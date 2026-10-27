Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η επιστροφή του επενδυτικού ενθουσιασμού για την τεχνητή νοημοσύνη με αφορμή το δρομολογούμενο IPO της Anthropic έδωσε νέα ώθηση στη Wall Street για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση. Εξάλλου, ο κλάδος προετοιμάζεται για τα κρίσιμα αποτελέσματα τριμήνου τριών κορυφαίων Big Tech, της Microsoft, της Alphabet και της Amazon, που θα προσφέρουν σημαντικές ενδείξεις για την πορεία των επενδύσεων στην AI.

Έτσι, στο ταμπλό, ο Nasdaq ήταν ο μεγάλος κερδισμένος με άλμα 1,18% στις 26.477 μονάδες και ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,60% στις 7.722 μονάδες. Ο Dow Jones κινήθηκε πιο συγκρατημένα με μικρή άνοδο 0,03% στις 52.377 μονάδες.

Στην αγορά ομολόγων οι μεταβολές ήταν περιορισμένες με το 10ετές να παραμένει σχεδόν αμετάβλητο στο 4,986% και το 30ετές να πέφτει ανεπαίσθητα στο 5,299%.

Η αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για την AI αποτυπώθηκε κυρίως στις μετοχές των κατασκευαστών ημιαγωγών, με τον σχετικό δείκτη PHLX Semiconductor Index να σημειώνει άλμα 3,5%.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η Meta Platforms, καθώς η έκδοση μετοχών ύψους 25 δισ. δολαρίων συγκέντρωσε ζήτηση πενταπλάσια της προσφοράς, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό ενδιαφέρον των επενδυτών για τη χρηματοδότηση των μεγάλων σχεδίων της εταιρείας στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η εταιρεία προχώρησε σε μια από τις μεγαλύτερες κινήσεις άντλησης μετοχικών κεφαλαίων στην εταιρική ιστορία, καθορίζοντας τους όρους έκδοσης κοινών και προνομιούχων μετοχών συνολικής αξίας 37,5 δισ. δολαρίων.

Παράλληλα, ανακοίνωσε πως προετοιμάζει ξεχωριστό πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στην αγορά, μέσω του οποίου θα μπορούσε να αντλήσει επιπλέον 60 δισ. δολάρια από το 2027.

Το συνολικό δυνητικό ύψος του χρηματοδοτικού σχεδίου ανέρχεται έτσι στα 97,5 δισ. δολάρια, καθώς η Meta επιδιώκει να εξασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους για την επέκταση των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Η εξέλιξη αναδεικνύει το μέγεθος των οικονομικών απαιτήσεων που αντιμετωπίζουν ακόμη και οι μεγαλύτεροι τεχνολογικοί όμιλοι στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν ανταγωνιστική θέση στον κλάδο.

Μετά τη Meta, πάντως, η προσοχή στρέφεται πλέον στους υπόλοιπους μεγάλους παρόχους υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Η Alphabet και η Microsoft αναμένεται να ανακοινώσουν τα οικονομικά αποτελέσματά τους την Τετάρτη, μετά το κλείσιμο της Wall Street, ενώ την Πέμπτη ακολουθεί η Amazon.

Οι ανακοινώσεις θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς θα αποτυπώσουν όχι μόνο την πορεία της κερδοφορίας των εταιρειών, αλλά κυρίως τη σχέση ανάμεσα στις τεράστιες επενδύσεις που πραγματοποιούν και στις προοπτικές δημιουργίας νέων εσόδων.

Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, ωστόσο το βασικό ερώτημα για τους επενδυτές δεν περιορίζεται πλέον στην αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι πόσα κεφάλαια δαπανούν οι τεχνολογικοί κολοσσοί στην τεχνητή νοημοσύνη και βέβαια πότε αυτές οι τεράστιες επενδύσεις θα αρχίσουν να αποδίδουν ουσιαστικά οικονομικά οφέλη.

«Τα αποτελέσματα της Microsoft, της Amazon και της Alphabet αυτή την εβδομάδα αποτελούν ένα κρίσιμο τεστ για τις μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης», επεσήμανε ο Κρις Μπριγκάτι, επικεφαλής επενδύσεων της SWBC, προσθέτοντας πως, παρότι αναμένονται ισχυρές επιδόσεις και από τις τρεις εταιρείες, το βασικό ερώτημα δεν αφορά τόσο τα ίδια τα αποτελέσματα όσο το κατά πόσο οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για την ανάπτυξη της AI θα μεταφραστούν σε βιώσιμη αύξηση των εσόδων.

Πέρα από τα εταιρικά αποτελέσματα, η αγορά στρέφει την προσοχή της στις αποφάσεις των μεγαλύτερων κεντρικών τραπεζών.

Η Fed, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα της Ιαπωνίας αναμένεται να διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκιά τους αυτή την εβδομάδα, επιλέγοντας να περιμένουν πριν προχωρήσουν σε ενδεχόμενες νέες αυξήσεις.

Ειδικά για τη Fed, που προχώρησε στην πρώτη αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, η αγορά προεξοφλεί σε μεγάλο βαθμό ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν στο εύρος του 3,75% με 4% κατά την αυριανή συνεδρίαση, μεταθέτοντας για τον Δεκέμβριο την επόμενη αύξηση.

