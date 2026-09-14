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Ο χαλκός υποχώρησε καθώς τα υψηλότερα του αναμενομένου στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τα στοιχήματα των επενδυτών ότι η Fed θα προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων αυτή την εβδομάδα.

Τα συμβόλαια χαλκού στο London Metal Exchange (LME) υποχώρησαν έως 0,6%, μετά την πρώτη εβδομαδιαία πτώση τους από τον Ιούνιο. Πτωτικά κινήθηκαν και τα περισσότερα βασικά μέταλλα, υπό την πίεση της ενίσχυσης του δολαρίου και της ευρύτερης αποστροφής προς τα πιο ριψοκίνδυνα assets.

Στο επίκεντρο η Fed

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό της Παρασκευής οδήγησαν τους επενδυτές να αυξήσουν τα στοιχήματα για αύξηση επιτοκίων από τη Fed στη συνεδρίαση αυτής της εβδομάδας, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με την πολιτική πίεση που δέχεται η αμερικανική κεντρική τράπεζα.

Η αυστηρότερη νομισματική πολιτική αποτελεί συνήθως αρνητικό παράγοντα για assets που δεν προσφέρουν απόδοση, όπως τα μέταλλα.

Την ίδια ώρα, το premium που καταβάλλεται για τον άμεσο χαλκό έναντι των συμβολαίων τριών μηνών διαμορφώθηκε τη Δευτέρα στα 4,50 δολάρια ανά τόνο, έχοντας περιοριστεί σημαντικά τις προηγούμενες εβδομάδες. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένδειξη ότι οι πιέσεις στην προσφορά υποχωρούν.

«Με τις κερδοσκοπικές θέσεις να έχουν περιοριστεί, αλλά και τις άμεσες πιέσεις στην προσφορά να αποκλιμακώνονται, ο χαλκός πιθανότατα θα παραμείνει ευμετάβλητος γύρω από τα σημερινά επίπεδα, έως ότου επιστρέψουν ισχυρότερες αγορές στις διορθώσεις ή εμφανιστεί ένας νέος μακροοικονομικός ή θεμελιώδης καταλύτης που θα δώσει σαφέστερη κατεύθυνση», ανέφεραν αναλυτές της Sucden Financial.

Από τα ιστορικά υψηλά στην κατοχύρωση κερδών

Ο χαλκός είχε εκτιναχθεί σε ιστορικό υψηλό την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές στοιχημάτιζαν ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμούς στον επεξεργασμένο χαλκό.

Αυτό οδήγησε traders να σπεύσουν να μεταφέρουν μέταλλο στις ΗΠΑ, επιδιώκοντας να επωφεληθούν από πιθανή άνοδο των εγχώριων τιμών.

Στήριξη στις τιμές έχουν προσφέρει επίσης οι προσδοκίες για αυξημένη ζήτηση χαλκού από κέντρα δεδομένων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και τα προβλήματα στην παραγωγή μεγάλων ορυχείων.

Παρά τις προοπτικές αυτές, η αγορά βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με ισχυρότερους μακροοικονομικούς αντίθετους ανέμους, καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων.

Πτώση για χαλκό, ψευδάργυρο και σιδηρομετάλλευμα

Ο χαλκός στο LME υποχωρούσε κατά 0,3%, στα 14.193 δολάρια ο τόνος, στις πρωινές συναλλαγές ώρα Σιγκαπούρης.

Ο ψευδάργυρος σημείωνε πτώση 0,7%, ενώ το αλουμίνιο παρέμενε αμετάβλητο. Το σιδηρομετάλλευμα κατέγραφε απώλειες για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση, υποχωρώντας κατά 0,4%, στα 97 δολάρια τον τόνο.

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