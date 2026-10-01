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Με έντονες ρευστοποιήσεις ξεκίνησε ο Οκτώβριος για το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο διόρθωσε μετά την τετραήμερη άνοδο που είχε οδηγήσει τον Γενικό Δείκτη στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ετών (Οκτώβριος 2009). Οι πωλητές πάτησαν «γκάζι» με το καλημέρα οδηγώντας τον ΓΔ ακόμη και κάτω από τις 2.680 μονάδες. Στη συνέχεια απορροφήθηκαν οι πιέσεις, με τον δείκτη να κινείται πάνω από τις 2.700 μονάδες κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια των συναλλαγών. Ωστόσο, στις δημοπρασίες οι εντολές πώλησης κορυφώθηκαν, με αποτέλεσμα να γίνει στο κλείσιμο στα χαμηλά ημέρας και κάτω από τις 2.670 μονάδες.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (1/10) ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 68,63 μονάδες ή -2,51% και έκλεισε στις 2.669,72 μονάδες, που ήταν και το χαμηλό ημέρας. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.716,92 μονάδες. Πρόκειται για τη χειρότερη συνεδρίαση των τελευταίων πέντε μηνών και συγκεκριμένα από το -2,63% της 9ης Απριλίου. Στο +25,89% ανέρχεται η φετινή απόδοση του ΧΑ.

Οι τράπεζες ηγήθηκαν των σημερινών απωλειών χάνοντας πάνω από -3% και αφομοίωσαν ένα μέρος των κερδών που τις είχαν οδηγήσει σε πολυετή ρεκόρ. Έντονες πιέσεις δέχθηκαν και ορισμένα blue chips που υπεραπέδιδαν το τελευταίο διάστημα. Σε υψηλά επίπεδα διατηρήθηκε η συναλλακτική δραστηριότητα, με τον τζίρο να υπερβαίνει τα 500 εκατ. ευρώ.

Οι τράπεζες στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων

«Βουτιά» -3,61% κατέγραψαν σήμερα οι τράπεζες, οι οποίες ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση στις 3.224,52 μονάδες, με τον κλαδικό δείκτη να διορθώνει από τα υψηλά 11 ετών (Νοέμβριος 2015). Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε πτωτικά κατά -2,62% στις 6.851,76 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) έχασε -0,62% στις 3.096,74 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 506,16 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 101,46 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 109,99 εκατ. ευρώ έκανε η Eurobank και ακολούθησε η Εθνική με 91,76 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 195,32 δισ. ευρώ. Αρνητικό ήταν το πρόσημο για 71 μετοχές, θετικό για 37, ενώ 14 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank διολίσθησε -4,86% στα 4,7 ευρώ και ακολούθησαν η Alpha Bank (-4,32% στα 4,65 ευρώ), η Εθνική (-4,23% στα 17,095 ευρώ) και η Πειραιώς (-2,92% στα 10,65 ευρώ). Η Optima bank έχασε -0,88% στα 14,65 ευρώ, η Τράπεζα Κύπρου -0,82% στα 10,9 ευρώ, ενώ η CrediaBank παρέμεινε αμετάβλητη στο 1,01 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, ο ΔΑΑ «προσγειώθηκε» κατά -4,32% στα 12,4 ευρώ μετά τις απανωτές υπερβάσεις τους σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Απώλειες άνω του -3% κατέγραψαν η Coca-Cola HBC (-3,31% στα 49,7 ευρώ) και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-3,24% στα 42,96 ευρώ). Κατά τουλάχιστον -2% υποχώρησαν η Motor Oil (-2,58% στα 67,85 ευρώ), η HELLENiQ ENERGY (-2,04% στα 18,25 ευρώ) και η Titan (-2% στα 47,9 ευρώ). Πάνω από -1% έχασαν η ΔΕΗ (-1,72% στα 22,82 ευρώ), η Metlen (-1,63% στα 48,36 ευρώ), η Lamda Development (-1,57% στα 6,25 ευρώ), η Aegean (-1,5% στα 11,16 ευρώ), ο ΟΤΕ (-1,43% στα 19,3 ευρώ) και η Cenergy (-1,4% στα 23,9 ευρώ).

