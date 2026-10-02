Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

(Last update: 11:50)

Σε ήπια ανοδικό έδαφος κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο ανακάμπτει μετά την χθεσινή «βουτιά» κατά -2,5%, με τον Γενικό Δείκτη να διαπραγματεύεται πλέον στην περιοχή των 2.680 μονάδων.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (2/10) ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,39% και διαπραγματεύεται στις 2.680,11 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.664,03 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.681,50 μονάδες. Σημειώνεται ότι το ΧΑ θα καταγράψει την δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδο σε περίπτωση που δεν υποχωρήσει πάνω από -0,14%.

Βελτιώνεται το διεθνές κλίμα, με τις αγορές να επιχειρούν να ανακτήσουν έδαφος μετά τη χθεσινή σημαντική υποχώρηση. Ωστόσο, η επιφυλακτικότητα παραμένει, καθώς οι υψηλές αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου και η αβεβαιότητα για την πορεία των επιτοκίων συνεχίζουν να επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα.

Στο επίκεντρο των επενδυτών βρίσκονται σήμερα τα στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας, τα οποία αναμένεται να δώσουν νέα δεδομένα για την πορεία της οικονομίας και τις επόμενες κινήσεις της Federal Reserve. Ανοδικά κινούνται οι ευρωαγορές και τα futures των βασικών δεικτών της Wall Street, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν, με το Brent ωστόσο να παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Στο ΧΑ, ο Γενικός Δείκτης είχε προηγουμένως καταγράψει νέα υψηλά 17 ετών στις 2.738 μονάδες, προτού υποχωρήσει χθες κατά -2,5%, στις 2.669 μονάδες, σημειώνοντας τη χειρότερη συνεδρίαση από τον Απρίλιο. Οι τραπεζικές μετοχές δέχθηκαν ιδιαίτερα ισχυρές πιέσεις, με τις απώλειες να ξεπερνούν το -3%. Η απότομη διόρθωση ήρθε μετά τα σημαντικά κέρδη, τα οποία αυξάνουν τη διάθεση για κατοχύρωση κερδών (profit taking) και αφομοίωση των υψηλών αποτιμήσεων.

Παράλληλα, η δεύτερη ανάγνωση των αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου μπορεί να δημιουργήσει περιθώριο για επιλεκτικές τοποθετήσεις και αναδιαρθρώσεις θέσεων, ιδιαίτερα σε εταιρείες που έχουν παρουσιάσει ισχυρή κερδοφορία. Η συνέχεια στο ελληνικό χρηματιστήριο θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πορεία των διεθνών αγορών και κυρίως από τις εξελίξεις σε πετρέλαιο και ομόλογα.

Η εικόνα στην έναρξη των συναλλαγών

Οριακές απώλειες καταγράφει σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος διαπραγματεύεται στις 3.224,38 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινείται ανοδικά κατά +0,17% στις 6.863,35 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) υποχωρεί κατά -0,19% στις 3.090,70 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 15,15 εκατ. ευρώ, με την Πειραιώς να κάνει τζίρο άνω των 3 εκατ. ευρώ. Με συναλλαγές άνω των 2 εκατ. ευρώ ακολουθούν η Eurobank και η Alpha Bank. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 195,85 δισ. ευρώ. Θετικό είναι το πρόσημο για 38 μετοχές, αρνητικό για 27 μετοχές, ενώ 11 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Πειραιώς κινείται πτωτικά κατά -0,8%, η Alpha Bank κατά -0,1%, ενώ η Eurobank ενισχύεται κατά +0,7% και η Εθνική κατά +0,4%. Η Τράπεζα Κύπρου χάνει -1,1%, η Optima bank -0,8%, ενώ η CrediaBank καταγράφει άνοδο +0,4%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, κέρδη άνω του +1% σημειώνουν η Metlen, η Viohalco και η ElvalHalcor, ενώ κοντά στο +1% διαπραγματεύεται η Motor Oil. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, πάνω από -1% χάνουν η Bally’s Intralot και ο ΟΛΠ, ενώ η Κρι Κρι ενισχύεται κατά +1,1%.

Διαβάστε ακόμη

Γραφείο Προϋπολογισμού: 12,5 δισ. απλήρωτα χρέη στην εφορία μέσα σε οκτώ μήνες – «Ανάχωμα» οι 120 δόσεις

«Ανακαινίζω»: Μέσα στον Οκτώβριο ο φάκελος και ο έλεγχος για την επιδότηση έως 36.000 ευρώ

Ποιος αγοράζει τις χαμένες βαλίτσες των αεροδρομίων;

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