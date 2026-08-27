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Οι αγοραστές διατηρούν το προβάδισμα για τρίτη συνεχόμενη μέρα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο ανανεώνει τα πολυετή ρεκόρ του. Μάλιστα, στην έναρξη των συναλλαγών ο Γενικός Δείκτης έπιασε τις 2.700 μονάδες, ένα ορόσημο που παρέμενε ανέγγιχτο από τον Νοέμβριο του 2009.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (27/8) ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,24% και διαπραγματεύεται στις 2.693,57 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.691,02 (χαμηλό ημέρας) και των 2.701,80 μονάδων (υψηλό ημέρας). Με βάση την τρέχουσα εικόνα του δείκτη, τα επόμενα ορόσημα εντοπίζονται στις 2.701,42 (κλείσιμο 6ης Νοεμβρίου 2009) και τις 2.711,96 μονάδες (κλείσιμο 27ης Οκτωβρίου 2009).

Με ενισχυμένη επενδυτική ψυχολογία και θετικό βηματισμό κινούνται οι αγορές, λαμβάνοντας ώθηση από τον ούριο άνεμο που πνέει λόγω των αποτελεσμάτων-ρεκόρ της Nvidia. Ο τεχνολογικός κολοσσός ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών και έστειλε αισιόδοξα μηνύματα για τις προοπτικές του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης, ανανεώνοντας την εμπιστοσύνη των αγορών και βελτιώνοντας τη διάθεση ανάληψης κινδύνου παγκοσμίως.

Σε εγχώρια βάση, η προσοχή των θεσμικών χαρτοφυλακίων επικεντρώνεται στην Allwyn και τη Motor Oil. Η τελευταία βρίσκεται στο επίκεντρο εν όψει της αναδιάρθρωσης των δεικτών MSCI την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, η οποία σηματοδοτεί την ένταξη της μετοχής στον δείκτη MSCI Greece Standard και την αναμενόμενη εισροή σημαντικών κεφαλαίων.

Ο Γενικός Δείκτης διατηρείται σε ανοδική τροχιά, συνεπικουρούμενος από τα ισχυρά εταιρικά μεγέθη και την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Ωστόσο, κοντά στα πρόσφατα υψηλά επίπεδα δεν αποκλείονται κινήσεις κατοχύρωσης κερδών (profit taking). Το επιλεκτικό ενδιαφέρον για τις τράπεζες και τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί, την ώρα που οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την πορεία των επιτοκίων παραμένουν στο υπόβαθρο, θέτοντας ενδεχομένως όρια στο εύρος της ανόδου.

Στο εταιρικό μέτωπο, η Allwyn ανακοίνωσε σήμερα το πρωί, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, τα οικονομικά της αποτελέσματα για το β’ τρίμηνο του 2026. Τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 1,246 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση +27% σε ετήσια βάση. Τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε 458 εκατ. ευρώ (ετήσια αύξηση +29%). Παράλληλα, ανακοινώθηκε η διανομή προσωρινού μερίσματος ύψους 0,2 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο αναμένεται να καταβληθεί στις 12 Νοεμβρίου, με ημερομηνία αποκοπής την 21η Οκτωβρίου.

Σχετικά με τα αποτελέσματα που είχε ανακοινώσει η Motor Oil, η τηλεδιάσκεψη της διοίκησης με τους αναλυτές επιβεβαίωσε τη θετική εικόνα του δεύτερου τριμήνου, με στελέχη του ομίλου να σημειώνουν ότι τα περιθώρια διύλισης έχουν ενισχυθεί περαιτέρω κατά το τρίτο τρίμηνο εν μέσω ισορροπίας στην αγορά προϊόντων και των συνεχών διαταραχών στην παραγωγή. Χαρακτήρισαν, επίσης, «τιμωρητική» την έκτακτη φορολόγηση στα κέρδη των διυλιστηρίων. Υπογραμμίστηκε, δε, ότι η ομαλοποίηση των περιθωρίων θα απαιτήσει χρόνο, ακόμη και αν αποκλιμακωθούν οι γεωπολιτικές εντάσεις.

Τέλος, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών θα διαπραγματεύεται αύριο χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,02 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η καταβολή του στους δικαιούχους έχει προγραμματιστεί για τις 4 Σεπτεμβρίου.

Μετρημένη η άνοδος στο ταμπλό

Κέρδη +0,34% σημειώνουν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διαπραγματεύεται στις 3.159,42 μονάδες και να διευρύνει το υψηλό 11ετίας (Νοέμβριος 2015). Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύεται κατά +0,16% στις 6.886,27 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κινείται ανοδικά κατά +0,19% στις 3.132,26 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 21,31 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 6,24 εκατ. ευρώ αφορούν σε πακέτο της Πειραιώς. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 194,78 δισ. ευρώ. Θετικό είναι το πρόσημο για 44 μετοχές, αρνητικό για 29, ενώ 11 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Πειραιώς ενισχύεται κατά +1,2% και οδεύει προς τα 10,5 ευρώ (νέο ρεκόρ 5ετίας – Μάρτιος 2021), η Εθνική κερδίζει +0,7% και κινείται πάνω από τα 17 ευρώ (ρεκόρ 11 ετών – Νοέμβριος 2015) και η Alpha Bank καταγράφει άνοδο +0,1%. Αντίθετα, η Eurobank υποχωρεί κατά -0,2%, διορθώνοντας από τα δικά της ρεκόρ. Η CrediaBank σημειώνει κέρδη +0,8%, η Τράπεζα Κύπρου +0,2%, ενώ η Optima bank χάνει -0,5%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Motor Oil ξεχωρίζει με κέρδη +2% και επιστρέφει στα επίπεδα των 60 ευρώ, που ανοίγουν τον δρόμο προς νέα ιστορικά ρεκόρ. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύεται κατά +1,1% και κινείται πάνω από τα 47 ευρώ, οδεύοντας προς νέο ιστορικό υψηλό. Παράλληλα, η ΔΕΗ καταγράφει άνοδο +0,7% και «κοιτάζει» προς τα 24 ευρώ, πλησιάζοντας τις φετινές κορυφές της (24,2 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, η Allwyn υποχωρεί κατά -2,1% πέριξ των 14,1-14,2 ευρώ, με τους επενδυτές να αποτιμούν τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο όμιλος σήμερα το πρωί. Πάνω από -1% χάνει η Coca-Cola HBC. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, κέρδη άνω του +1% σημειώνουν η Fourlis και η Austriacard.

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