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Ήπιες μεταβολές καταγράφονται σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να σταθεροποιείται στην περιοχή των 2.650-2.660 μονάδων, παραμένοντας στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ετών.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (26/8) ο ΓΔ ενισχύεται οριακά κατά +0,03% και διαπραγματεύεται στις 2.654,39 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.651 (χαμηλό ημέρας) και των 2.661,83 μονάδων (υψηλό ημέρας). Υπενθυμίζεται ότι οι επόμενες κορυφές εντοπίζονται στις 2.659,40 (11 Νοεμβρίου 2009) και τις 2.688,49 μονάδες (9 Νοεμβρίου 2009).

Σε τροχιά ανάκαμψης κινούνται οι διεθνείς αγορές, λαμβάνοντας ισχυρή ώθηση από την ανανεωμένη δυναμική του τεχνολογικού κλάδου. Η επενδυτική κοινότητα τηρεί στάση αναμονής για τα οικονομικά μεγέθη της Nvidia, τα οποία ανακοινώνονται απόψε το βράδυ μετά το κλείσιμο της Wall Street. Τα εν λόγω αποτελέσματα θεωρούνται κομβικής σημασίας, καθώς θα δώσουν το σύνθημα για τη μελλοντική πορεία και τις προοπτικές ολόκληρου του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Την ίδια στιγμή, το κλίμα ενισχύεται από τη νέα υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, η οποία πυροδοτήθηκε από τις διμερείς συνομιλίες Ιράν-Ομάν για το άνοιγμα του θαλάσσιου διαδρόμου στα Στενά του Ορμούζ, αλλά και από την αποκλιμάκωση των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα.

Σε εγχώριο επίπεδο, η συνεδρίαση χαρακτηρίζεται από επιλεκτικές τοποθετήσεις, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται κυρίως στη Motor Oil, η οποία ανακοίνωσε αποτελέσματα που ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσδοκίες των αναλυτών. Τα βλέμματα στρέφονται και στην Allwyn λόγω της δημοσίευσης των δικών της οικονομικών μεγεθών, ενώ το επικείμενο rebalancing του δείκτη MSCI (σε ισχύ από 1 Σεπτεμβρίου) παρέχει πρόσθετη στήριξη, συντηρώντας το ενδιαφέρον για τις τράπεζες και τους υπόλοιπους τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Ισχυρή κερδοφορία κατέγραψε η Motor Oil κατά το β’ τρίμηνο και το α’ εξάμηνο του 2026, ξεπερνώντας κατά πολύ τις εκτιμήσεις. Ο όμιλος ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA ύψους 586 εκατ. ευρώ για το β’ τρίμηνο, σημειώνοντας άλμα 147% σε ετήσια βάση και υπερβαίνοντας κατά 22% το consensus των αναλυτών. Η επίδοση αυτή προήλθε από τα εξαιρετικά περιθώρια διύλισης, τα οποία ενισχύθηκαν από τις συνεχείς διαταραχές στις παγκόσμιες ροές αργού πετρελαίου. Σε επίπεδο α’ εξαμήνου, το προσαρμοσμένο EBITDA της Motor Oil διαμορφώθηκε στα 967 εκατ. ευρώ (+114% σε ετήσια βάση), ενώ τα δημοσιευμένα και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 686 εκατ. ευρώ και 623 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Η Allwyn θα ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα αύριο (27/8) το πρωί, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Παράλληλα, η μετοχή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών θα διαπραγματεύεται την Παρασκευή 28 Αυγούστου χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο προσωρινό μέρισμα ύψους 0,02 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η καταβολή του στους δικαιούχους έχει οριστεί για τις 4 Σεπτεμβρίου.

Αντίρροπες δυνάμεις στο ταμπλό

Πτώση -0,17% σημειώνουν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διαπραγματεύεται στις 3.094,14 μονάδες, διορθώνοντας από τα υψηλά 11ετίας (Νοέμβριος 2015). Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινείται ανοδικά κατά +0,07% στις 6.792,34 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) ενισχύεται κατά +0,51% στις 3.112,92 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 16,81 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,43 εκατ. ευρώ αφορούν σε πακέτα. Τζίρο 3,3 εκατ. ευρώ κάνει η Motor Oil και ακολουθεί η Εθνική με 2,7 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 192,81 δισ. ευρώ. Θετικό είναι το πρόσημο για 53 μετοχές, αρνητικό για 27, ενώ 15 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank υποχωρεί κατά -0,9%, η Εθνική κατά -0,4%, η Alpha Bank κατά -0,1%, ενώ η Πειραιώς κερδίζει +0,2%. Η CrediaBank καταγράφει άνοδο +0,6%, η Τράπεζα Κύπρου +0,2%, ενώ η Optima bank χάνει -0,2%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Motor Oil ενισχύεται κατά +1,1% και επιστρέφει στα επίπεδα ρεκόρ των 60 ευρώ, με κεκτημένη ταχύτητα από τα ικανοποιητικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες. Κοντά στο +1% διαπραγματεύονται η Aktor και η Viohalco. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, κέρδη περίπου +1% σημειώνουν ο ΑΔΜΗΕ, η Fourlis, η Ελλάκτωρ και η Autohellas.

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