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Σε ανοδική τροχιά κινείται ο χρυσός, καθώς η ισχυρή ζήτηση που καταγράφηκε στη δημοπρασία 30ετών αμερικανικών κρατικών ομολόγων οδήγησε σε αποκλιμάκωση των αποδόσεών τους, οι οποίες είχαν φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο και πλέον δεκαετιών.

Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου ενισχύθηκε περισσότερο από 1%, προσεγγίζοντας τα 4.180 δολάρια ανά ουγγιά, ανακάμπτοντας από το χαμηλό δύο μηνών που είχε καταγράψει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Οι χαμηλότερες τιμές των αμερικανικών ομολόγων προσέλκυσαν επενδυτές στη δημοπρασία 30ετούς χρέους της Πέμπτης, ενισχύοντας τη ζήτηση και οδηγώντας σε πτώση των αποδόσεων σε όλο το φάσμα των διάρκειων. Η εξέλιξη αυτή περιόρισε τις πιέσεις στον χρυσό, ο οποίος δεν προσφέρει τόκο και επομένως γίνεται λιγότερο ελκυστικός όταν οι αποδόσεις των ομολόγων αυξάνονται.

«Η σημερινή ανάκαμψη του χρυσού φαίνεται να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αποκλιμάκωση των πιέσεων στην αγορά αμερικανικών κρατικών ομολόγων», δήλωσε ο Κρίστοφερ Γουόνγκ, στρατηγικός αναλυτής της Oversea-Chinese Banking Corp. (OCBC).

Όπως εξήγησε, ο χρυσός είχε δεχθεί πιέσεις από τις υψηλές αποδόσεις των ομολόγων, την άνοδο του πετρελαίου και την ενίσχυση του δολαρίου. Η υποχώρηση των αποδόσεων δημιούργησε πλέον τις προϋποθέσεις για την επιστροφή αγοραστών στην αγορά.

Στήριξη από το πετρέλαιο και τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν

Πρόσθετη ώθηση στον χρυσό έδωσε η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν προτίθεται να εξαπολύσει επιθέσεις κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ χαρακτήρισε επίσης παραγωγικές τις συνομιλίες με την Τεχεράνη, συμβάλλοντας στην αποκλιμάκωση της έντασης στις ενεργειακές αγορές.

Ωστόσο, οι επίμονες ανησυχίες για τον πληθωρισμό εξακολουθούν να περιπλέκουν τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve, δημιουργώντας αβεβαιότητα και για τη μελλοντική πορεία του χρυσού.

Ο Γουόνγκ προειδοποίησε ότι οι επενδυτές θα πρέπει να είναι επιφυλακτικοί και να μην αποδίδουν υπερβολική σημασία στη σημερινή ανάκαμψη.

Οι αγορές αναμένουν ότι τα αμερικανικά επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα αργότερα αυτόν τον μήνα, αλλά εκτιμούν ότι θα αυξηθούν σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Σεντ Λούις, Αλμπέρτο Μουσαλέμ, άφησε να εννοηθεί την Πέμπτη ότι τα επιτόκια θα πρέπει να αυξηθούν μέσα στους επόμενους έξι έως εννέα μήνες, προκειμένου ο πληθωρισμός να επιστρέψει στον στόχο του 2% της Fed. Ωστόσο, δεν τάχθηκε υπέρ μιας αύξησης κατά τη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής του Οκτωβρίου.

Κέρδη και για ασήμι, πλατίνα και παλλάδιο

Στις 10:57 π.μ. ώρα Σιγκαπούρης, ο χρυσός ενισχυόταν κατά 1,1%, στα 4.179,56 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι σημείωνε άνοδο 1,8%, στα 60,24 δολάρια ανά ουγγιά, διαγράφοντας τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης.

Ανοδικά κινούνταν επίσης η πλατίνα και το παλλάδιο, ενώ ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot Index, που αποτυπώνει την πορεία του αμερικανικού νομίσματος έναντι ενός καλαθιού άλλων νομισμάτων, κατέγραφε οριακή υποχώρηση.

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