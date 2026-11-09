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Ισχυρή αντίδραση έβγαλαν οι αγοραστές στο Χρηματιστήριο Αθηνών έπειτα από δύο πτωτικές συνεδριάσεις, επιστρέφοντας πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.600 μονάδων με «μοχλό» ανόδου τον τραπεζικό τομέα. Παράλληλα, το ΧΑ συντονίστηκε με τη θετική εικόνα των διεθνών αγορών, οι περισσότερες εκ των οποίων σημειώνουν κέρδη άνω του +1%.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (9/11) ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 56,28 μονάδες ή +2,2% και έκλεισε στις 2.609,63 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.609,75 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.560,05 μονάδες. Σε +23,05% ανέρχεται πλέον η φετινή απόδοση.

Οι τράπεζες πρωταγωνίστησαν σήμερα, με τον κλαδικό δείκτη να «σκαρφαλώνει» πάνω από +3%. Ξεχώρισαν η Eurobank και η Εθνική με κέρδη άνω του +5%. Rebound για την Coca-Cola HBC με ώθηση από τη διάψευση του Κρεμλίνου σχετικά με το ενδεχόμενο κρατικού ελέγχου των δραστηριοτήτων της στη Ρωσία. Η μετοχή έκλεισε με άνοδο κοντά στο +3%, ενώ ενδοσυνεδριακά έφτανε να ενισχύεται έως και +8,8%. Αντίθετα, η Allwyn δέχθηκε ισχυρές πιέσεις και έχασε πάνω από -8% στον απόηχο της μείωσης της τιμής στόχου από την JPMorgan σε 9 ευρώ και της ταυτόχρονης υποβάθμισης της σύστασης σε underweight ευρώ. Η μετοχή έκλεισε λίγο πάνω από τα 10 ευρώ, καταγράφοντας αρνητικό ρεκόρ πέντε ετών, καθώς σταμάτησε στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Φεβρουάριο του 2021.

Ράλι ανακούφισης για τις τράπεζες

Κέρδη +3,57% σημείωσε ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 3.157,17 μονάδες, έχοντας τα ηνία της ανοδικής προσπάθειας στο ταμπλό. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά +2,29% στις 6.692,49 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κατέγραψε άνοδο +0,58% στις 3.084,87 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 342,78 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 43,19 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 208,18 εκατ. ευρώ έκαναν οι συστημικές τράπεζες, απασχολώντας το 61% των συναλλαγών. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 191,15 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 72 μετοχές, αρνητικό για 28, ενώ 20 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank ενισχύθηκε κατά +5,4% στα 4,726 ευρώ και ακολούθησαν η Εθνική (+5,04% στα 17,1 ευρώ), η Πειραιώς (+2,24% στα 9,85 ευρώ) και η Alpha Bank (+2,12% στα 4,626 ευρώ). Η Τράπεζα Κύπρου κέρδισε +2% στα 10,71 ευρώ, η Optima bank +1,29% στα 14,13 ευρώ, ενώ η CrediaBank κινήθηκε πτωτικά κατά -0,11% στο 0,92 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Cenergy κατέγραψε «άλμα» +3,26% και έκλεισε στα 21,54 ευρώ. Κέρδη άνω του +2% σημείωσαν η Coca-Cola HBC (+2,72% στα 51 ευρώ), η Aegean (+2,7% στα 11,4 ευρώ), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,65% στα 40,3 ευρώ), η Aktor (+2,62% στα 10,2 ευρώ) και η ΔΕΗ (+2,51% στα 23,72 ευρώ). Κατά τουλάχιστον +1% ενισχύθηκαν η ΕΥΔΑΠ (+1,79% στα 13,68 ευρώ), η Titan (+1,75% στα 46,5 ευρώ), η Jumbo (+1,75% στα 27,94 ευρώ), η Metlen (+1,59% στα 45,92 ευρώ), η ElvalHalcor (+1,48% στα 3,42 ευρώ), η Lamda Development (+1,2% στα 5,915 ευρώ), η Viohalco (+1,08% στα 15,04 ευρώ) και η HELLENiQ ENERGY (+1,06% στα 16,25 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, η Allwyn διολίσθησε -8,32% και έκλεισε στα 10,25 ευρώ (χαμηλό πέντε ετών – Φεβρουάριος 2021), με τζίρο άνω των 14 εκατ. ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Κρι Κρι «σκαρφάλωσε» κατά +2,91% στα 37,1 ευρώ και σημείωσε ένα ακόμη ιστορικό ρεκόρ. Η Dimand ακολούθησε με άνοδο +2,17% στα 14,15 ευρώ και πλησίασε τις φετινές κορυφές της, λαμβάνοντας ώθηση από το deal πώλησης του ακινήτου στις Γούρνες. Πέριξ του +1% ενισχύθηκαν η Noval Property (+1,28% στα 2,37 ευρώ), η Quest (+1,12% στα 7,24 ευρώ), η Σαράντης (+1,05% στα 11,5 ευρώ) και ο ΑΔΜΗΕ (+0,97% στα 4,675 ευρώ). Στον αντίποδα, περίπου -1% έχασαν ο ΟΛΘ (-1,52% στα 39 ευρώ), η Ελλάκτωρ (-1,49% στο 1,192 ευρώ) και η Euronext Athens (-0,9% στα 11,02 ευρώ).

