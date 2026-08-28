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Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. («Πειραιώς» ή «Τράπεζα»), ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση νέου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους €500 εκατ. (εφεξής «Ομόλογο»), με ετήσιο σταθερό κουπόνι 4,00%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, το Ομόλογο είναι διάρκειας 6 ετών, με δικαίωμα ανάκλησης στα 5 έτη. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 3 Σεπτεμβρίου 2026 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου – Euro MTF Market. Το Ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση στην επενδυτική βαθμίδα «Βaa2» από τον οίκο Moody’s Ratings.

Τα έσοδα της έκδοσης θα διατεθούν για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς, καθώς και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την απαίτηση MREL.

Το νέο Ομόλογο της Πειραιώς συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον με συμμετοχή περισσότερων από 130 θεσμικών επενδυτών, με το 55% να κατανέμεται σε διαχειριστές κεφαλαίων, το 25% σε τράπεζες, το 16% σε ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικά ταμεία και το 4% σε λοιπούς επενδυτές. Το 85% της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από τη Γαλλία (24%), τις χώρες της περιοχής DACH – Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία (17%), και τις χώρες Benelux – Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο (13%).

Η συναλλαγή σηματοδοτεί την πρώτη έκδοση της Τράπεζας μετά την πλήρη ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από όλους τους οίκους αξιολόγησης, καθώς και την πρώτη ομολογιακή έκδοση της Πειραιώς για το 2026. Το συνολικό βιβλίο εντολών της συναλλαγής υπερέβη τα €2,5 δισ., υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερες από 5,0x φορές τον στόχο έκδοσης ύψους €500 εκατ.

Το Ομόλογο τιμολογήθηκε με πιστωτικό περιθώριο στις 90μ.β. πάνω από το αντίστοιχο επιτόκιο βάσης, σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με τον αρχικό στόχο των +115-120μ.β. Πρόκειται για το χαμηλότερο πιστωτικό περιθώριο που έχει επιτύχει ποτέ η Πειραιώς σε έκδοση Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας, καθώς και το χαμηλότερο περιθώριο που έχει καταγραφεί ποτέ στην ελληνική αγορά, για έκδοση Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας αντίστοιχης διάρκειας. Το τελικό κουπόνι καθορίστηκε στο 4,00%, με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στο 99,902%.

Οι BNP PARIBAS, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan, Natixis (B&D), Santander, και UBS Investment Bank ενήργησαν ως από κοινού ανάδοχοι του βιβλίου προσφορών. Οι Ambrosia Capital και Τράπεζα Πειραιώς ενήργησαν ως από κοινού κύριοι συντονιστές της έκδοσης. Οι A&O Shearman και η δικηγορική εταιρεία Μπερνίτσας ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς.

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