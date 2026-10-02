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Οι επενδυτές αναμένεται να αποφύγουν τις πιο ριψοκίνδυνες τοποθετήσεις έως ότου η πρόσφατη άνοδος του δολαρίου δείξει ενδείξεις ότι πλησιάζει στην κορύφωσή της, σύμφωνα με τον Μάικλ Χάρνετ της Bank of America.

Σε σημείωμά του, ο στρατηγικός αναλυτής εκτίμησε επίσης ότι η νευρικότητα στις αγορές πιθανότατα θα συνεχιστεί έως ότου οι αποδόσεις των ομολόγων υποχωρήσουν από τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο δεκαετιών. Ο ίδιος προτείνει στους επενδυτές «να αξιοποιήσουν τις πιέσεις για νέες τοποθετήσεις», ξεκινώντας να αυξάνουν σταδιακά τις τοποθετήσεις τους σε ομόλογα.

Ο δείκτης δολαρίου του Bloomberg έχει ενισχυθεί κατά 3% από το χαμηλό του Σεπτεμβρίου, καθώς οι επενδυτές άρχισαν να ενισχύουν εκ νέου τα ταμειακά τους διαθέσιμα, εγκαταλείποντας τοποθετήσεις σε πιο ριψοκίνδυνα assets. Η κίνηση αυτή συνοδεύτηκε από άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων, η οποία οφείλεται σε έναν συνδυασμό πληθωριστικών πιέσεων από τον πόλεμο στο Ιράν, προσδοκιών για περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής, αλλά και ισχυρής αύξησης των εταιρικών κερδών.

Μετοχές και δολάριο σε αντίθετες κατευθύνσεις

Ο Χάρνετ εκτιμά ότι, ενώ οι πρόσφατες κινήσεις στις αγορές δείχνουν πως οι επενδυτές μειώνουν τη μόχλευση και περιορίζουν το ρίσκο, υπάρχει ένα πιθανό «δίχτυ ασφαλείας» μέσω πιο επιθετικών επαναγορών αμερικανικών κρατικών ομολόγων από την κυβέρνηση.

Ιδιαίτερα, αυτό θα μπορούσε να συμβεί εάν η άνοδος των αποδόσεων απειλούσε να πλήξει τις επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με τον αναλυτή, οι καθοδικοί κίνδυνοι θα γίνουν περισσότερο ανησυχητικοί εάν οι μετοχές μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης ακολουθήσουν τις τράπεζες στη σημαντική πτώση τους.

Μια τέτοια εξέλιξη, όπως εκτιμά, θα αποτελούσε ένδειξη ότι η αισιοδοξία για ισχυρή οικονομική ανάπτυξη έχει κορυφωθεί, γεγονός που τελικά θα μπορούσε να επιβαρύνει και τις τεχνολογικές μετοχές.

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