«Ρυθμιστής» το κλίμα στο εξωτερικό

Με το βλέμμα στραμμένο στις διεθνείς αγορές είναι η Λεωφόρος Αθηνών, καθώς οι επενδυτές αναζητούν περιθώρια ανάκαμψης έπειτα από τις ισχυρές πιέσεις των προηγούμενων συνεδριάσεων. Η σταδιακή βελτίωση του κλίματος στο εξωτερικό δημιουργεί προϋποθέσεις για επιλεκτικές αγοραστικές κινήσεις, χωρίς ωστόσο να αίρει την επιφυλακτικότητα που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει την αγορά.

Ο Γενικός Δείκτης ξεκίνησε την εβδομάδα από τις παρυφές των 2.550 μονάδων, έχοντας καταγράψει συνολικές απώλειες 4,1% στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις. Η πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε με πτώση 2,51%, σε συνέχεια της διόρθωσης 4,36% που σημειώθηκε τον Οκτώβριο. Παρά την πρόσφατη υποχώρηση, η απόδοση του ΧΑ από τις αρχές του έτους παραμένει θετική.

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η πορεία των χρηματιστηρίων του εξωτερικού, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται κυρίως στη Wall Street και στις αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές. Οι έντονες διακυμάνσεις της προηγούμενης εβδομάδας, στον απόηχο των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, συνδέθηκαν και με τις ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις στον τεχνολογικό κλάδο, αλλά και για το αυξανόμενο κόστος των επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και data centers.

Σε αυτό το περιβάλλον, η προσπάθεια σταθεροποίησης της διεθνούς επενδυτικής ψυχολογίας πρόσφερε στην Αθήνα τα απαραίτητα στηρίγματα για τη σημερινή ανοδική αντίδραση, μετά τις ρευστοποιήσεις των τελευταίων ημερών. Ωστόσο, η ευαισθησία των αγορών στις διεθνείς εξελίξεις παραμένει αυξημένη, γεγονός που ενδέχεται να διατηρήσει τη μεταβλητότητα σε υψηλά επίπεδα.

Στο προσκήνιο βρίσκονται επίσης οι διπλωματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η πορεία των τιμών του πετρελαίου, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στα επόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Οι νέες ενδείξεις για τις πληθωριστικές πιέσεις αναμένεται να επηρεάσουν τις προσδοκίες των επενδυτών για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων και τις επόμενες αποφάσεις της Federal Reserve.

Στο «ραντάρ» αποτελέσματα και αναδιαρθρώσεις

Σε εγχώριο επίπεδο, στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκονται οι ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2026 από τις εισηγμένες εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και οι επικείμενες αναθεωρήσεις των διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών MSCI και FTSE All World.

Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, η Bally’s Intralot και η Σαράντης θα δημοσιεύσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου ακολουθούν η Optima bank, με ανακοίνωση αποτελεσμάτων πριν από το άνοιγμα της αγοράς, και η Austriacard, μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, η HELLENiQ ENERGY θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου, ενώ την ίδια ημέρα αναμένεται η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της CrediaBank και της Premia Properties.

Παράλληλα, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για την εξαμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών MSCI. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου, με τις σχετικές αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων και τις συνακόλουθες ροές κεφαλαίων να αναμένονται στο κλείσιμο της συνεδρίασης της 30ής Νοεμβρίου. Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας αναθεώρησης του δείκτη FTSE All World. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ στις 21 Δεκεμβρίου, με τις αντίστοιχες επενδυτικές ροές να αναμένονται στο κλείσιμο της συνεδρίασης της 18ης Δεκεμβρίου.

Τέλος, η Allwyn ανακοίνωσε ότι 1.969 μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν συνολικά 15,4 εκατ. μετοχές, που αντιστοιχούν στο 10% της ελεύθερης διασποράς (free float) και στο 2% του μετοχικού κεφαλαίου, επέλεξαν να επανεπενδύσουν την ενδιάμεση διανομή ύψους 0,2 ευρώ ανά μετοχή. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία θα διαθέσει στις 12 Νοεμβρίου 271.800 ίδιες μετοχές, με τιμή αναφοράς τα 11,29 ευρώ ανά μετοχή, όπως είχε ήδη ανακοινωθεί. Η αξία των διανομών που θα επανεπενδυθούν διαμορφώνεται σε περίπου 3,1 εκατ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό, ύψους περίπου 149 εκατ. ευρώ, θα καταβληθεί σε μετρητά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο βασικός μέτοχος KKCG (Κάρελ Κομάρεκ) δεν συμμετείχε στη δυνατότητα επανεπένδυσης, επιλέγοντας να εισπράξει σε μετρητά περίπου 121,5 εκατ. ευρώ για τις 607,6 εκατ. μετοχές που κατέχει. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ελεύθερη διασπορά της Allwyn θα αυξηθεί οριακά σε 154,6 εκατ. μετοχές, που αντιστοιχούν στο 20,3% του μετοχικού κεφαλαίου.