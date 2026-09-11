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Η τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 6 δολάρια το γαλόνι, καθώς οι διαταραχές στην παγκόσμια αγορά καυσίμων που προκαλούν οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή αυξάνουν το κόστος μεταφορών και ασκούν νέες πιέσεις σε ολόκληρη την οικονομία.

Οι οδηγοί φορτηγών και οι αγρότες πληρώνουν πλέον περίπου 63% ακριβότερα για να γεμίσουν τα βαρέα οχήματα και τα γεωργικά μηχανήματά τους σε σχέση με έναν χρόνο πριν, σύμφωνα με στοιχεία της AAA.

Η μέση τιμή του ντίζελ σε εθνικό επίπεδο διαμορφώθηκε στα 6,0556 δολάρια ανά γαλόνι, ενώ στην Καλιφόρνια, τη μεγαλύτερη αγροτική πολιτεία των ΗΠΑ, η τιμή έχει εκτοξευθεί στα 7,9827 δολάρια.

Το «καύσιμο-κλειδί» της οικονομίας

Παρότι οι καταναλωτές παρακολουθούν συνήθως περισσότερο τις τιμές της βενζίνης, το ντίζελ αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς τροφοδοτεί τα φορτηγά, τα τρένα και τα πλοία που μεταφέρουν προϊόντα στην αγορά.

Παράλληλα, χρησιμοποιείται στα αγροτικά μηχανήματα για τη φύτευση και τη συγκομιδή, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις συμβάλλει στη θέρμανση κατοικιών και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

«Είναι το πιο ύπουλο, πιο δαπανηρό και πιο σημαντικό καύσιμο», δήλωσε ο Μπομπ ΜακΝάλι, πρόεδρος της Rapidan Energy, μιλώντας στο CNBC.

«Καθώς οι τιμές ανεβαίνουν, αποτελεί πραγματική ανησυχία», πρόσθεσε.

Ο Πάτρικ Ντε Χάαν, επικεφαλής ανάλυσης πετρελαίου της GasBuddy, χαρακτήρισε τις σημερινές τιμές του ντίζελ έναν «σιωπηλό δολοφόνο» για την οικονομία.

Νέο κύμα κόστους για καταναλωτές

Η αύξηση του κόστους καυσίμων μεταφέρεται σταδιακά στις τιμές των προϊόντων, καθώς το ντίζελ αποτελεί βασικό παράγοντα για τη μεταφορά τροφίμων, καταναλωτικών αγαθών και ενεργειακών προϊόντων.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ έχουν επίσης φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα για την εποχή.

Η μέση τιμή στα πρατήρια ανήλθε σε επίπεδο-ρεκόρ για την περίοδο μετά την Ημέρα Εργασίας (Labor Day), στα 4,15 δολάρια ανά γαλόνι.

Σύμφωνα με τον Ντε Χάαν, οι Αμερικανοί καταναλωτές δαπανούν πλέον περίπου 700 εκατ. δολάρια περισσότερα την ημέρα για βενζίνη και ντίζελ σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

«Υπάρχει ένα σοκ από τις τιμές για τους καταναλωτές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι πόλεμοι περιορίζουν την παγκόσμια προσφορά

Η άνοδος των τιμών συνδέεται με τις διαταραχές που προκαλούν οι συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Η Ουκρανία έχει πραγματοποιήσει πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια, οδηγώντας τη Μόσχα στην απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ.

Παράλληλα, το Ιράν και οι σύμμαχοί του Χούθι στην Υεμένη έχουν πλήξει ενεργειακές υποδομές συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο, ενώ οι εξαγωγές καυσίμων μέσω των στενών του Ορμούζ έχουν περιοριστεί εξαιτίας των επιθέσεων σε δεξαμενόπλοια.

Οι δύο πόλεμοι έχουν οδηγήσει σε διακοπή λειτουργίας διυλιστηρίων συνολικής δυναμικότητας περίπου 5 εκατ. βαρελιών ημερησίως, σύμφωνα με τον Γκάρι Σίμονς, επικεφαλής λειτουργιών της Valero.

Παράλληλα, η παγκόσμια αγορά έχει χάσει σχεδόν το 8% της προσφοράς ντίζελ, χωρίς να υπάρχει επαρκής εφεδρική δυναμικότητα διύλισης για να καλυφθεί το κενό, σύμφωνα με τον Άντι Λίποου, πρόεδρο της Lipow Oil Associates.

Πίεση στην κυβέρνηση Τραμπ

Η άνοδος του ντίζελ δημιουργεί σημαντική πρόκληση για την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τη Χελίμα Κροφτ, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην RBC Capital Markets.

«Τα αμερικανικά διυλιστήρια λειτουργούν με ποσοστό αξιοποίησης 98% – απλώς δεν υπάρχει διαθέσιμη εφεδρική δυναμικότητα», δήλωσε.

Με τις τιμές του πετρελαίου να έχουν ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Μάιο, η αγορά καυσίμων βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύκλο αυξήσεων, ο οποίος απειλεί να ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις στην αμερικανική οικονομία.

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