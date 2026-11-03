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Απώλειες καταγράφει το Χρηματιστήριο Αθηνών για τρίτη συνεχόμενη μέρα, καθώς η νέα υποχώρηση των τεχνολογικών μετοχών και η επιφυλακτικότητα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές επηρεάζουν και την εγχώρια επενδυτική ψυχολογία. Το βλέμμα παραμένει στραμμένο στις αμερικανικές κάλπες λόγω των ενδιάμεσων εκλογών και στα οικονομικά αποτελέσματα των εισηγμένων, που θα καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό τη βραχυπρόθεσμη τάση.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (3/11) ο Γενικός Δείκτης κινείται για ακόμη μία φορά κάτω από τις 2.600 μονάδες, υποχωρώντας κατά -0,72% στις 2.583,69 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.581,33 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.593,95 μονάδες.

Η αναζωπύρωση των ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο, σε συνδυασμό με τις ανησυχίες για το ύψος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, περιορίζει τη διάθεση ανάληψης ρίσκου. Το αρνητικό κλίμα μεταφέρεται και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, οι οποίες βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, οι διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να επηρεάζουν τις αγορές. Η προηγούμενη αποκλιμάκωση έδωσε πρόσκαιρη ανακούφιση, ωστόσο η νέα ανοδική αντίδραση του αργού επαναφέρει την προσοχή στις εξελίξεις στην ενέργεια.

Οι επενδυτές παρακολουθούν τις εταιρικές επιδόσεις αναζητώντας ενδείξεις για την ανθεκτικότητα των εισηγμένων, σε μια περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές. Η εγχώρια αγορά καλείται να «ισορροπήσει» ανάμεσα στις εξωτερικές πιέσεις και στις επιχειρηματικές εξελίξεις, με το επιλεκτικό αγοραστικό ενδιαφέρον να αποτελεί πιθανό παράγοντα συγκράτησης των απωλειών.

Με ένα πυκνό πρόγραμμα εταιρικών ανακοινώσεων συνεχίζεται η εβδομάδα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς επτά εισηγμένες δημοσιοποιούν τα οικονομικά τους αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο και το εννεάμηνο του 2026.

Την αρχή κάνει σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, ο ΟΛΠ, ο οποίος αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα εννεαμήνου μετά τη λήξη της χρηματιστηριακής συνεδρίασης.

Το ενδιαφέρον εντείνεται την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, με τρεις σημαντικές ανακοινώσεις. Η Coca-Cola HBC θα δημοσιοποιήσει την ενημέρωση για την εμπορική της δραστηριότητα στο τρίτο τρίμηνο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Μετά το κλείσιμο της αγοράς θα ακολουθήσουν η Εθνική Τράπεζα και η Lamda Development, με τα οικονομικά αποτελέσματα γ’ τριμήνου και 9μήνου.

Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου σειρά έχουν η Τράπεζα Κύπρου και η Titan, που θα δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματά τους πριν από την έναρξη των συναλλαγών. Την ίδια ημέρα αναμένεται η ανακοίνωση των οικονομικών επιδόσεων της Metlen, ενώ θα πραγματοποιηθεί επίσης το Investor Day της Alpha Bank.

Νέες απώλειες στο ταμπλό

Πτώση -0,72% σημειώνουν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διαπραγματεύεται στις 2.972,17 μονάδες, παραμένοντας σε αρνητική τροχιά για τρίτη μέρα. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχωρεί κατά -0,66% στις 6.615,05 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κερδίζει +0,12% στις 3.063,15 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 13,34 εκατ. ευρώ, με την Πειραιώς να κάνει τζίρο 3,7 εκατ. ευρώ, ενώ ακολουθούν η Eurobank με 3,1 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 2,1 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 191,27 δισ. ευρώ. Αρνητικό είναι το πρόσημο για 41 μετοχές, θετικό για 20, ενώ 12 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank υποχωρεί κατά -1,4%, η Alpha Bank κατά -0,6%, η Πειραιώς κατά -0,5%, ενώ η Εθνική κερδίζει +0,2%. Η Optima bank κινείται πτωτικά κατά -1,3%, η Τράπεζα Κύπρου κατά -0,7%, ενώ η CrediaBank καταγράφει άνοδο +0,2%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, κατά τουλάχιστον -1% υποχωρούν η Aktor, η ΔΕΗ, η Metlen, η Cenergy και η ElvalHalcor. Κοντά στο -1% διαπραγματεύονται η ΕΥΔΑΠ, η HELLENiQ ENERGY και η Coca-Cola HBC.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, πάνω από -1% χάνουν η Intracom Holdings, η Alter Ego Media, η Dimand και η ΑΒΑΞ. Από την άλλη πλευρά, κέρδη περίπου +1% σημειώνουν η Euronext Athens και η Autohellas.