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Σε θετική τροχιά διατηρείται το Χρηματιστήριο Αθηνών για τρίτη συνεχόμενη μέρα, με τους επενδυτές να αντλούν στήριξη από τη σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου και την υποχώρηση των αποδόσεων των ομολόγων, εξελίξεις που ενισχύουν τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου. Ωστόσο, η επικράτηση των αγοραστών στο ταμπλό θεωρείται «αναιμική».

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (5/11) ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο +0,05% και διαπραγματεύεται στις 2.664,38 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.663,32 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.683,98 μονάδες. Παράλληλα, πέρασε ένα μεγάλο πακέτο στην Τράπεζα Πειραιώς, συνολικά 35 εκατ. τεμαχίων και αξίας 332,85 εκατ. ευρώ, έναντι 9,51 ευρώ ανά μετοχή, λόγω του placement με πωλητή τον Τζον Πόλσον. Το συγκεκριμένο πακέτο αντιστοιχεί το 2,83% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Στο ταμπλό ξεχωρίζει η Coca-Cola HBC που αγγίζει για πρώτη φορά τα 60 ευρώ, με κέρδη άνω του +2%. Αντίθετα, ισχυρές πιέσεις δέχονται τα διυλιστήρια, με τη Motor Oil και την HELLENiQ ENERGY να χάνουν περίπου -3%.

Πρόσθετο «καύσιμο» για την αγορά αποτελούν οι ισχυρές επιδόσεις του τραπεζικού κλάδου. Μετά τα θετικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες η Εθνική Τράπεζα, ακολούθησε σήμερα η Τράπεζα Κύπρου, με τις επιδόσεις των δύο τραπεζών να ενισχύουν τις προσδοκίες για τη δυναμική του κλάδου και να δημιουργούν προϋποθέσεις για συνέχιση της ανοδικής κίνησης.

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του διεθνούς κλίματος διαδραματίζουν και οι πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ, μετά την επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες ότι θα περιοριστούν τα περιθώρια άσκησης πολιτικών από τον Ντόναλντ Τραμπ που έχουν προκαλέσει επανειλημμένα αναταράξεις και αβεβαιότητα στις αγορές. Το λεγόμενο «blue wave» λειτουργεί, συνεπώς, ως ένας ακόμη παράγοντας βελτίωσης της επενδυτικής ψυχολογίας.

Την ίδια στιγμή, η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, εν μέσω προσδοκιών για αποκλιμάκωση της έντασης στη σύγκρουση των ΗΠΑ με το Ιράν, περιορίζει τις ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις και ενισχύει τα σενάρια για ευνοϊκότερη πορεία των επιτοκίων. Σε συνδυασμό με τη μείωση των ομολογιακών αποδόσεων, οι εξελίξεις αυτές διαμορφώνουν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για τις μετοχικές αγορές.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το ενδιαφέρον στην εγχώρια αγορά στρέφεται στην προσπάθεια του Γενικού Δείκτη να προσεγγίσει ή ακόμη και να διασπάσει τις 2.700 μονάδες, οι οποίες αποτελούν τον επόμενο σημαντικό στόχο. Η διατήρηση του ευνοϊκού κλίματος, σε συνδυασμό με τη συνέχιση των θετικών εκπλήξεων από τα εταιρικά αποτελέσματα και κυρίως τις τράπεζες, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για το αν οι αγοραστές διατηρήσουν το προβάδισμα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Alpha Bank, η οποία διοργανώνει σήμερα το Investor Day, με τη διαδικτυακή μετάδοση να ξεκινά στις 11:00 ώρα Ελλάδος. Οι επενδυτές και οι αναλυτές αναμένεται να εστιάσουν στους μεσοπρόθεσμους στόχους κερδοφορίας και στην πορεία της απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE), στην πολιτική κατανομής κεφαλαίων και διανομών προς τους μετόχους, στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, καθώς και στη συνεισφορά της στρατηγικής συνεργασίας με τη UniCredit.

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην Τράπεζα Πειραιώς, καθώς ο Τζον Πόλσον περιόρισε τη συμμετοχή του σε περίπου 104 εκατ. μετοχές, που αντιστοιχούν στο 8,4% του μετοχικού κεφαλαίου, από περίπου 14% ή 170 εκατ. μετοχές, μετά placement του Φεβρουαρίου 2025. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η μείωση της συμμετοχής αποδίδεται σε αναδιάρθρωση του επενδυτικού του χαρτοφυλακίου. Όπως μεταδίδει το Bloomberg, περίπου 35 εκατ. μετοχές, που αντιστοιχούν στο 2,8% του κεφαλαίου της τράπεζας, διατέθηκαν μέσω ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding), σε τιμή υψηλότερη των 9,51 ευρώ ανά μετοχή. Άλλα δημοσιεύματα τοποθετούσαν το εύρος της τιμής διάθεσης μεταξύ 9,51 και 9,68 ευρώ. Η συναλλαγή φέρεται να υπερκαλύφθηκε, με τις μετοχές να κατανέμονται σε ευρεία επενδυτική βάση. Η συγκεκριμένη κίνηση ενισχύει τη διασπορά (free float) των μετοχών της Πειραιώς χωρίς, ωστόσο, να μεταβάλλει ουσιαστικά τη στρατηγική εικόνα της συμμετοχής του Πόλσον. Ο επενδυτικός όμιλος εξακολουθεί να διατηρεί θετική στάση απέναντι στην τράπεζα, ενώ ο Άλεξ Μπλέιντς παραμένει στη θέση του αντιπροέδρου και ενεργό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε ό,τι αφορά το εταιρικό ημερολόγιο, σήμερα ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα εννεαμήνου της Τράπεζας Κύπρου, της Titan και της Metlen, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου ακολουθεί η Σαράντης, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου είναι προγραμματισμένες οι ανακοινώσεις της Austriacard και της Optima bank, ενώ την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου αναμένονται τα αποτελέσματα της HELLENiQ ENERGY, της CrediaBank και της Premia Properties.

Τέλος, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου είναι προγραμματισμένη η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο Fitch Ratings. Η τρέχουσα αξιολόγηση της Ελλάδας βρίσκεται στη βαθμίδα «BBB», με σταθερές προοπτικές (stable outlook).