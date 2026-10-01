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Και η δεύτερη ανάγνωση των αποτελεσμάτων εξαμήνου, αυτή που αφορά τη ρευστότητα και το χρηματοοικονομικό ρίσκο των εισηγμένων εταιρειών, διατηρεί θετικό πρόσημο. Ο συνολικός καθαρός δανεισμός αυξήθηκε κατά 9,8% από την αρχή του έτους, στα €40,2 δισ., εξέλιξη που συνδέεται κυρίως με την αύξηση κατά 24,8% του μακροπρόθεσμου δανεισμού, στα €56,5 δισ., αντανακλώντας την έντονη επενδυτική δραστηριότητα των εισηγμένων.

Σημαντικό μέρος των νέων δανειακών κεφαλαίων χρηματοδοτεί επενδύσεις με πολυετή ορίζοντα υλοποίησης και, κατά συνέπεια, δεν έχει ακόμη μεταφραστεί πλήρως σε λειτουργική κερδοφορία. Παρ’ όλα αυτά, η αύξηση του συνολικού λειτουργικού αποτελέσματος κατά 38% στο εξάμηνο λειτουργεί ως σημαντικό αντίβαρο στην αύξηση του δανεισμού. Η εικόνα της μόχλευσης παραμένει διαχειρίσιμη, αν και υψηλότερη, με τη σχέση δανειακών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια να διαμορφώνεται στις 0,80x από 0,71x στο αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο με μεγάλες επιμέρους διακυμάνσεις ανάλογα με τον κλάδο και το μέγεθος των εισηγμένων εταιριών.

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η εικόνα στο ταμείο των εισηγμένων, το οποίο ενισχύθηκε κατά 41% στα €29,15 δισ. Η υψηλή ρευστότητα δεν αποτελεί απλώς «μαξιλάρι» απέναντι σε πιθανές αναταράξεις καθώς προσφέρει χρηματοοικονομική ευελιξία, ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση απέναντι σε προμηθευτές και πιστωτές και δημιουργεί δυνατότητες για εξαγορές, επενδύσεις ή επιτάχυνση υφιστάμενων επιχειρηματικών σχεδίων. Παράλληλα, σε περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων καταθέσεων, τα αυξημένα διαθέσιμα μπορούν να ενισχύσουν και τα χρηματοοικονομικά έσοδα.

Ωστόσο, η αύξηση του ταμείου δεν προέρχεται αποκλειστικά από την οργανική παραγωγή ταμειακών ροών. Στην ενίσχυση της ρευστότητας συνέβαλαν και κεφαλαιακές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο, όπως σε ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ, Trastor, κλπ καθώς και νέες εκταμιεύσεις δανείων. Μέρος των κεφαλαίων αυτών προορίζεται για την επιτάχυνση επενδυτικών προγραμμάτων, αρκετά από τα οποία συνδέονται με έργα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ενδεικτικό της συνολικά ισχυρής θέσης ρευστότητας είναι ότι από τις 148 εισηγμένες εταιρείες, οι 37 –δηλαδή μία στις τέσσερις– εμφανίζουν καθαρό ταμείο, δηλαδή τα χρηματικά διαθέσιμα υπερκαλύπτουν το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων από μισθώσεις (leasing). Παράλληλα 35 εταιρίες μείωσαν τον καθαρό τραπεζικό δανεισμό. Συνεπώς, παρά την άνοδο του συνολικού δανεισμού, η ταχύτερη αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας και το υψηλό επίπεδο ρευστότητας υποδηλώνουν ότι, σε επίπεδο αγοράς, η αύξηση της μόχλευσης παραμένει προς το παρόν ελεγχόμενη και έτοιμη να αντιμετωπίσει τις αυξήσεις επιτοκίων που μέρος τους θα περάσουν και στους ισολογισμούς των εταιριών.

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