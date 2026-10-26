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Ισχυρή ανάκαμψη καταγράφηκε σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά το sell off της Παρασκευής, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να κλείνει την πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας με κέρδη, 1,56% ακουμπώντας τις 2.570 μονάδες. Η ελληνική αγορά είχε ως «καύσιμα», τόσο τις τραπεζικές μετοχές, όσο και μια μερίδα blue chips, ενώ βοήθησε και η εξομάλυνση του κλίματος στις διεθνείς αγορές.

Ακόμα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης κέρδισε 1,61% στις 6.52,11 μονάδες, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης +0,71% και ο τραπεζικός δείκτης +2,82%. Ο τζίρος διαμορφώθηκε λίγο πάνω από τα 260 εκατ. ευρώ με τα 23 εκατ. περίπου να αφορούν πακέτα.

Στο ταμπλό ξεχώρισαν οι τράπεζες, με την ΕΤΕ (+1,73%), την Πειραιώς (+3,49%), την Eurobank (+3,74%) και την Alpha Bank (+3,71%). Ισχυρά κέρδη 3,69% και για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μετά την ισχυρή ζήτηση των επενδυτών για το επταετές ευρωομόλογο, όπως και για τη ΔΕΗ (+2,35%), τη Metlen (+2,17%) και τη Jumbo (+0,89%).

Στον αντίποδα η Allwyn έχασε 3,91% με φόντο το εκλογικό αποτέλεσμα της Βραζιλίας και τις προοπτικές της Betano, ενώ και η Motor Oil υποχώρησε 0,44%.

Συνολικά 76 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 32 καθοδικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Στήριγμα για το Euronext Athens ήταν και η επιβεβαίωση της S&P Global της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας στη βαθμίδα BBB, διατηρώντας παράλληλα αμετάβλητες τις σταθερές προοπτικές την Παρασκευή. Ο οίκος αξιολόγησης προβλέπει ότι το 2026 η Ελλάδα θα εμφανίσει πρωτογενές πλεόνασμα 3,8% του ΑΕΠ και συνολικό πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης 0,8% του ΑΕΠ, επιδόσεις περίπου μία ποσοστιαία μονάδα καλύτερες από τους αρχικούς κυβερνητικούς στόχους.

Η δημοσιονομική υπεραπόδοση στηρίζεται στην ενίσχυση των φορολογικών εσόδων, στη θετική πορεία του τουρισμού και στη μείωση της ανεργίας. Για την περίοδο 2027-2029, η S&P αναμένει ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα θα διαμορφωθούν κατά μέσο όρο στο 3,2% του ΑΕΠ. Ιδιαίτερα θετική εμφανίζεται η αξιολόγηση όσον αφορά τη δυναμική του δημόσιου χρέους. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του οίκου, το δημόσιο χρέος θα μειωθεί στο 123% του ΑΕΠ το 2026, έναντι του ιστορικού υψηλού 192% που είχε καταγραφεί το 2020, ενώ έως το 2029 αναμένεται να υποχωρήσει περαιτέρω στο 107% του ΑΕΠ.

Στο μέτωπο της ανάπτυξης, η S&P εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα καταγράψει μέσο ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης περίπου 2,1% την περίοδο 2026-2029, με βασικούς υποστηρικτικούς παράγοντες τις επενδύσεις, τους ευρωπαϊκούς πόρους και την ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών συγκεντρώθηκε μεταξύ άλλων και στη σημερινή έκδοση του επταετούς ευρωομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με το βιβλίο προσφορών να κλείνει το μεσημέρι και τις προσφορές να αγγίζουν τα 2,3 δισ. και το ζητούμενο ποσό να υπερκαλύπτεται κατά 4,6 φορές. Ακόμα, λόγω της ισχυρής ζήτησης το κουπόνι συμπιέστηκε στο 4,75% παρά τις αρχικές εκτιμήσεις που έκαναν λόγο ακόμα και για 5,1%.

Ισχυρές πιέσεις δέχτηκε η μετοχή της Allwyn με φόντο το αποτέλεσμα των εκλογών στη Βραζιλία και την επικράτηση του Λούλα έναντι του Μπολσονάρο, εξέλιξη που θεωρείται αρνητικό παράγοντα για την Betano, καθώς μειώνει τις πιθανότητες σύντομης ανατροπής της καθολικής απαγόρευσης των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών που επιβλήθηκε τον Σεπτέμβριο.

Υπενθυμίζεται ότι οι διαδικτυακές πλατφόρμες στοιχηματισμού παραμένουν εκτός λειτουργίας από τις 6 Οκτωβρίου, εξαιτίας προσωρινών μέτρων τα οποία θα πρέπει να επικυρωθούν από το Κογκρέσο προκειμένου να αποκτήσουν μόνιμη ισχύ. Η έκθεση της Allwyn στην αγορά της Βραζιλίας προκύπτει από τη συμμετοχή της κατά 36,75% στην Betano.

Ενδεχόμενη μόνιμη απώλεια της βραζιλιάνικης αγοράς εκτιμάται ότι θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ετήσια έσοδα από συμμετοχές ύψους περίπου 110-120 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 6% του προσαρμοσμένου EBITDA του ομίλου. Παράλληλα, θα μπορούσαν να επηρεαστούν και οι ετήσιες χρηματικές διανομές αντίστοιχου ύψους που εισπράττει η Allwyn.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες εισηγμένες, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) πρόκειται να ανακοινώσει αύριο, μετά τη λήξη της συνεδρίασης, τα οικονομικά του αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο και το εννεάμηνο του 2026.

Σημειώνεται ότι από τις τράπεζες, αποτελέσματα εννεαμήνου ανακοινώνουν κατά σειρά η Eurobank στις 29 του μήνα, η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank στις 30 Οκτωβρίου, η Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Κύπρου στις 5 Νοεμβρίου, η OPTIMA στις 11 Νοεμβρίου και στις 12 Νοεμβρίου η CREDIA. Στις 5 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί επίσης το Investor Day της Alpha Bank.

Ακόμα, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, αποτελέσματα ανακοινώνει ο ΟΤΕ.

Τέλος, στις 30 Οκτωβρίου, λήγει η προθεσμία για να απαντήσει η General Logistics System (GLS) αν θα αγοράσει το υπόλοιπο 80% της ACS έναντι ελαχίστου τιμήματος 296 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας τη συνολική αποτίμηση της ACS στα 370 εκατ. ευρώ, μαζί με τα 74 εκατ. ευρώ που είχαν δοθεί το 2024 για το πρώτο 20%.