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Σε θετικό έδαφος επέστρεψε το Χρηματιστήριο Αθηνών έπειτα από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις που είχαν κοστίσει περίπου -4,7% στην αξία του Γενικού Δείκτη, ο οποίος από την πλευρά του πλησίασε εκ νέου το ψυχολογικό όριο των 2.600 μονάδων. Ξεχώρισαν οι τράπεζες με κέρδη +2%, «μαζεύοντας» ένα μέρος της τριήμερης πτώσης κατά τουλάχιστον -9%.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (12/10) ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 35,34 μονάδες ή +1,38% και έκλεισε στις 2.594,52 μονάδες, που ήταν και το υψηλό ημέρας. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.567,60 μονάδες. Εντός του Οκτωβρίου ο δείκτης καταγράφει απώλειες -5,25% και η φετινή απόδοση διαμορφώνεται σε +22,34%.

Ισχυρή άνοδο σημείωσαν -μεταξύ άλλων- η Eurobank, η Πειραιώς, η Allwyn, η ΕΥΔΑΠ και οι μετοχές του ομίλου Viohalco (η ομώνυμη, η Cenergy και η ElvalHalcor). Από την άλλη μεριά, πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές των διυλιστηρίων (Motor Oil και HELLENiQ ENERGY), αν και απορρόφησαν το μεγαλύτερο μέρος των κραδασμών μετά την επιστροφή των τιμών του πετρελαίου σε ανοδική τροχιά.

Τραπεζικό rebound στο ταμπλό

Κέρδη +2,07% σημείωσε ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 3.022,42 μονάδες, ανακτώντας ένα μέρος από τις απώλειες άνω του -9% που είχε καταγράψει το προηγούμενο τριήμερο. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά +1,42% στις 6.639,97 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε ανοδικά κατά +1,31% στις 3.024,48 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 363,66 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 67,38 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 68,5 εκατ. ευρώ έκανε η Πειραιώς και ακολούθησαν η Alpha Bank με 44,7 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ με 44,6 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 190,89 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 74 μετοχές, αρνητικό για 40, ενώ 7 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank ενισχύθηκε κατά +2,87% στα 4,445 ευρώ και ακολούθησαν η Πειραιώς (+2,35% στα 9,744 ευρώ), η Εθνική (+1,59% στα 16,255 ευρώ) και η Alpha Bank (+1,05% στα 4,224 ευρώ). Η Optima bank κέρδισε +3,94% στα 14,5 ευρώ, η Τράπεζα Κύπρου +1,47% στα 10,38 ευρώ και η CrediaBank +1,3% στο 0,932 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, «άλμα» άνω του +3% κατέγραψαν η Cenergy (+3,54% στα 23,42 ευρώ) και η ΕΥΔΑΠ (+3,17% στα 12,38 ευρώ). Κέρδη άνω του +2% σημείωσαν η Viohalco (+2,88% στα 16,42 ευρώ), η ElvalHalcor (+2,69% στα 3,44 ευρώ) και η Allwyn (+2,48% στα 12,4 ευρώ). Κατά τουλάχιστον +1% ενισχύθηκαν η Coca-Cola HBC (+1,98% στα 51,5 ευρώ), η Jumbo (+1,95% στα 25,06 ευρώ), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,83% στα 41,1 ευρώ), η Aktor (+1,44% στα 9,84 ευρώ), η Metlen (+1,4% στα 49,24 ευρώ) και η Aegean (+1,01% στα 11,01 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, πάνω από -1% έχασαν η Motor Oil (-1,4% στα 66,8 ευρώ), η ΔΕΗ (-1,15% στα 22,4 ευρώ) και η Lamda Development (-1,08% στα 5,935 ευρώ).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ράλι άνω του +3% «έτρεξαν» ο ΑΔΜΗΕ (+3,35% στα 4,32 ευρώ) και η ΑΒΑΞ (+3,06% στα 3,37 ευρώ). Με άνοδο τουλάχιστον +2% ακολούθησαν η Euronext Athens (+2,32% στα 10,6 ευρώ), η Ελλάκτωρ (+2,24% στο 1,278 ευρώ) και η Bally’s Intralot (+2,03% στο 1,104 ευρώ). Πάνω από +1% κέρδισαν ο ΟΛΠ (+1,65% στα 43 ευρώ), η Trade Estates (+1,54% στο 1,98 ευρώ), η Κρι Κρι (+1,21% στα 33,4 ευρώ) και η Fourlis (+1,02% στα 3,96 ευρώ). Στον αντίποδα, πτώση άνω του -1% σημείωσαν η Autohellas (-1,52% στα 10,36 ευρώ), η Alter Ego Media (-1,52% στα 6,46 ευρώ), η Ideal (-1,32% στα 5,24 ευρώ) και η Noval Property (-1,28% στα 2,32 ευρώ).

Στοίχημα η επιστροφή πάνω από τις 2.600 μονάδες

Η αλλαγή του επενδυτικού κλίματος συνδέεται κυρίως με τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απέκλεισε το ενδεχόμενο στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Η τοποθέτηση αυτή περιορίζει -τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα- τους φόβους για νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και περαιτέρω διαταραχές στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Η έντονη διόρθωση που προηγήθηκε δημιουργεί περιθώρια για τεχνική ανάκαμψη, με την αγορά να αναζητά στηρίγματα τόσο από τη βελτίωση της διεθνούς επενδυτικής ψυχολογίας όσο και από την ενίσχυση της δραστηριότητας στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων. Ωστόσο, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα συνεχίσουν να καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την κατεύθυνση των αγορών, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή παραμένει αυξημένη.

Σε τεχνικό επίπεδο, το βασικό ζητούμενο για το Χρηματιστήριο Αθηνών είναι η επιστροφή του Γενικού Δείκτη πάνω από τις 2.600 μονάδες. Η ανάκτηση της συγκεκριμένης ζώνης θεωρείται αναγκαία προϋπόθεση για τη βελτίωση της βραχυπρόθεσμης εικόνας, η οποία έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά το πρόσφατο πτωτικό τριήμερο. Μέχρι να επιτευχθεί αυτό, η βραχυπρόθεσμη τάση παραμένει αρνητική, με τους επενδυτές να παρακολουθούν προσεκτικά την πορεία των ενεργειακών τιμών, τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές και τις εξελίξεις στο γεωπολιτικό πεδίο.

Στο ταμπλό της Euronext Athens, σήμερα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι 5.226 νέες μετοχές της Safe Bulkers, που προέκυψαν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση. Παράλληλα, η Alpha Trust – Ανδρομέδα διαπραγματευόταν χωρίς το μέρισμα ύψους 0,264 ευρώ ανά μετοχή.

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