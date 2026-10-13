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Σε θετική ρότα διατηρείται το Χρηματιστήριο Αθηνών για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, με τον Γενικό Δείκτη να επιστρέφει πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.600 μονάδων. Ωστόσο, η εγχώρια αγορά κινείται σε περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας και επενδυτικής επιφυλακτικότητας, καθώς οι διεθνείς εξελίξεις εξακολουθούν να επηρεάζουν τη διάθεση ανάληψης κινδύνου. Η πορεία των τιμών του πετρελαίου, οι ανησυχίες γύρω από τις αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και η αναμονή κρίσιμων οικονομικών ανακοινώσεων από τις ΗΠΑ διαμορφώνουν ένα απαιτητικό σκηνικό.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (13/10) ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,63% και διαπραγματεύεται στις 2.610,99 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.593,73 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.611,82 μονάδες. Σύμφωνα με τους αναλυτές, η συσσώρευση αποτελεί προς το παρόν το επικρατέστερο σενάριο, με τις επιλεκτικές αγορές μετοχών να εκτιμάται ότι μπορούν να προσφέρουν στήριξη και να περιορίσουν τις πιέσεις.

Παρά την πρόσφατη αποκλιμάκωση, το Brent παραμένει πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι, διατηρώντας έντονους τους προβληματισμούς για τις πληθωριστικές πιέσεις και την πορεία των επιτοκίων. Το υψηλό ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να αποτελεί βασικό παράγοντα αβεβαιότητας για την παγκόσμια οικονομία, επηρεάζοντας τόσο τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική όσο και τις προοπτικές κερδοφορίας των επιχειρήσεων.

Το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας στρέφεται σήμερα στις μεγάλες αμερικανικές τράπεζες, καθώς η JPMorgan Chase, η Citigroup, η Goldman Sachs και η Wells Fargo θα ανακοινώσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο, προσφέροντας σημαντικές ενδείξεις για την κατάσταση του τραπεζικού συστήματος και ευρύτερα της αμερικανικής οικονομίας. Παράλληλα, οι αγορές προετοιμάζονται για την ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) την Τετάρτη, η οποία αναμένεται να επηρεάσει τις εκτιμήσεις για την επόμενη κίνηση της Federal Reserve.

Στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θα κατεβάσει ταχύτητα στο 1,8% τόσο το 2026 όσο και το 2027, ελαφρώς χαμηλότερα από τις προβλέψεις του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού, οι οποίες διαμορφώνονται στο 2% και 2,3%, αντίστοιχα. Η απόκλιση είναι εντονότερη στις εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό, με το ΔΝΤ να προβλέπει ότι ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή θα διαμορφωθεί στο 4,2% το 2026 και στο 3,6% το 2027, έναντι 3,6% και 2,4%, αντίστοιχα, που προβλέπει ο προϋπολογισμός. Σύμφωνα με τη Eurobank Equities, η διαφορά αποδίδεται εν μέρει στις πιο συντηρητικές παραδοχές του Ταμείου για την ενέργεια, καθώς το ΔΝΤ ενσωματώνει στις προβλέψεις του μέση τιμή πετρελαίου 95,7 δολάρια ανά βαρέλι το 2026 και 87,4 δολάρια το 2027.

Ξεκίνησε σήμερα η δημόσια προσφορά για την είσοδο της Capital Maritime Finance στο Χρηματιστήριο. Η ναυτιλιακή εταιρεία καθόρισε το εύρος τιμής διάθεσης των μετοχών της μεταξύ 7 και 7,68 ευρώ ανά μετοχή, χαμηλότερα από την ανώτατη τιμή των 7,84 ευρώ που είχε ανακοινωθεί προηγουμένως. Το βιβλίο προσφορών θα παραμείνει ανοικτό για τους θεσμικούς επενδυτές έως την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η εταιρεία σχεδιάζει την έκδοση έως 42 εκατ. νέων μετοχών, με στόχο την άντληση ακαθάριστων κεφαλαίων ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ, διατηρώντας τη δυνατότητα αύξησης του ποσού έως τα 300 εκατ. ευρώ.

Θετικά πρόσημα στο ταμπλό

Κέρδη +1,33% σημειώνουν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διαπραγματεύεται στις 3.062,61 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύεται κατά +0,88% στις 6.698,14 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κινείται ανοδικά κατά +0,11% στις 3.027,78 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 18,11 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5,15 εκατ. ευρώ αφορούν σε πακέτα. Τζίρο 4,3 εκατ. ευρώ κάνει η Allwyn και ακολουθεί η Alpha Bank με 2 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 192,31 δισ. ευρώ. Θετικό είναι το πρόσημο για 50 μετοχές, αρνητικό για 35, ενώ 6 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank ενισχύεται κατά +2%, η Eurobank κατά +1,6%, η Εθνική κατά +1,4% και η Πειραιώς κατά +1,1%. Η Optima bank κερδίζει +2,3%, η Τράπεζα Κύπρου +0,7% και η CrediaBank +0,1%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, κέρδη άνω του +1% σημειώνουν η Viohalco, η ElvalHalcor, η Cenergy και η Titan. Κοντά στο +1% διαπραγματεύονται η ΔΕΗ, η Allwyn, η Coca-Cola HBC και η Lamda Development.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, πάνω από +1% κερδίζουν η Intracom Holdings και η Ideal. Από την άλλη πλευρά, κατά τουλάχιστον -1% υποχωρούν η Bally’s Intralot, η Ελλάκτωρ και η Dimand.

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