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Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας και του τραπεζικού κλάδου ξεκίνησε σήμερα στο Λονδίνο το μεγάλο συνέδριο της Bank of America για τις χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, το οποίο συνεχίζεται αύριο και ολοκληρώνεται την Πέμπτη, με τη συμμετοχή των διοικήσεων των ελληνικών συστημικών τραπεζών. Σε μια συγκυρία κατά την οποία η ελληνική αγορά βρίσκεται σε τροχιά αναβάθμισης στις ανεπτυγμένες αγορές, το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς οι συζητήσεις δεν περιορίζονται πλέον στην ανάκαμψη των τραπεζών, αλλά επεκτείνονται στο κατά πόσο το ελληνικό story μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερο βάθος και διάρκεια.

Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκεται, όπως αναμενόταν, η πιστωτική επέκταση. Οι επενδυτές ζητούν να πληροφορηθούν κατά πόσο οι υψηλοί ρυθμοί νέων χορηγήσεων μπορούν να διατηρηθούν και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, όταν η οικονομία θα πρέπει να συνεχίσει να παράγει επενδύσεις και ζήτηση για χρηματοδότηση χωρίς την ίδια ένταση των ευρωπαϊκών πόρων. Παράλληλα, ενδιαφέρον υπάρχει για την πορεία των στεγαστικών δανείων, αλλά και για τον ανταγωνισμό στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.

Η συζήτηση αυτή συνδέεται άμεσα με το μεγάλο ερώτημα που απασχολεί πλέον την επενδυτική κοινότητα: ποιες θα είναι οι νέες κινητήριες δυνάμεις ανάπτυξης των ελληνικών τραπεζών τα επόμενα χρόνια. Με τα επιτοκιακά έσοδα να επηρεάζονται από την πορεία της νομισματικής πολιτικής, το ενδιαφέρον στρέφεται όλο και περισσότερο στις προμήθειες και στις δραστηριότητες που μπορούν να ενισχύσουν τα μη επιτοκιακά έσοδα.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη θέση στις συζητήσεις καταλαμβάνουν το Wealth Management, οι ασφαλιστικές εργασίες και το cross-selling, καθώς οι τράπεζες επιδιώκουν να αξιοποιήσουν πληρέστερα τη σχέση τους με τους πελάτες τους. Η διεύρυνση των πηγών εσόδων θεωρείται κρίσιμη σε ένα περιβάλλον όπου τα περιθώρια από τα επιτόκια δεν μπορούν να αποτελούν τον μοναδικό μοχλό κερδοφορίας.

Τα επιτόκια, οι καταθέσεις και τα κεφάλαια

Η πορεία των επιτοκίων της ΕΚΤ αποτελεί επίσης βασικό θέμα στις συναντήσεις. Οι επενδυτές εξετάζουν την ευαισθησία των καθαρών εσόδων από τόκους στις μεταβολές των επιτοκίων, την εξέλιξη των spreads και τη συμπεριφορά των καταθέσεων. Πρόκειται για μια εξίσωση που γίνεται περισσότερο σύνθετη όσο μεταβάλλεται το κόστος χρήματος και εντείνεται ο ανταγωνισμός για τις καταθέσεις και τις αποταμιεύσεις των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Στο μικροσκόπιο παραμένουν, την ίδια στιγμή, τα κεφάλαια και οι διανομές προς τους μετόχους, με τους επενδυτές να εξετάζουν τα επίπεδα κεφαλαιακής επάρκειας, τους στόχους αποδοτικότητας και τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες θα ισορροπήσουν ανάμεσα στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, τις επενδύσεις και τις επιστροφές κεφαλαίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς οι τράπεζες καλούνται να αποφασίσουν πώς θα αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες, αλλά και πόσο θα επενδύσουν σε αυτές. Από την αυτοματοποίηση διαδικασιών και τη μείωση του λειτουργικού κόστους έως την καλύτερη εξυπηρέτηση και την ανάπτυξη νέων προϊόντων, η ΑΙ εξελίσσεται σε ένα από τα θέματα που απασχολούν πλέον έντονα τους διεθνείς επενδυτές.

Το ελληνικό story αλλάζει πίστα

Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια ιδιαίτερη συγκυρία για την Ελλάδα. Η μετάβαση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς από το καθεστώς των αναδυόμενων σε εκείνο των ανεπτυγμένων αγορών έχει ήδη αρχίσει να αλλάζει το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών. Οι επαφές σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη πραγματοποιούνται με την προσδοκία ότι η αναβάθμιση μπορεί να διευρύνει τη βάση των επενδυτών και να φέρει περισσότερα κεφάλαια στην ελληνική αγορά.

Στις συναντήσεις καταγράφεται, σύμφωνα με το feedback από την επενδυτική κοινότητα, θετικό κλίμα για την Ελλάδα, ενώ εμφανίζονται και νέα επενδυτικά ονόματα που εξετάζουν την ελληνική αγορά μετά την προοπτική της αναβάθμισης. Ταυτόχρονα, όμως, επανέρχεται μια διαχρονική αδυναμία: το ελληνικό χρηματιστήριο εξακολουθεί να έχει περιορισμένο βάθος και μεγάλο μέρος του επενδυτικού ενδιαφέροντος συγκεντρώνεται στις τράπεζες.

Ακριβώς γι’ αυτό, οι επαφές των επόμενων ημερών έχουν ιδιαίτερη σημασία. Οι ξένοι επενδυτές δεν κοιτούν πλέον μόνο την επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στην κανονικότητα, αλλά τι υπάρχει μετά την κανονικότητα: πόσο μπορεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση της οικονομίας, πώς θα εξελιχθούν τα έσοδα, ποιοι θα είναι οι νέοι πυλώνες κερδοφορίας και πώς θα μεταφραστεί η αναβάθμιση της αγοράς σε μεγαλύτερη επενδυτική συμμετοχή.

Το συνέδριο συνεχίζεται και ολοκληρώνεται αύριο, με τις συζητήσεις να δίνουν ένα ακόμη στίγμα για το πώς αντιμετωπίζουν οι διεθνείς επενδυτές το ελληνικό τραπεζικό story σε μια φάση όπου η χώρα επιχειρεί να περάσει από την περίοδο της ανάκαμψης σε μια νέα φάση διεύρυνσης, βάθους και διεθνοποίησης της αγοράς της.

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