Από την άλλη πλευρά, η Jumbo ενισχύθηκε κατά +1,53% στα 25,24 ευρώ με ώθηση από την έκτακτη διανομή ύψους 134,36 εκατ. ευρώ ή 1 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,95 ευρώ ανά μετοχή) που ανακοίνωσε χθες η διοίκηση ότι θα δώσει στους μετόχους από τα κέρδη της χρήσης 2025. Κοντά στο +1% έκλεισαν η Allwyn (+0,88% στα 11,5 ευρώ) και η ΕΥΔΑΠ (+0,81% στα 12,42 ευρώ).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Euronext Athens οπισθοχώρησε κατά -4,46% και έκλεισε στα 10,7 ευρώ. Ο ΑΔΜΗΕ σημείωσε πτώση -2,38% στα 4,315 ευρώ και ακολούθησαν με απώλειες άνω του -1% η Fourlis (-1,99% στα 3,94 ευρώ), η Ideal (-1,79% στα 5,48 ευρώ) και ο ΟΛΠ (-1,23% στα 48,1 ευρώ). Στον αντίποδα, η Alter Ego Media κατέγραψε άνοδο +4,3% στα 6,79 ευρώ με τζίρο 1,5 εκατ. ευρώ.

Ισχυρό α’ εξάμηνο για τις εισηγμένες

Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026 επιβεβαιώνουν τη δυναμική των εισηγμένων εταιρειών. Από τις 144 εταιρείες που είχαν δημοσιεύσει οικονομικά μεγέθη έως το βράδυ της Τετάρτης, ο συνολικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε 57,95 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 16,5% σε ετήσια βάση. Ακόμη ισχυρότερη ήταν η εικόνα στην τελική γραμμή, με τα καθαρά κέρδη να φτάνουν τα 7,6 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 32,7% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, η βελτίωση ήταν ακόμη πιο έντονη. Τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 38,1%, ξεπερνώντας τα 10,77 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση της συγκεκριμένης περιόδου από το 2022. Με δεδομένη και την εικόνα που έχει διαμορφωθεί κατά το τρίτο τρίμηνο, οι εκτιμήσεις για το σύνολο της χρήσης αφήνουν περιθώριο για καθαρή κερδοφορία άνω των 13,5 δισ. ευρώ.

Καθοριστική συμβολή στη συνολική επίδοση έχουν οι τράπεζες και τα διυλιστήρια. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, η Motor Oil και η HELLENiQ Energy συγκεντρώνουν σχεδόν το 51% των συνολικών καθαρών κερδών των εισηγμένων που έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα. Η σταθερή κερδοφορία δημιουργεί παράλληλα προϋποθέσεις για τη συνέχιση των μερισματικών διανομών και των επιστροφών κεφαλαίου, ενισχύοντας το ενδιαφέρον για επιλεγμένες μετοχές.

Σε μία δεύτερη ανάγνωση των αποτελεσμάτων εξαμήνου, ο συνολικός καθαρός δανεισμός αυξήθηκε κατά 9,8% από την αρχή του έτους, στα 40,2 δισ. ευρώ, εξέλιξη που συνδέεται κυρίως με την αύξηση κατά 24,8% του μακροπρόθεσμου δανεισμού στα 56,5 δισ. ευρώ. Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η εικόνα στο ταμείο των εισηγμένων, το οποίο ενισχύθηκε κατά 41% στα 29,15 δισ. ευρώ. Ενδεικτικό της συνολικά ισχυρής θέσης ρευστότητας είναι ότι από τις 148 εισηγμένες εταιρείες, οι 37 –δηλαδή μία στις τέσσερις– εμφανίζουν καθαρό ταμείο. Παράλληλα, 35 εταιρείες μείωσαν τον καθαρό τραπεζικό δανεισμό.

Στις κορυφαίες αποδόσεις διεθνώς το ΧΑ

Θετική είναι η αποτίμηση της ελληνικής αγοράς από τη Deutsche Bank, στην ανασκόπησή της για τον Σεπτέμβριο και το τρίτο τρίμηνο του 2026. Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 2,3% τον Σεπτέμβριο, σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετές από τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν πτωτικά. Σε τριμηνιαία βάση, η επίδοση ήταν αισθητά ισχυρότερη, καθώς το ΧΑ κατέγραψε άνοδο 12,2% στο γ’ τρίμηνο.

Με βάση την κατάταξη της Deutsche Bank, η ελληνική αγορά βρέθηκε στην τρίτη θέση μεταξύ των assets με τις υψηλότερες αποδόσεις, πίσω από το Brent, που ενισχύθηκε κατά 42%, και το WTI, με άνοδο 30,1%. Η εικόνα αυτή καταδεικνύει ότι, παρά τις πιέσεις από το διεθνές περιβάλλον, το Χρηματιστήριο Αθηνών διατηρεί ισχυρή δυναμική, με την κερδοφορία των εισηγμένων και τις επιλεκτικές εισροές να αποτελούν βασικούς παράγοντες στήριξης.

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