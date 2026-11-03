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Πειστική αντίδραση έβγαλαν οι αγοραστές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ανακόπτοντας το διήμερο πτωτικό σερί που προηγήθηκε. Η ανάκαμψη πραγματοποιήθηκε στο τελευταίο δίωρο των συναλλαγών, αφότου παραβιάστηκε για ακόμη μία φορά το ψυχολογικό όριο των 2.600 μονάδων.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (3/11) ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 13,71 μονάδες ή +0,53% και έκλεισε στις 2.616,12 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.617,86 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.576,25 μονάδες. Στο +23,36% διαμορφώνεται η φετινή απόδοση.

Οι τράπεζες συνεχίζουν να καθορίζουν την τάση στο ταμπλό, έχοντας ηγηθεί της σημερινής ανάκαμψης. Ο κλαδικός δείκτης κατέγραψε σημαντική άνοδο, παρόλο που νωρίτερα έφτανε να υποχωρεί ακόμη και πάνω από -1%. Οι αγοραστικές τοποθετήσεις στις τραπεζικές μετοχές εντάθηκαν μετά την ανακοίνωση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, για θέσπιση σταθερού επιτοκίου 3% στον εξωδικαστικό μηχανισμό και δεκαπλασιασμό των προστίμων στους servicers. Ξεχώρισαν η Alpha Bank και η Πειραιώς από τις τράπεζες και η Aegean από την υψηλή κεφαλαιοποίηση.

Τραπεζική ρελάνς στο ταμπλό

Κέρδη +1,42% σημείωσαν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 3.036,06 μονάδες, παρόλο που νωρίτερα έφτασε να χάνει ακόμη και πάνω από -1,2%. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά +0,58% στις 6.697,64 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε ανοδικά κατά +0,61% στις 3.077,97 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 272,64 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 17,97 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 53 εκατ. ευρώ έκανε η Eurobank και ακολούθησε η Πειραιώς με 40,4 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 192,97 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 58 μετοχές, αρνητικό για 45, ενώ 15 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank ενισχύθηκε κατά +2,5% στα 4,51 ευρώ και ακολούθησαν η Πειραιώς (+2,25% στα 9,73 ευρώ), η Eurobank (+1,77% στα 4,534 ευρώ) και η Εθνική (+0,63% στα 15,885 ευρώ). Η CrediaBank σημείωσε κέρδη +2,83% στο 0,946 ευρώ, η Τράπεζα Κύπρου +0,75% στα 10,7 ευρώ, ενώ αντίθετα η Optima bank έχασε -2,1% στα 13,08 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Aegean ενισχύθηκε +2,1% στα 11,16 ευρώ και ακολούθησαν με κέρδη άνω του +1% η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,19% στα 39,1 ευρώ) και η Lamda Development (+1,07% στα 6,115 ευρώ). Κοντά στο +1% έκλεισαν η Allwyn (+0,88% στα 11,5 ευρώ), η ΕΥΔΑΠ (+0,87% στα 13,84 ευρώ) και ο ΟΤΕ (+0,85% στα 19,01 ευρώ). Στον αντίποδα, πτώση άνω του -1% σημείωσαν η HELLENiQ ENERGY (-1,58% στα 16,77 ευρώ), ο ΔΑΑ (-1,46% στα 12,16 ευρώ) και η Cenergy (-1,45% στα 21,76 ευρώ). Κοντά στο -1% έκλεισαν η Motor Oil (-0,95% στα 62,75 ευρώ), η Coca-Cola HBC (-0,87% στα 57 ευρώ) και η ElvalHalcor (-0,85% στα 3,48 ευρώ).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, κατά τουλάχιστον +1% ενισχύθηκαν η ΑΒΑΞ (+1,5% στα 3,39 ευρώ), η Ελλάκτωρ (+1,48% στο 1,234 ευρώ) και ο ΑΔΜΗΕ (+1,25% στα 4,44 ευρώ). Ακολούθησαν με άνοδο σχεδόν +1% η Euronext Athens (+0,92% στα 11 ευρώ), η Κρι Κρι (+0,87% στα 34,7 ευρώ – ισοφάρισε το ιστορικό ρεκόρ της), η Noval Property (+0,85% στα 2,37 ευρώ) και ο ΟΛΠ (+0,8% στα 44,2 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, η Fourlis υποχώρησε κατά -1,41% στα 3,85 ευρώ.

Στο επίκεντρο οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και τα εταιρικά αποτελέσματα

Η αναζωπύρωση των ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο, σε συνδυασμό με τις ανησυχίες για το ύψος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, περιορίζει τη διάθεση ανάληψης ρίσκου. Το αρνητικό κλίμα μεταφέρεται και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, οι οποίες βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, οι διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να επηρεάζουν τις αγορές.

Οι επενδυτές παρακολουθούν τις εταιρικές επιδόσεις αναζητώντας ενδείξεις για την ανθεκτικότητα των εισηγμένων σε μια περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας. Η εγχώρια αγορά καλείται να «ισορροπήσει» ανάμεσα στις εξωτερικές πιέσεις και στις επιχειρηματικές εξελίξεις, με το επιλεκτικό αγοραστικό ενδιαφέρον να αποτελεί πιθανό παράγοντα συγκράτησης των απωλειών.

Με ένα πυκνό πρόγραμμα εταιρικών ανακοινώσεων συνεχίζεται η εβδομάδα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς επτά εισηγμένες δημοσιοποιούν τα οικονομικά τους αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο και το εννεάμηνο του 2026. Την αρχή κάνει σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, ο ΟΛΠ, ο οποίος αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα εννεαμήνου μετά τη λήξη της χρηματιστηριακής συνεδρίασης.

Το ενδιαφέρον εντείνεται την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, με τρεις σημαντικές ανακοινώσεις. Η Coca-Cola HBC θα δημοσιοποιήσει την ενημέρωση για την εμπορική της δραστηριότητα στο τρίτο τρίμηνο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Μετά το κλείσιμο της αγοράς θα ακολουθήσουν η Εθνική Τράπεζα και η Lamda Development, με τα οικονομικά αποτελέσματα γ’ τριμήνου και 9μήνου.

Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου σειρά έχουν η Τράπεζα Κύπρου και η Titan, που θα δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματά τους πριν από την έναρξη των συναλλαγών. Την ίδια ημέρα αναμένεται η ανακοίνωση των οικονομικών επιδόσεων της Metlen, ενώ θα πραγματοποιηθεί επίσης το Investor Day της Alpha Bank.