Παρά τα ισχυρά οικονομικά στοιχεία και τον πληθωρισμό που εξακολουθεί να κινείται πάνω από τον στόχο της κεντρικής τράπεζας, οι πρόσφατες δηλώσεις των αξιωματούχων της δείχνουν ότι προτιμούν να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις της αύξησης του Σεπτεμβρίου προτού προχωρήσουν σε νέα παρέμβαση. Έτσι, οι αγορές χρήματος περιμένουν πιθανότατα μια αύξηση τον Δεκέμβριο, ενώ προβλέπονται τουλάχιστον δύο ακόμη αυξήσεις μέσα στους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες.

«Θεωρούμε πιθανή μια αύξηση των επιτοκίων προς το τέλος του έτους, ενώ αναμένουμε ακόμη μία το 2027, καθώς η κεντρική τράπεζα επιδιώκει να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό και να περιορίσει ενδεχόμενη επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης», υποστήριξε ο Τζέιμς ΜακΚαν της Edward Jones.

Υπό αυτά τα δεδομένα, το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στη συνέντευξη Τύπου του Κέβιν Γουόρς και τα όσα θα φανερώσει για τις σκέψεις και τις προθέσεις του συμβουλίου, παρά το γεγονός ότι μέχρι τώρα ο νέος διοικητής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας έχει εμφανιστεί ιδιαίτερα φειδωλός και απρόθυμος να ανοίξει τα χαρτιά του.

Σημειωτέον πως μία ημέρα μετά την απόφαση για τα επιτόκια, θα δημοσιευθούν δύο ιδιαίτερα σημαντικά οικονομικά στοιχεία: τα στοιχεία για το ΑΕΠ των ΗΠΑ στο τρίτο τρίμηνο και ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) του Σεπτεμβρίου, ο οποίος αποτελεί τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Fed.

Οι ανακοινώσεις αυτές αναμένεται να προσφέρουν πρόσθετες ενδείξεις για την ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας και την πορεία των πληθωριστικών πιέσεων, επηρεάζοντας τις προσδοκίες για τις επόμενες αποφάσεις της κεντρικής τράπεζας.

Σε επίπεδο μετοχών, η Boeing κατέγραφε απώλειες άνω του 10%, ασκώντας σημαντικές πιέσεις στον Dow Jones.

Η αμερικανική αεροναυπηγική εταιρεία ανακοίνωσε μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες τριμηνιαίες ζημίες, εν μέρει εξαιτίας της στασιμότητας στις παραδόσεις αεροσκαφών. Ωστόσο, οι ελεύθερες ταμειακές ροές της ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Στον κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων, η Coca-Cola ανακοίνωσε ισχυρή αύξηση εσόδων, χάρη στον ευνοϊκό χρονισμό των πωλήσεων συμπυκνωμένων προϊόντων. Παρά τα θετικά συνολικά στοιχεία, οι πωλήσεις στη Βόρεια Αμερική παρέμειναν υποτονικές, με τη μετοχή της εταιρείας να υποχωρεί περισσότερο από 1%.

Αντίθετα, η UPS ενισχύθηκε άνω του 6%, μετά την ανακοίνωση καλύτερων από τις προβλέψεις αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου και αυξημένων πωλήσεων.

Η εταιρεία ταχυμεταφορών, οι επιδόσεις της οποίας θεωρούνται συχνά ενδεικτικές της πορείας της παγκόσμιας οικονομίας, αναβάθμισε τις προβλέψεις της για τα προσαρμοσμένα κέρδη και τα έσοδα του συνόλου του έτους.

Ισχυρά κέρδη κατέγραφε και η Royal Caribbean, καθώς η εταιρεία κρουαζιέρας αύξησε τις προβλέψεις της για τα προσαρμοσμένα κέρδη του έτους, ενώ ανακοίνωσε άνοδο 9% στα τριμηνιαία έσοδα.

Στο εταιρικό μέτωπο, ξεχώρισε η Broadcom, η οποία οργάνωσε χρηματοδοτική συμφωνία ύψους 63 δισ. δολαρίων με τις Bank of America, Blackstone, Citigroup και Morgan Stanley, εξέλιξη που έδωσε ώθηση στη μετοχή της.

Η συμφωνία αποσκοπεί στη χρηματοδότηση της αγοράς ημιαγωγών για την Anthropic, την εταιρεία ανάπτυξης προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Η κίνηση υπογραμμίζει το τεράστιο ύψος των κεφαλαίων που απαιτούνται πλέον για την ανάπτυξη των υποδομών AI, καθώς οι κατασκευαστές ημιαγωγών, οι εταιρείες τεχνολογίας και οι χρηματοπιστωτικοί όμιλοι δημιουργούν ολοένα στενότερες συνεργασίες.

Παράλληλα, η Oracle ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει υπηρεσίες cloud βασισμένες στους υπολογιστές της Cerebras Systems, ενσωματώνοντάς τους στα κέντρα δεδομένων της.

Η εξέλιξη προσθέτει έναν ακόμη μεγάλο πελάτη στο χαρτοφυλάκιο της Cerebras, η οποία επιχειρεί να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Nvidia στον εξοπλισμό τεχνητής νοημοσύνης. H μετοχή της Oracle κέρδισε πάνω από 3,5% και της Cerebras περίπου 10%.