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Ο χρυσός σταθεροποιείται κοντά στα 4.350 δολάρια ανά ουγγιά, μετά την τρίτη διαδοχική εβδομαδιαία πτώση του, καθώς τα υψηλότερα του αναμενόμενου στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ ενισχύουν τα στοιχήματα ότι η Fed θα προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή έδειξαν ότι ο δομικός δείκτης τιμών καταναλωτή, ο οποίος εξαιρεί τις τιμές τροφίμων και ενέργειας, αυξήθηκε 0,3% τον Αύγουστο σε μηνιαία βάση. Ο χρυσός έκλεισε ανοδικά την Παρασκευή, ωστόσο σε εβδομαδιαία βάση υποχώρησε κατά 1,8%.

Στο επίκεντρο η επόμενη κίνηση της Fed

Η νέα ένδειξη για τον πληθωρισμό αυξάνει την πίεση προς τη Fed να προχωρήσει στην πρώτη αύξηση επιτοκίων εδώ και τρία χρόνια, με τους traders να αποτιμούν πλέον πιθανότητα σχεδόν 90% για μια τέτοια κίνηση.

Μια αύξηση επιτοκίων, ωστόσο, θα μπορούσε να προκαλέσει την αντίδραση του Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επανέλαβε την Κυριακή τις εκκλήσεις του για χαμηλότερο κόστος δανεισμού.

Τα υψηλότερα επιτόκια παραδοσιακά λειτουργούν αρνητικά για τον χρυσό, καθώς το πολύτιμο μέταλλο δεν προσφέρει τόκο.

«Η αγορά έχει σε μεγάλο βαθμό προεξοφλήσει τον κίνδυνο μιας αύξησης επιτοκίων, όμως ο χρυσός εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόσθετες πιέσεις εάν αυτή υλοποιηθεί», δήλωσε η Γιουξουάν Τανγκ, επικεφαλής στρατηγικής επιτοκίων και συναλλάγματος Ασίας στην JPMorgan Private Bank.

Αντίθετα, μια απόφαση διατήρησης των επιτοκίων, είτε συνοδευτεί από επιθετική είτε από πιο ήπια ρητορική, θα μπορούσε να οδηγήσει χαμηλότερα τις πραγματικές αποδόσεις και να επαναφέρει στο προσκήνιο ανησυχίες για την αξιοπιστία της νομισματικής πολιτικής και την υποτίμηση του νομίσματος, κάτι που θα ήταν θετικό για τον χρυσό, σύμφωνα με την ίδια.

Το πετρέλαιο ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις

Την ίδια ώρα, η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις πιέσεις στις αγορές ενέργειας.

Το Brent ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι, μετά την άνοδο σχεδόν 9% την προηγούμενη εβδομάδα.

Η προγραμματισμένη για τη Δευτέρα συνάντηση του Ιράν με αρκετές χώρες του Κόλπου, με αντικείμενο τη δημιουργία προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου μέσω των Στενών του Ορμούζ, αναβλήθηκε. Έτσι, οι προσπάθειες για αύξηση των εξαγωγών μέσω της κρίσιμης θαλάσσιας οδού παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί πρόσθετες ανησυχίες για την πορεία του πληθωρισμού, καθώς η άνοδος των τιμών ενέργειας μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τις πιέσεις στις τιμές καταναλωτή.

Οι επενδυτές συνεχίζουν να ποντάρουν στον χρυσό

Ο χρυσός κινείται το μεγαλύτερο μέρος του τελευταίου διαστήματος γύρω από τα 4.400 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας ανακάμψει από επίπεδα κοντά στα 4.000 δολάρια στις αρχές Αυγούστου.

Οι επενδυτές αναπροσαρμόζουν διαρκώς τις εκτιμήσεις τους για την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Fed, γεγονός που προκαλεί έντονες διακυμάνσεις στο πολύτιμο μέταλλο.

Παρά τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις, ωστόσο, αρκετοί επενδυτές εξακολουθούν να θεωρούν ότι ο χρυσός μπορεί να κινηθεί υψηλότερα, καθώς επανακτά τον παραδοσιακό του ρόλο ως μέσο αντιστάθμισης κινδύνου στα χαρτοφυλάκια.

Η Τανγκ της JPMorgan εκτιμά ότι ο χρυσός θα παραμείνει ισχυρά στηριγμένος μεσοπρόθεσμα ακόμη και σε περίπτωση αύξησης των επιτοκίων από τη Fed.

Η νομισματική σύσφιξη θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω τμήματα της οικονομίας που ήδη αντιμετωπίζουν υψηλό ενεργειακό κόστος και να διευρύνει την απόσταση μεταξύ διαφορετικών τμημάτων της οικονομίας, αυξάνοντας τον κίνδυνο ύφεσης – εξέλιξη που θα μπορούσε να λειτουργήσει υπέρ του χρυσού.

Στις πρωινές συναλλαγές στη Σιγκαπούρη, η spot τιμή του χρυσού ήταν ουσιαστικά αμετάβλητη στα 4.348,87 δολάρια ανά ουγγιά. Η τιμή του ασημιού υποχώρησε 0,5%, στα 64,19 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ πλατίνα και παλλάδιο κινήθηκαν οριακά. Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot, που αποτυπώνει την πορεία του αμερικανικού νομίσματος, ενισχύθηκε κατά 0,1%.

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