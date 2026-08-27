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Στάση για «ανάσες» έκαναν οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά τα διαδοχικά ρεκόρ που είχε πετύχει τις προηγούμενες ημέρες. Ο Γενικός Δείκτης άγγιξε τις 2.700 μονάδες στην έναρξη των συναλλαγών για πρώτη φορά έπειτα από 17 χρόνια (Νοέμβριος 2009). Αυτό ήταν αρκετό ώστε να βγουν στην επιφάνεια οι πωλητές μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ώρας, κατοχυρώνοντας ένα μέρος των πρόσφατων κερδών.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (27/8) ο ΓΔ υποχώρησε κατά 20 μονάδες ή -0,74% και έκλεισε στις 2.667,04 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.666,99 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.701,80 μονάδες. Παρά τη σημερινή πτώση, το ΧΑ ενισχύεται κατά +3,79% τον Αύγουστο, με άλλες δύο συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Στο +25,76% ανέρχεται η φετινή απόδοση.

Οι τράπεζες ηγήθηκαν των απωλειών, υποχωρώντας άνω του -1% και διορθώνοντας από τα υψηλά 11ετίας (Νοέμβριος 2015). Ως αντίβαρο λειτούργησε η Motor Oil με τα ισχυρά κέρδη της, κλείνοντας για πρώτη φορά πάνω από τα 60 ευρώ, με βασικό καταλύτη την είσοδο της μετοχής στον δείκτη MSCI Greece Standard την ερχόμενη Δευτέρα (31/8).

Τραπεζικό profit taking στο ταμπλό

Απώλειες -1,27% σημείωσαν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 3.108,61 μονάδες, διορθώνοντας από τα υψηλά 11ετίας (Νοέμβριος 2015). Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά -0,81% στις 6.819,22 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε πτωτικά κατά -0,82% στις 3.100,66 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 261,61 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 33,05 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 42,1 εκατ. ευρώ έκανε η Πειραιώς και ακολούθησε η ΔΕΗ με 31,9 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 192,92 δισ. ευρώ. Αρνητικό ήταν το πρόσημο για 77 μετοχές, θετικό για 32, ενώ 14 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank υποχώρησε κατά -2,58% στα 4,53 ευρώ, ενώ ακολούθησαν η Πειραιώς (-1,6% στα 10,175 ευρώ), η Eurobank (-0,89% στα 4,588 ευρώ) και η Εθνική (-0,71% στα 16,78 ευρώ). Η Optima bank έχασε -2,24% στα 11,8 ευρώ, η CrediaBank -1,75% στο 1,01 ευρώ και η Τράπεζα Κύπρου -0,28% στα 10,58 ευρώ.

Στο επίκεντρο η Motor Oil και η Allwyn

Με ενισχυμένη επενδυτική ψυχολογία και θετικό βηματισμό κινούνται οι αγορές, λαμβάνοντας ώθηση από τον ούριο άνεμο που πνέει λόγω των αποτελεσμάτων-ρεκόρ της Nvidia. Ο τεχνολογικός κολοσσός ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών και έστειλε αισιόδοξα μηνύματα για τις προοπτικές του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης, ανανεώνοντας την εμπιστοσύνη των αγορών και βελτιώνοντας τη διάθεση ανάληψης κινδύνου παγκοσμίως.

Σε εγχώρια βάση, η προσοχή των θεσμικών χαρτοφυλακίων επικεντρώνεται στην Allwyn και τη Motor Oil. Η τελευταία βρίσκεται στο επίκεντρο εν όψει της αναδιάρθρωσης των δεικτών MSCI την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, η οποία σηματοδοτεί την ένταξη της μετοχής στον δείκτη MSCI Greece Standard και την αναμενόμενη εισροή σημαντικών κεφαλαίων.

Ο Γενικός Δείκτης διατηρείται κοντά στις κορυφές που έπιασε πρόσφατα, συνεπικουρούμενος από τα ισχυρά εταιρικά μεγέθη και την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Ωστόσο, παρατηρούνται εύλογα ορισμένες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών (profit taking). Το επιλεκτικό ενδιαφέρον για τις τράπεζες και τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί, την ώρα που οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την πορεία των επιτοκίων παραμένουν στο υπόβαθρο, θέτοντας ενδεχομένως όρια στο εύρος της ανόδου.

Στο εταιρικό μέτωπο, η Allwyn ανακοίνωσε σήμερα το πρωί, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, τα οικονομικά της αποτελέσματα για το β’ τρίμηνο του 2026. Τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 1,246 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση +27% σε ετήσια βάση. Τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε 458 εκατ. ευρώ (ετήσια αύξηση +29%). Παράλληλα, ανακοινώθηκε η διανομή προσωρινού μερίσματος ύψους 0,2 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο αναμένεται να καταβληθεί στις 12 Νοεμβρίου, με ημερομηνία αποκοπής την 21η Οκτωβρίου.

Σχετικά με τα αποτελέσματα που είχε ανακοινώσει η Motor Oil, η τηλεδιάσκεψη της διοίκησης με τους αναλυτές επιβεβαίωσε τη θετική εικόνα του δεύτερου τριμήνου, με στελέχη του ομίλου να σημειώνουν ότι τα περιθώρια διύλισης έχουν ενισχυθεί περαιτέρω κατά το τρίτο τρίμηνο εν μέσω ισορροπίας στην αγορά προϊόντων και των συνεχών διαταραχών στην παραγωγή. Χαρακτήρισαν, επίσης, «τιμωρητική» την έκτακτη φορολόγηση στα κέρδη των διυλιστηρίων. Υπογραμμίστηκε, δε, ότι η ομαλοποίηση των περιθωρίων θα απαιτήσει χρόνο, ακόμη και αν αποκλιμακωθούν οι γεωπολιτικές εντάσεις.

Τέλος, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών θα διαπραγματεύεται αύριο χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,02 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η καταβολή του στους δικαιούχους έχει προγραμματιστεί για τις 4 Σεπτεμβρίου.

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