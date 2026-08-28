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Συντήρηση δυνάμεων κοντά στα υψηλά 17 ετών κάνει το Χρηματιστήριο Αθηνών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, με την εγχώρια και τη διεθνή επενδυτική κοινότητα να τηρούν στάση αναμονής. Οι αγοραστές έχουν τον πρώτο λόγο μετά την χθεσινή διόρθωση, επαναφέροντας τον Γενικό Δείκτη κοντά στα υψηλά έτους, με επόμενο στόχο τις 2.700 μονάδες, τις οποίες έπιασε ενδοσυνεδριακά την Πέμπτη.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (28/8) ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,5% και διαπραγματεύεται στις 2.680,41 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.673,15 (χαμηλό ημέρας) και των 2.686,82 μονάδων (υψηλό ημέρας). Το φετινό ρεκόρ σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη (26/8) με κλείσιμο στις 2.687,04 μονάδες, ενώ τα αμέσως επόμενα υψηλότερα επίπεδα εντοπίζονται 17 χρόνια πίσω (Νοέμβριος 2009). Σημειώνεται, επίσης, ότι η εβδομάδα που ολοκληρώνεται σήμερα θα είναι πιθανότατα η έκτη σερί ανοδική, καθώς ο ΓΔ θα πρέπει να υποχωρήσει κατά τουλάχιστον -1,2% για να χάσει το θετικό του πρόσημο στο πενθήμερο.

Το παγκόσμιο ενδιαφέρον στρέφεται στο ετήσιο συμπόσιο του Τζάκσον Χολ και την επικείμενη ομιλία του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς. Οι αγορές αναζητούν ενδείξεις για τη μελλοντική τροχιά των επιτοκίων, αν και αναλυτές σημειώνουν πως ο κεντρικός τραπεζίτης ενδέχεται να αποφύγει την παροχή σαφούς καθοδήγησης (forward guidance). Την ίδια στιγμή, η μεταβλητότητα στον τεχνολογικό κλάδο και η κατοχύρωση κερδών συγκρατούν τους buyers.

Στο εγχώριο μέτωπο, η αγορά αντλεί στήριξη από τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου και το διαρκές ενδιαφέρον για τις τράπεζες και τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης. Παράλληλα, οι προβολείς παραμένουν εστιασμένοι στα «βαριά χαρτιά» του MSCI. Στο κλείσιμο της συνεδρίασης της ερχόμενης Δευτέρας 31 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η αναδιάρθρωση (rebalancing) των δεικτών MSCI, η οποία αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τη συναλλακτική δραστηριότητα. Υπενθυμίζεται ότι η Motor Oil εισέρχεται στον κύριο δείκτη MSCI Standard Greece, ενώ η Κρι Κρι εντάσσεται στον MSCI Small Cap Greece.

Στα επενδυτικά «ραντάρ» βρίσκεται η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία βγήκε στις αγορές με 6ετές ομόλογο, με δικαίωμα ανάκλησης στα 5 έτη. Από την έκδοση η τράπεζα άντλησε 500 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 2,5 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερες από 5 φορές τον στόχο. Το τελικό κουπόνι καθορίστηκε στο 4%, ενώ το 85% της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. Πρόκειται, δε, για την πρώτη ομολογιακή έκδοση της Πειραιώς μέσα στο 2026 και την πρώτη έκδοση της τράπεζας μετά την πλήρη ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από όλους τους οίκους αξιολόγησης.

Τέλος, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών διαπραγματεύεται σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,0197 ευρώ ανά μετοχή, με το καθαρό ποσό να υπολογίζεται σε 0,0188 ευρώ ανά μετοχή. Η πληρωμή του μερίσματος έχει προγραμματιστεί για τις 4 Σεπτεμβρίου.

Θετικά πρόσημα στο ταμπλό

Κέρδη +0,76% σημειώνουν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διαπραγματεύεται στις 3.132,16 μονάδες, αντιδρώντας μετά την χθεσινή ισχυρή πτώση. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινείται ανοδικά κατά +0,52% στις 6.854,95 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) ενισχύεται κατά +0,26% στις 3.108,69 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 12,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,03 εκατ. ευρώ αφορούν σε πακέτα. Τζίρο 3,6 εκατ. ευρώ κάνει η Πειραιώς και ακολουθούν με πάνω από 1 εκατ. ευρώ η Motor Oil και η Eurobank. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 194,04 δισ. ευρώ. Θετικό είναι το πρόσημο για 59 μετοχές, αρνητικό για 15, ενώ 14 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Πειραιώς ενισχύεται κατά +1,3%, η Eurobank κατά +0,9%, η Alpha Bank κατά +0,8% και η Εθνική κατά +0,6%. Η CrediaBank κερδίζει +0,8%, η Optima bank +0,5%, ενώ η Τράπεζα Κύπρου παραμένει αμετάβλητη.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Motor Oil καταγράφει άνοδο +1% και διαπραγματεύεται στα 61,7 ευρώ, ανανεώνοντας το ιστορικό ρεκόρ της. Κοντά στο +1% κινούνται επίσης ο ΟΤΕ, η Aktor, η Viohalco και η ElvalHalcor.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, κέρδη περίπου +1% σημειώνουν ο ΟΛΠ, η ΑΒΑΞ, η Fourlis, η Intracom Holdings, η Ελλάκτωρ και η Σαράντης. Από την άλλη πλευρά, ο ΑΔΜΗΕ κινείται πτωτικά κατά -0,9% υπό το βάρος της αποκοπής μερίσματος.

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