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Η ζήτηση για περιουσιακά στοιχεία-καταφύγια είναι ισχυρή, καθώς η ανησυχία για την τεχνητή νοημοσύνη πλήττει τις μετοχές του τεχνολογικού κλάδου, ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζεται και διατηρεί τις τιμές της ενέργειας σε υψηλά επίπεδα, ενώ οι ανησυχίες για το υψηλό δημόσιο χρέος παραμένουν.

Ωστόσο, τα παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία-καταφύγια δεν έχουν αποδώσει τόσο καλά όσο αναμενόταν φέτος: ο χρυσός υπέστη πτώση μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, καθώς οι επενδυτές περιόρισαν τις επενδύσεις στα περιουσιακά στοιχεία με την καλύτερη απόδοση λόγω των ζημιών που υπέστησαν αλλού. Τα κρατικά ομόλογα, που κάποτε θεωρούνταν ένα από τα ασφαλέστερα περιουσιακά στοιχεία στον κόσμο, παρουσιάζουν μεταβλητότητα.

Ακολουθεί μια ανασκόπηση της τρέχουσας απόδοσης ορισμένων περιουσιακών στοιχείων-καταφυγίων, σύμφωνα με το Reuters:

Δολάριο

Σε αντίθεση με το περσινό κλίμα «sell America», το δολάριο έχει σημειώσει άνοδο από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, με αύξηση 4% από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, οι παράγοντες που οδήγησαν τους επενδυτές να αμφισβητήσουν τη μακροπρόθεσμη θέση του δολαρίου ως ασφαλούς καταφυγίου, όπως το χρέος που ξεπερνά τα 40 τρισεκατομμύρια δολάρια και η αβεβαιότητα ως προς την πολιτική, δεν έχουν εξαφανιστεί.

Ελβετικό φράγκο

Ένα συμπέρασμα από την αναταραχή στα ομόλογα που προκάλεσε η Γαλλία είναι ότι το ελβετικό φράγκο αποτελεί το καταφύγιο επιλογής όταν η Ευρώπη ταλαντεύεται.

Έχει σημειώσει άνοδο άνω του 2% μέχρι στιγμής αυτό το μήνα έναντι του ευρώ, έτοιμο για τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδό του από τα τέλη του 2023.

Τα ελβετικά επιτόκια στο 0% καθιστούν το φράγκο δημοφιλές σε συναλλαγές όπου οι επενδυτές δανείζονται σε νόμισμα με χαμηλά επιτόκια για να επενδύσουν σε περιουσιακά στοιχεία υψηλότερης απόδοσης αλλού.

Γερμανικά ομόλογα

Η φήμη των κρατικών ομολόγων ως ασφαλούς καταφυγίου έχει πληγεί από δημοσιονομικές ανησυχίες. Το κόστος δανεισμού, από τις ΗΠΑ έως την Ιαπωνία, έφτασε πρόσφατα στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών. Η πώληση μετοχών τεχνολογικών εταιρειών, ωστόσο, έχει αναζωογονήσει σε κάποιο βαθμό τη ζήτηση για ομόλογα.

Υπάρχει και μια άλλη αξιοσημείωτη εξέλιξη.

Οι επενδυτές αναφέρουν ότι τα γερμανικά ομόλογα (Bunds) με αξιολόγηση ΑΑΑ ξεχωρίζουν ως ασφαλή καταφύγια μεταξύ των μεγάλων οικονομιών.

Ομόλογα βραχυπρόθεσμης διάρκειας

Συνολικά, το υψηλό χρέος των μεγάλων οικονομιών θα συνεχίσει να πλήττει τον χαρακτήρα των ομολόγων μακράς διάρκειας ως «ασφαλούς καταφυγίου», ανέφεραν οι επενδυτές.

Ωστόσο, τα κρατικά ομόλογα βραχυπρόθεσμης διάρκειας προσφέρουν κάποια προστασία, καθώς είναι λιγότερο ευαίσθητα στις ανησυχίες για το χρέος.

Χρυσός

Ενώ τα υψηλά επιτόκια αναμένεται να περιορίσουν την ανοδική πορεία του χρυσού, το τεταμένο γεωπολιτικό κλίμα και οι ανησυχίες για τα δημοσιονομικά των ΗΠΑ αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω το πολύτιμο μέταλλο αυτό ως ασφαλές καταφύγιο.