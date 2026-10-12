Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

(Last update: 14:00)

Σε τροχιά ανάκαμψης κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών έπειτα από τρεις διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις, ακολουθώντας το βελτιωμένο κλίμα στις διεθνείς αγορές.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (12/10) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,59% και διαπραγματεύεται στις 2.574,23 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.567,60 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.586,02 μονάδες. Οι τράπεζες αντιδρούν μετά την έντονη υποχώρηση των προηγούμενων ημερών, ενώ αντίθετα τα διυλιστήρια δέχονται πιέσεις.

Η αλλαγή του επενδυτικού κλίματος συνδέεται κυρίως με τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απέκλεισε το ενδεχόμενο στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Η τοποθέτηση αυτή περιορίζει -τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα- τους φόβους για νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και περαιτέρω διαταραχές στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Η έντονη διόρθωση που προηγήθηκε δημιουργεί περιθώρια για τεχνική ανάκαμψη, με την αγορά να αναζητά στηρίγματα τόσο από τη βελτίωση της διεθνούς επενδυτικής ψυχολογίας όσο και από την ενίσχυση της δραστηριότητας στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων. Ωστόσο, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα συνεχίσουν να καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την κατεύθυνση των αγορών, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή παραμένει αυξημένη.

Σε τεχνικό επίπεδο, το βασικό ζητούμενο για το Χρηματιστήριο Αθηνών είναι η επιστροφή του Γενικού Δείκτη πάνω από τις 2.600 μονάδες. Η ανάκτηση της συγκεκριμένης ζώνης θεωρείται αναγκαία προϋπόθεση για τη βελτίωση της βραχυπρόθεσμης εικόνας, η οποία έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά το πρόσφατο πτωτικό τριήμερο. Μέχρι να επιτευχθεί αυτό, η βραχυπρόθεσμη τάση παραμένει αρνητική, με τους επενδυτές να παρακολουθούν προσεκτικά την πορεία των ενεργειακών τιμών, τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές και τις εξελίξεις στο γεωπολιτικό πεδίο.

Στο ταμπλό της Euronext Athens, σήμερα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι 5.226 νέες μετοχές της Safe Bulkers, που προέκυψαν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση. Παράλληλα, η Alpha Trust – Ανδρομέδα διαπραγματεύεται χωρίς το μέρισμα ύψους 0,264 ευρώ ανά μετοχή.

Αντιδρούν οι αγοραστές

Κέρδη +0,74% σημειώνει ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος διαπραγματεύεται στις 2.983,08 μονάδες, ανακτώντας ένα μέρος από τις απώλειες άνω του -9% που είχε καταγράψει το προηγούμενο τριήμερο. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύεται κατά +0,42% στις 6.574,35 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κινείται ανοδικά κατά +0,38% στις 2.996,78 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 134 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 41,76 εκατ. ευρώ αφορούν σε πακέτα. Τζίρο 24,1 εκατ. ευρώ κάνει η ΔΕΗ και ακολουθούν με πάνω από 22 εκατ. ευρώ η Alpha Bank και η Πειραιώς. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 189,28 δισ. ευρώ. Θετικό είναι το πρόσημο για 61 μετοχές, αρνητικό για 42, ενώ 11 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank ενισχύεται κατά +1,5%, η Alpha Bank κατά +0,7%, η Εθνική κατά +0,6%, ενώ η Πειραιώς χάνει -0,2%. Η Optima bank κινείται ανοδικά κατά +1,9%, η Τράπεζα Κύπρου κατά +1,7% και η CrediaBank κατά +0,9%.

Διαβάστε ακόμη

Λιγοστεύουν κι άλλο τα διαθέσιμα σπίτια για ενοίκιο στην Αθήνα: Από 10% έως 26,9% μείωση μέσα σε ένα χρόνο (πίνακες)

Ι.Χ. σε ακινησία: Το παρκάρισμα που φέρνει πρόστιμο ακόμη και χωρίς οδήγηση

Πώς μια ανάρτηση στο Facebook αναβίωσε τα φουτουριστικά σπίτια

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