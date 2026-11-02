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Με το «αριστερό» ξεκίνησε ο Νοέμβριος για το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο υποχώρησε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Ωστόσο, διατηρήθηκε πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.600 μονάδων. Η σημερινή συνεδρίαση είχε δύο όψεις, με τους αγοραστές να επικρατούν στο πρώτο μισό, αλλά οι πωλητές πάτησαν «γκάζι» από τις 14:00 και μετά.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (2/11) ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 16,67 μονάδες ή -0,64% και έκλεισε στις 2.602,41 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.602,07 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.637,67 μονάδες. Στο +22,71% διαμορφώνεται η φετινή απόδοση. Πιέσεις δέχθηκαν οι τράπεζες, με την Πειραιώς να σημειώνει τη μεγαλύτερη πτώση. Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν τα διυλιστήρια (Motor Oil και HELLENiQ ENERGY), ενώ στο «κόκκινο» έκλεισαν επίσης -μεταξύ άλλων- η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Quest. Αντίθετα, η Coca-Cola HBC συνέχισε να λειτουργεί ως «αντίβαρο» με τα κέρδη της.

Στους πωλητές τα ηνία

Απώλειες -1% κατέγραψαν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 2.993,63 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά -0,64% στις 6.659,10 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) έχασε -0,74% στις 3.059,45 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 251,88 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 25,17 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 50,1 εκατ. ευρώ έκανε η ΕΤΕ και ακολούθησε η Πειραιώς με 44,3 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 192,32 δισ. ευρώ. Αρνητικό ήταν το πρόσημο για 62 μετοχές, θετικό για 39, ενώ 21 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Πειραιώς υποχώρησε κατά -2,9% στα 9,516 ευρώ και ακολούθησαν η Alpha Bank (-2,11% στα 4,4 ευρώ) και η Eurobank (-0,96% στα 4,455 ευρώ), ενώ η Εθνική κέρδισε +0,32% στα 15,785 ευρώ. Η CrediaBank διολίσθησε -2,13% στο 0,92 ευρώ, ενώ αντίθετα, η Optima bank ενισχύθηκε κατά +1,83% στα 13,36 ευρώ και η Τράπεζα Κύπρου κατά +0,28% στα 10,62 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, «βουτιά» άνω του -5% κατέγραψαν η HELLENiQ ENERGY (-5,86% στα 17,04 ευρώ) και η Motor Oil (-5,8% στα 63,35 ευρώ). Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σημείωσε πτώση -2,42% στα 38,64 ευρώ και η Cenergy -1,43% στα 22,08 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, κέρδη άνω του +2% σημείωσαν η Coca-Cola HBC (+2,5% στα 57,5 ευρώ) και η Lamda Development (+2,2% στα 6,05 ευρώ). Κατά τουλάχιστον +1% ενισχύθηκαν η Jumbo (+1,48% στα 27,4 ευρώ), η Aegean (+1,2% στα 10,93 ευρώ) και ο ΔΑΑ (+1,06% στα 12,34 ευρώ).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, πάνω από -2% έχασαν η Ελλάκτωρ (-2,72% στο 1,216 ευρώ) και ο ΑΔΜΗΕ (-2,45% στα 4,385 ευρώ). Κατά τουλάχιστον -1% υποχώρησαν η Noval Property (-1,67% στα 2,35 ευρώ) και η Alter Ego Media (-1,58% στα 6,23 ευρώ).

Η Quest κινήθηκε χαμηλότερα κατά -3,59% στα 7,25 ευρώ μετά την απόφαση της GLS να μην προχωρήσει τελικά στην εξαγορά του 80% της ACS. Υπενθυμίζεται ότι η γερμανική εταιρεία δεν θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς έναντι 296 εκατ. ευρώ, με την Quest να ενεργοποιεί άμεσα το δικό της δικαίωμα επαναγοράς του 20% που κατέχει σήμερα η GLS. Για την επαναγορά του ποσοστού αυτού, η Quest θα καταβάλει 37 εκατ. ευρώ, πλέον των προβλεπόμενων συμβατικών προσαρμογών. Το ποσό είναι σημαντικά χαμηλότερο από τα 74 εκατ. ευρώ που είχε εισπράξει η Quest τον Οκτώβριο του 2024, όταν πούλησε το ίδιο ποσοστό στη GLS. Η διαφορά συνεπάγεται καθαρό χρηματοοικονομικό όφελος περίπου 37 εκατ. ευρώ για την Quest από τη συγκεκριμένη συναλλαγή πώλησης και επαναγοράς. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας προγραμματίζεται για τα τέλη Νοεμβρίου, οπότε η Quest θα αποκτήσει εκ νέου το 100% της ACS.

