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«Κόκκινο» χτύπησε η μεταβλητότητα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο επέδειξε ανθεκτικότητα μετά τη νέα παραβίαση των 2.600 μονάδων. Οι πωλητές είχαν το προβάδισμα σχεδόν σε όλη τη διάρκεια των σημερινών συναλλαγών, αλλά στις δημοπρασίες το πρόσημο άλλαξε πλευρό.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (20/10) ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 6,88 μονάδες ή +0,26% και έκλεισε στις 2.610,22 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.611,64 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.578,55 μονάδες. Πτώση -4,68% σημειώνει το ΧΑ εντός του Οκτωβρίου, με τη φετινή απόδοση να διαμορφώνεται σε +23,08%.

Στο ταμπλό, απορροφήθηκαν οι κραδασμοί που είχαν δεχθεί αρχικά οι τραπεζικές μετοχές, οι οποίες έχαναν ακόμη και πάνω από -1%, με την Πειραιώς να ξεχωρίζει. Από τα blue chips, ισχυρή άνοδο κατέγραψαν η Aktor και η Lamda Development. Σε υψηλές «πτήσεις» συνέχισε η Intracom Holdings, η οποία εδραιώνεται πάνω από τα 3 ευρώ λαμβάνοντας ώθηση από τις αγορές μετοχές από τον επικεφαλής του ομίλου, Σωκράτη Κόκκαλη.

Ρελάνς για τράπεζες και blue chips

Άνοδο +0,87% κατέγραψε σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 3.033,74 μονάδες, αλλάζοντας άρδην το αρνητικό κλίμα που επικρατούσε αρχικά. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε ανοδικά κατά +0,3% στις 6.677,51 μονάδες, «σβήνοντας» κι αυτός τις ενδοσυνεδριακές απώλειες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) έχασε -0,12% στις 3.032,61 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 294,67 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 29,98 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 48,8 εκατ. ευρώ έκανε η Πειραιώς και ακολούθησε η ΕΤΕ με 46,1 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 192,42 δισ. ευρώ. Αρνητικό ήταν το πρόσημο για 59 μετοχές, θετικό για 42, ενώ 23 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Πειραιώς ενισχύθηκε κατά +1,98% στα 9,89 ευρώ και ακολούθησαν η Alpha Bank (+1,52% στα 4,332 ευρώ), η Εθνική (+0,65% στα 16,285 ευρώ) και η Eurobank (+0,47% στα 4,46 ευρώ). Η CrediaBank κέρδισε +0,98% στο 0,924 ευρώ, ενώ αντίθετα η Τράπεζα Κύπρου κινήθηκε πτωτικά κατά -0,96% στα 10,33 ευρώ και η Optima bank κατά -0,07% στα 13,49 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Aktor ξεχώρισε με κέρδη +3,87% στα 9,93 ευρώ και ακολούθησε η Lamda Development με άνοδο +2,79% στα 6,085 ευρώ. Κατά τουλάχιστον +1% ενισχύθηκαν ο ΔΑΑ (+1,94% στα 12,63 ευρώ) και η Coca-Cola HBC (+1,33% στα 53,4 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, απώλειες άνω του -2% κατέγραψαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,51% στα 38,86 ευρώ) και η Cenergy (-2,26% στα 21,66 ευρώ). Πέριξ του -1% υποχώρησαν η HELLENiQ ENERGY (-1,64% στα 19,17 ευρώ), η Allwyn (-1,31% στα 12,08 ευρώ), η Aegean (-1,08% στα 10,97 ευρώ), η ElvalHalcor (-0,88% στα 3,37 ευρώ) και η Metlen (-0,87% στα 48,06 ευρώ).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Intracom Holdings «αναρριχήθηκε» κατά +3,82% στα 3,125 ευρώ με τζίρο της τάξης του 1,94 εκατ. ευρώ, παραμένοντας σε έντονα ανοδικό έδαφος μετά το χθεσινό άλμα κατά +4,15%. Με κέρδη περίπου +1% ακολούθησαν η Κρι Κρι (+1,35% στα 33,9 ευρώ – νέο ιστορικό υψηλό), η Quest (+1,09% στα 7,4 ευρώ) και η ΑΒΑΞ (+0,92% στα 3,275 ευρώ). Στον αντίποδα, πτώση άνω του -1% σημείωσαν η Ελλάκτωρ (-1,79% στο 1,204 ευρώ), ο ΑΔΜΗΕ (-1,7% στα 4,335 ευρώ) και η Σαράντης (-1,45% στα 10,9 ευρώ).

