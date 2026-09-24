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Ένα νέο κύμα πωλήσεων σαρώνει την παγκόσμια αγορά ομολόγων, προκαλώντας ισχυρές πιέσεις στους επενδυτές, καθώς τα ανθεκτικά στοιχεία για την αμερικανική οικονομία και η χαμηλή ζήτηση σε δημοπρασία κρατικών τίτλων οδήγησαν τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων σχεδόν δύο δεκαετιών.

Οι απώλειες στη Wall Street μεταφέρθηκαν στις αγορές της Ασίας, με τα κρατικά ομόλογα να υποχωρούν στην Ιαπωνία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία αλλά και στις αναδυόμενες αγορές.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου σταθεροποιήθηκε στις ασιατικές συναλλαγές γύρω στο 5,11%, μετά το άλμα 15 μονάδων βάσης την Τετάρτη, τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από την αναταραχή που προκάλεσε η ανακοίνωση των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ τον Απρίλιο του 2025.

Πάνω από το 5% η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς

Η ασθενής ζήτηση στη δημοπρασία πενταετών αμερικανικών ομολόγων οδήγησε την απόδοση πάνω από το 5% για πρώτη φορά από το 2007.

Παράλληλα, ο δείκτης του Bloomberg για το δολάριο κινήθηκε κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιούλιο, καθώς οι αγορές ενίσχυσαν τις προσδοκίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed.

Η άνοδος των αποδόσεων αντανακλά την εκτίμηση των επενδυτών ότι η αμερικανική οικονομία παραμένει αρκετά ισχυρή ώστε να αντέξει μια πιο αυστηρή νομισματική πολιτική, ενώ την ίδια στιγμή οι νέες πιέσεις από το ενεργειακό κόστος ενισχύουν τους φόβους για πιο επίμονο πληθωρισμό.

Οι αγορές προεξοφλούν νέες αυξήσεις από τη Fed

Η άνοδος των τιμών ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή προσθέτει νέα πίεση σε μια αγορά ομολόγων που ήδη ανησυχεί για τη χαμηλή ζήτηση στους κρατικούς τίτλους και για το ενδεχόμενο διατήρησης των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα.

Μετά την εκτίναξη των αποδόσεων, οι επενδυτές αύξησαν τα στοιχήματά τους για περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από τη Fed, μετά και την πρώτη αύξηση επιτοκίων από το 2023 την περασμένη εβδομάδα.

«Η αγορά μάς δείχνει ότι έχουμε εισέλθει σε έναν πραγματικό νέο κύκλο αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής», δήλωσε ο Τόνι Μιάνο του Wells Fargo Investment Institute.

Όπως σημείωσε, ολόκληρη η καμπύλη αποδόσεων αναπροσαρμόζεται, γεγονός που σημαίνει υψηλότερο κόστος κεφαλαίου για τις μετοχές, ακριβότερα στεγαστικά δάνεια και υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις.

Οι αγορές swaps προεξοφλούν πλέον τρεις αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μέσα στους επόμενους 12 μήνες, ενώ υπάρχουν σημαντικές τοποθετήσεις που προβλέπουν και τέταρτη αύξηση. Αν επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, το βασικό επιτόκιο της Fed θα κινηθεί στο εύρος 4,75%-5%.

Πιέσεις και στις διεθνείς αγορές

Η άνοδος των αποδόσεων δεν περιορίστηκε στις ΗΠΑ. Στην Ιαπωνία, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης, στο υψηλότερο επίπεδο από το 1996.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, όπου οι αποδόσεις κινήθηκαν ανοδικά με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων εβδομάδων.

Στην Ευρώπη, οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τις κινήσεις των κεντρικών τραπεζών, καθώς οι πιέσεις στις τιμές ενέργειας ενισχύουν τα σενάρια για παρατεταμένα υψηλά επιτόκια.

Πτώση στις μετοχές, απώλειες για τον χρυσό

Οι ασιατικές μετοχές ακολούθησαν την πτώση της Wall Street, υποχωρώντας κατά περίπου 0,6%, ενώ τα futures των ευρωπαϊκών δεικτών έδειχναν πιθανή συνέχεια των απωλειών.

Ο χρυσός διατήρησε τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, όταν η τιμή του υποχώρησε κατά 1,7% στα περίπου 4.290 δολάρια ανά ουγγιά. Η άνοδος των επιτοκίων περιορίζει την ελκυστικότητα του πολύτιμου μετάλλου, καθώς δεν προσφέρει απόδοση.

Στην Κίνα, οι μετοχές υποχώρησαν περισσότερο από 1%, παρά την ανακοίνωση του Σκοτ Μπέσεντ ότι ΗΠΑ και Κίνα συμφώνησαν στην παράταση της εμπορικής εκεχειρίας για δύο μήνες.

Το βλέμμα στη Fed και την πορεία των επιτοκίων

Οι αγορές επιστρέφουν πλέον στο επίκεντρο της νομισματικής πολιτικής της Fed.

Στις τελευταίες προβλέψεις των αξιωματούχων της κεντρικής τράπεζας, η διάμεση εκτίμηση προβλέπει ακόμη μία αύξηση επιτοκίων έως το τέλος του έτους.

Για το 2027, η βασική πρόβλεψη δεν περιλαμβάνει νέες αυξήσεις, ωστόσο οκτώ αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το επιτόκιο αναφοράς θα μπορούσε να ολοκληρώσει τη χρονιά μισή ποσοστιαία μονάδα υψηλότερα από τα σημερινά επίπεδα.

«Μετά τις συνεδριάσεις νομισματικής πολιτικής υπήρχε η αίσθηση ότι οι αποδόσεις των ομολόγων θα σταθεροποιούνταν. Η ταχύτητα της τελευταίας ανόδου, όμως, είναι ιδιαίτερα έντονη», δήλωσε ο Ικούο Μιτσούι της Aizawa Securities.

Όπως πρόσθεσε, οι αποδόσεις έχουν πλέον φτάσει σε αρκετά ελκυστικά επίπεδα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει ορισμένους επενδυτές να αρχίσουν ξανά να τοποθετούν κεφάλαια στην αγορά ομολόγων.

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