Τα βλέμματα στο εξωτερικό – Πλούσια η ατζέντα της εβδομάδας

Η αποκλιμάκωση του πετρελαίου, στον απόηχο των διπλωματικών πρωτοβουλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, προσφέρει στήριξη στη διάθεση ανάληψης ρίσκου. Παράλληλα, το ενδιαφέρον για τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης δείχνει σημάδια ανάκαμψης, έπειτα από τις έντονες ρευστοποιήσεις των προηγούμενων συνεδριάσεων.

Ωστόσο, η επιφυλακτικότητα παραμένει, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να προβληματίζονται για τις υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών κολοσσών και το αυξανόμενο κόστος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Στο προσκήνιο βρίσκονται επίσης οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, που αποτελούν έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας για τις διεθνείς αγορές.

Στο εγχώριο ταμπλό, τα θετικά αποτελέσματα των τραπεζών λειτουργούν υποστηρικτικά, συμβάλλοντας στην εξισορρόπηση των πιέσεων που μεταφέρονται από το εξωτερικό. Ο τραπεζικός κλάδος παραμένει στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, έπειτα από μια περίοδο έντονων διακυμάνσεων.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών προέρχεται από μία ιδιαίτερα θετική εβδομάδα, κατά την οποία ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε άνοδο +3,5%. Παρά την αντίδραση αυτή, ο Οκτώβριος έκλεισε με απώλειες -4,36%, διακόπτοντας το ανοδικό σερί των προηγούμενων έξι μηνών. Ακόμη πιο έντονες ήταν οι μεταβολές στις τράπεζες. Ο κλαδικός δείκτης ενισχύθηκε κατά +6,75% την περασμένη εβδομάδα, ανακτώντας μέρος του χαμένου εδάφους, χωρίς ωστόσο να ανατρέψει τη συνολική εικόνα του Οκτωβρίου, όταν είχε υποχωρήσει κατά -9,6%.

Σημαντικές εταιρικές ανακοινώσεις και την προγραμματισμένη αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τη Fitch Ratings περιμένει η αγορά την τρέχουσα εβδομάδα, με τους επενδυτές να στρέφουν την προσοχή τους στα αποτελέσματα εννεαμήνου μεγάλων εισηγμένων.

Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ανακοινώνει τις οικονομικές επιδόσεις της η Coca-Cola HBC. Την ίδια ημέρα, μετά το κλείσιμο της αγοράς, ακολουθούν η Εθνική Τράπεζα και η Lamda Development.

Η «σκυτάλη» περνά την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στην Τράπεζα Κύπρου, η οποία θα δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματά της πριν από το άνοιγμα της αγοράς. Για την ίδια ημέρα είναι προγραμματισμένες οι ανακοινώσεις εννεαμήνου της Metlen και της Titan. Την ίδια μέρα (5/11) είναι προγραμματισμένο το Investor Day της Alpha Bank.

Το ενδιαφέρον μεταφέρεται την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στη Fitch, η οποία έχει προγραμματίσει την επανεξέταση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας. Ο αμερικανικός οίκος αξιολογεί σήμερα τη χώρα στη βαθμίδα «BBB» με σταθερές προοπτικές (stable outlook).

Σήμερα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι 212.257.200 νέες μετοχές της CrediaBank, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της Ευρώπη Holdings, με βάση την εξής σχέση ανταλλαγής μετοχών: α) κάθε μέτοχος της απορροφώμενης εταιρείας ανταλλάσσει κάθε 1 μετοχή που κατέχει με 1,4461103244394 νέες μετοχές της CrediaBank, ονομαστικής αξίας €0,06, β) οι μέτοχοι της CrediaBank διατηρούν τον αριθμό μετοχών που κατέχουν με νέα ονομαστική αξία €0,06 εκάστης.

Τέλος, οι μετοχές της Ευρώπη Holdings αφαιρέθηκαν από τα συστήματα διαπραγμάτευσης της Euronext Athens, λόγω της συγχώνευσης με απορρόφησή της από την CrediaBank.