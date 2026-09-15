Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η υπερβολική αισιοδοξία γύρω από τα περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου αρχίζει να υποχωρεί, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για το ενδεχόμενο άτακτης ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων, αλλά και για το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, σύμφωνα με έρευνα της Bank of America.

Το καθαρό 49% των διαχειριστών κεφαλαίων δηλώνει overweight στις παγκόσμιες μετοχές, έναντι 56% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θεωρούν πλέον μια ανεξέλεγκτη άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων ως τον μεγαλύτερο ακραίο κίνδυνο –tail risk– για τις αγορές.

Τα διαθέσιμα αυξήθηκαν στο 3,9% των χαρτοφυλακίων, αν και εξακολουθούν να βρίσκονται σε επίπεδα που ενεργοποιούν «σήμα πώλησης» για τα περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου, όπως έγραψε σε σημείωμά του ο στρατηγικός αναλυτής της BofA Μάικλ Χάρτνετ.

Η άνοδος των αποδόσεων πιέζει τις μετοχές

Οι παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές έχουν δεχθεί πιέσεις, καθώς οι αποδόσεις των ομολόγων ξεπέρασαν κρίσιμα επίπεδα εν μέσω φόβων για ένα νέο πληθωριστικό σοκ.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου ανήλθε την Τρίτη στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007, την ώρα που οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ο δείκτης MSCI All-Country World υποχώρησε για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση.

Οι traders στην αγορά swaps αποτιμούν πλέον πιθανότητα περίπου 94% για αύξηση των επιτοκίων από τη Federal Reserve την Τετάρτη, η οποία, εφόσον πραγματοποιηθεί, θα είναι η πρώτη εδώ και τρία χρόνια.

Παρά ταύτα, η έρευνα της BofA δείχνει ότι οι επενδυτές θεωρούν πως η κεντρική τράπεζα έχει μείνει πίσω από τις εξελίξεις. Το καθαρό 25% των συμμετεχόντων εκτιμά ότι η νομισματική πολιτική παραμένει υπερβολικά επεκτατική, το υψηλότερο ποσοστό από το 2022.

Το όριο του 5% για το αμερικανικό 10ετές

Ορισμένοι επενδυτές έχουν προειδοποιήσει ότι οι μετοχές θα μπορούσαν να δεχθούν περαιτέρω πιέσεις εάν η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς κινηθεί πάνω από το 5%.

Ωστόσο, οι αναλυτές των αγορών παραμένουν σε γενικές γραμμές αισιόδοξοι ότι οι μετοχές μπορούν να αντέξουν υψηλότερα επιτόκια, χάρη στην ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας.

Ο Χάρτνετ ανέφερε ότι το ποσοστό των ερωτηθέντων που αναμένουν διψήφια αύξηση των εταιρικών κερδών κατά τους επόμενους 12 μήνες βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2021.

Οι επενδυτές παραμένουν επίσης αισιόδοξοι για τις μακροοικονομικές προοπτικές, με τη «μοναδική ανησυχία», σύμφωνα με τον Χάρτνετ, να είναι ότι οι επιχειρήσεις προχωρούν σε υπερβολικές κεφαλαιουχικές επενδύσεις.

Οι διαχειριστές γυρίζουν την πλάτη στα ομόλογα

Προς το παρόν, το καθαρό 48% των διαχειριστών κεφαλαίων δηλώνει underweight στα ομόλογα, το υψηλότερο ποσοστό από τον Μάιο του 2022.

Παράλληλα, σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες στην έρευνα εκτιμούν ότι το πρόγραμμα επαναγορών ομολόγων του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών δεν θα έχει καμία επίδραση στις αποδόσεις.

Σε ό,τι αφορά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, περίπου το 44% των επενδυτών θεωρεί πιθανότερο ένα διχασμένο Κογκρέσο, με τους Δημοκρατικούς να ελέγχουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τους Ρεπουμπλικανούς τη Γερουσία.

Σε περίπτωση, πάντως, που οι Δημοκρατικοί επικρατήσουν και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες περιμένουν άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων και πτώση των μετοχών.

Η έρευνα της Bank of America πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 10 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή 170 επενδυτών και διαχειριστών που συνολικά διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία ύψους 470 δισ. δολαρίων.

Διαβάστε ακόμη

Στο κάδρο του διασυνοριακού ανταγωνισμού οι ελληνικές τράπεζες (πίνακες)

Ενεργειακό ντόμινο «φουσκώνει» τον λογαριασμό του χειμώνα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Μega τουριστικό- οικιστικό project σε 169 στρέμματα στην Αργολίδα – Ποιος γνωστός όμιλος «τρέχει» την επένδυση

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