Στο ντεμπούτο της η Capital Maritime ενισχύθηκε κατά +0,27% και έκλεισε στα 7,52 ευρώ, με τζίρο 13,8 εκατ. ευρώ. Πιέσεις δέχθηκαν οι υπόλοιπες ναυτιλιακές, με την Safe Bulkers να υποχωρεί κατά -2,51% στα 6,98 ευρώ και την Star Bulk να χάνει -1,65% στα 25 ευρώ.

Πίεση από πετρέλαιο, ομόλογα και Γαλλία

Οι ανησυχίες που έχουν προκαλέσει οι εκτεταμένες ταραχές στη Γαλλία συνδυάζονται πλέον με την επανεμφάνιση προβληματισμών για τις προοπτικές κερδοφορίας και τις αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών. Το ύψος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και η δυνατότητα των επιχειρήσεων να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες αποδόσεις αποτελούν κρίσιμα ζητήματα για τις αγορές.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας. Το Brent έχει ξεπεράσει τα 110 δολάρια το βαρέλι, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων πέντε μηνών, εξέλιξη που ενισχύει τις ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις και επιβάρυνση του ενεργειακού κόστους. Παράλληλα, το αμερικανικό WTI υπερέβη προσωρινά τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο βρέθηκε πάνω από τα 90 ευρώ ανά μεγαβατώρα για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 2022.

Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, καθώς οι αναταράξεις στην αγορά χρέους επιτείνουν την επιφυλακτικότητα των επενδυτών. Η πολιτική κρίση στη Γαλλία προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα αστάθειας, με τις επιπτώσεις της να επηρεάζουν ευρύτερα το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Για την εγχώρια αγορά, η κατεύθυνση των μεγάλων διεθνών δεικτών παραμένει ο βασικός οδηγός των συναλλαγών. Η συνύπαρξη γεωπολιτικών κινδύνων, υψηλών ενεργειακών τιμών και αβεβαιότητας γύρω από τον τεχνολογικό κλάδο δεν ευνοεί μια γενικευμένη αύξηση της επενδυτικής έκθεσης. Αντίθετα, το διεθνές περιβάλλον φαίνεται να ενθαρρύνει περισσότερο τις επιλεκτικές τοποθετήσεις σε μεμονωμένους τίτλους, παρά μια ευρεία επιστροφή της διάθεσης για ανάληψη κινδύνου.

Το business plan της Fourlis και το ντεμπούτο της Capital Maritime

Στο εταιρικό μέτωπο, η Fourlis διοργάνωσε σήμερα την Ημέρα Επενδυτών (Investor Day), με τη διοίκηση να παρουσιάζει το νέο τριετές business plan. Ο όμιλος στοχεύει σε πωλήσεις έως 800 εκατ. ευρώ, υπερδιπλασιασμό των λειτουργικών κερδών και επέκταση του δικτύου στα 210 φυσικά και ψηφιακά καταστήματα έως το 2029, από 166 στο τέλος του 2025. Το νέο επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει επίσης επενδύσεις 117 εκατ. ευρώ την τετραετία 2026-2029, με αιχμή την επέκταση των IKEA και Foot Locker.

Παράλληλα, ξεκίνησε σήμερα η διαπραγμάτευση της Capital Maritime Finance στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με κωδικό ΟΑΣΗΣ «CMFC» και τιμή εκκίνησης τα 7,5 ευρώ ανά μετοχή. Συνολικά, εισήχθησαν 140 εκατ. μετοχές, ενώ κατά τις τρεις πρώτες συνεδριάσεις θα ισχύει διευρυμένο ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής, στο ±60%. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία άντλησε 300 εκατ. ευρώ σε ακαθάριστα έσοδα, μέσω της έκδοσης 40 εκατ. νέων μετοχών. Η συνολική ζήτηση διαμορφώθηκε σε περίπου 1,1 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα η προσφορά να υπερκαλυφθεί κατά περίπου 3,7 φορές. Με βάση την τιμή εισαγωγής, η χρηματιστηριακή αξία της Capital Maritime Finance διαμορφώνεται σε 1,05 δισ. ευρώ.

Χωρίς το δικαίωμα στο προσωρινό μέρισμα ύψους 0,2 ευρώ ανά μετοχή θα διαπραγματεύεται από αύριο (21/10) η Allwyn. Η μερισματική απόδοση αντιστοιχεί σε περίπου 1,6%. Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν είτε την καταβολή του ποσού σε μετρητά είτε την επανεπένδυσή του σε μετοχές της Allwyn. Η περίοδος υποβολής επιλογών για όσους επιθυμούν να λάβουν μετοχές αντί μετρητών θα διαρκέσει από τις 23 Οκτωβρίου έως τις 5 Νοεμβρίου. Τόσο η καταβολή των μετρητών όσο και η παράδοση των μετοχών έχουν προγραμματιστεί για τις 12 Νοεμβρίου.