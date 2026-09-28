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Νευρικότητα επικρατεί σήμερα στο Χρηματιστήριο με το πρόσημο να αλλάζει αρκετές φορές πλευρό στην έναρξη των συναλλαγών. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα και η ολοκλήρωση των ανακοινώσεων για τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου διαμορφώνουν την ατζέντα στην Αθήνα, με τους επενδυτές να παρακολουθούν και τις τάσεις στις διεθνείς αγορές.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (28/9) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,07% και διαπραγματεύεται στις 2.667,86 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.664,56 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.680,57 μονάδες. Ισχυρές πιέσεις δέχεται η Allwyn, μετά την απόφαση της κυβέρνησης της Βραζιλίας να απαγορεύσει το διαδικτυακό στοίχημα.

Το κλίμα παραμένει επιφυλακτικό, καθώς οι γεωπολιτικές ανησυχίες εντείνονται μετά την απόρριψη από τις ΗΠΑ της τελευταίας πρότασης του Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Το γεωπολιτικό μέτωπο αναμένεται να παραμείνει βασικός παράγοντας για τις αγορές, διατηρώντας τη μεταβλητότητα σε υψηλά επίπεδα.

Στο εσωτερικό, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις τελευταίες ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων, καθώς οι εισηγμένες στη Euronext Athens που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις τους καλούνται να το πράξουν έως την ολοκλήρωση της σχετικής προθεσμίας την ερχόμενη Τετάρτη (30/9).

Παράλληλα, η αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων ενόψει της λήξης του γ’ τριμήνου μπορεί να διατηρήσει τη συναλλακτική δραστηριότητα πάνω από τα συνηθισμένα επίπεδα. Το ενδιαφέρον αναμένεται να είναι εντονότερο στις τραπεζικές μετοχές, αλλά και σε τίτλους εταιρειών που εντάχθηκαν πρόσφατα σε χρηματιστηριακούς δείκτες.

Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα

Η μέχρι στιγμής εικόνα των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου κρίνεται ικανοποιητική. Με τρεις συνεδριάσεις να απομένουν, συμπεριλαμβανομένης της σημερινής, μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας, περίπου 48% των εισηγμένων σε αριθμό δεν έχει ακόμη ανακοινώσει οικονομικά μεγέθη.

Με βάση τα στοιχεία από 76 εισηγμένες εταιρείες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι νεοεισαχθείσες ναυτιλιακές, ο συνολικός κύκλος εργασιών διαμορφώνεται στα 53,6 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 18,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ακόμη ισχυρότερη είναι η εικόνα σε επίπεδο κερδοφορίας. Τα λειτουργικά κέρδη αυξάνονται κατά 43,2% στα 10,26 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ενισχύονται κατά 39,2%, φθάνοντας τα 7,53 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, το 88% των εταιρειών που έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα παραμένει κερδοφόρο, ενώ το 71% έχει παρουσιάσει καλύτερη επίδοση σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο της προηγούμενης χρήσης.

Σήμερα (28/9) ανακοίνωσαν ή θα ανακοινώσουν αποτελέσματα η Trastor, η Πλαστικά Κρήτης, η Loulis Food Ingredients, η Μαθιός Πυρίμαχα, η Logismos, η ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική, η Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ και η Έλαστρον.

Αύριο (29/9) σειρά έχουν οι ακόλουθες εισηγμένες: ΟΛΠ, Intracom Holdings, Real Consulting, Mevaco, CNL Capital, Elinoil, Intertech, Μινέρβα, ΟΝΥΞ Τουριστική, Centric Συμμετοχών, Revoil, Εκτέρ, Orilina Properties, Δάιος Πλαστικά.

Την Τετάρτη (30/9) ολοκληρώνεται η προθεσμία, με τις εξής εταιρείες να προχωρούν σε ανακοινώσεις: Fais Group, Prodea, Τεχνική Ολυμπιακή, Yalco, Παΐρης, Έλαστρον, Βογιατζόγλου, Σωληνουργεία Τζιρακιάν, Ν. Λεβεντέρης, SunriseMezz, Interwood-Ξυλεμπορία, Μπλε Κέδρος, Ιατρικό Αθηνών, Εριουργία Τρία Άλφα, Galaxy Cosmos Mezz, Προοδευτική, Μουζάκης, Λάμψα, Mermeren Kombinat, Space Hellas, Medicon, Phoenix Vega Mezz, ΕΛΒΕ, Moda Bagno, Ικτίνος, Unibios, Αγροτικός Οίκος Σπύρου, Αττικές Εκδόσεις, Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, Μπήτρος Συμμετοχική, Αφοί Χ. Κορδέλλου, AVE.

Στο φίνις κρίνεται το πρόσημο του Σεπτεμβρίου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μάχη για το μηνιαίο πρόσημο του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η τελική εικόνα του Σεπτεμβρίου πιθανότατα θα διαμορφωθεί στην τελευταία συνεδρίαση του μήνα, καθώς η απόσταση από τις 2.677 μονάδες, όπου είχε ολοκληρωθεί ο Αύγουστος, παραμένει μικρότερη του 1% από τα τρέχοντα επίπεδα. Το ΧΑ προέρχεται από πέντε διαδοχικούς ανοδικούς μήνες, γεγονός που αυξάνει το ενδιαφέρον για το εάν η θετική ακολουθία θα συνεχιστεί και τον Σεπτέμβριο.

Τέλος, ισχυρή είναι η εικόνα στον τζίρο μετά και το rebalancing της 18ης Σεπτεμβρίου λόγω της αναβάθμισης στις ανεπτυγμένες αγορές. Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών τον Σεπτέμβριο διαμορφώνεται στα 559 εκατ. ευρώ, επίδοση που αντιστοιχεί σε υψηλό 18 ετών και επιβεβαιώνει την αισθητά αυξημένη δραστηριότητα στην ελληνική αγορά.

Νευρικές κινήσεις στο ταμπλό

Κέρδη +0,63% σημειώνει ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος διαπραγματεύεται στις 3.223,56 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύεται κατά +0,28% στις 6.855,77 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κινείται ανοδικά κατά +0,05% στις 3.075,38 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 16,12 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,09 εκατ. ευρώ αφορούν σε πακέτα. Τζίρο 3,7 εκατ. ευρώ κάνει η Eurobank και ακολουθούν με πάνω από 2 εκατ. ευρώ η Allwyn, η Εθνική και η HELLENiQ ENERGY. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 195,21 δισ. ευρώ. Θετικό είναι το πρόσημο για 50 μετοχές, αρνητικό για 30, ενώ 15 τίτλοι παραμένουν αμετάβλητοι.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Εθνική ενισχύεται κατά +1,2%, η Eurobank κατά +0,8%, η Alpha Bank κατά +0,7% και η Πειραιώς κατά +0,4%. Η CrediaBank σημειώνει πτώση -0,7%, η Optima bank -0,3% και η Τράπεζα Κύπρου -0,2%.

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