήπιες τοποθετήσεις αξιωματούχων της Federal Reserve, έχουν οδηγήσει τις αγορές σε σημαντική αναθεώρηση των προσδοκιών τους για την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων. Αυτό εκτιμά σε νέα ανάλυση της η BofA Global Research εν όψει της επικείμενης συνεδρίασης της FOMC, στις 28 Οκτωβρίου.

Μετά τα χαμηλότερα του αναμενομένου στοιχεία για τον δομικό δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (core PCE) και την ασθενέστερη από τις εκτιμήσεις αύξηση της απασχόλησης, η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων τον Οκτώβριο υποχώρησε από περίπου 70% σε μόλις 15%-20%. Στην αλλαγή αυτή συνέβαλαν και οι δηλώσεις στελεχών της Fed, οι οποίες άφησαν να εννοηθεί ότι η κεντρική τράπεζα θα μπορούσε να περιμένει έως τον Δεκέμβριο πριν προχωρήσει σε νέα κίνηση.

Παρά τη συγκεκριμένη «dovish» επανατιμολόγηση, ωστόσο, τα θεμελιώδη μεγέθη της αμερικανικής οικονομίας εξακολουθούν να συνηγορούν υπέρ περαιτέρω αυξήσεων των επιτοκίων. Ο υποκείμενος πληθωρισμός παραμένει πάνω από το 2,5%, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας συνεχίζει να κινείται πάνω από το επίπεδο που απαιτείται για τη σταθερότητα της αγοράς εργασίας, ενώ οι προοπτικές για κατανάλωση και επενδύσεις παραμένουν ισχυρές.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι κατά πόσο η Fed μπορεί να αναβάλει μια νέα αύξηση χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την αξιοπιστία της, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία ο core PCE εξακολουθεί να κινείται κοντά στο 3%.

Σύμφωνα με την ανάλυση της BofA, είναι ακόμη νωρίς για να υπάρξει διακοπή του ανοδικού κύκλου επιτοκίων, καθώς δεν είναι βέβαιο ότι μέχρι τον Δεκέμβριο θα έχουν προκύψει αρκετά νέα στοιχεία ώστε η κεντρική τράπεζα να έχει σαφέστερη εικόνα για την ανάγκη περαιτέρω σύσφιξης.

Παράλληλα, οι ανοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό, μεταξύ άλλων και από τις τιμές του πετρελαίου, παραμένουν στο προσκήνιο. Ως εκ τούτου, η Fed καλείται να σταθμίσει προσεκτικά το κόστος και τα οφέλη μιας πιθανής παράλειψης της συνεδρίασης του Οκτωβρίου για νέα αύξηση επιτοκίων.

Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης των αγορών βρίσκονται επίσης τα στοιχεία για τον δείκτη υπηρεσιών ISM και η τελική μέτρηση του S&P Global US Services PMI για τον Σεπτέμβριο, τα οποία αναμένεται να προσφέρουν νέες ενδείξεις για τη δυναμική της αμερικανικής οικονομίας.

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