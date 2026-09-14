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*Του Enrique Diaz-Alvarez

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό Αυγούστου στις ΗΠΑ δεν συνέβαλαν στο να μετριάσουν τις ανησυχίες ότι ο στόχος της Fed για τον πληθωρισμό εξακολουθεί να είναι μακριά από το να επιτευχθεί και οδήγησαν οικονομολόγους και επενδυτές να προεξοφλήσουν ως σχεδόν βέβαιη μια αύξηση επιτοκίων αυτή την εβδομάδα.

Φυσικά, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα, καθώς τα στελέχη της Fed δεν μπορούν να κάνουν δηλώσεις για τη νομισματική πολιτική τόσο κοντά στη συνεδρίαση. Επιπλέον, ο Πρόεδρος Warsh έχει περιορίσει σημαντικά τη δυνατότητα της κεντρικής τράπεζας να καθοδηγεί τις αγορές, αλλά πλέον αναμένουμε αύξηση επιτοκίων.

Το δολάριο ενισχύθηκε μετά την είδηση, αλλά οι κινήσεις ήταν περιορισμένες, καθώς σχεδόν όλα τα κύρια νομίσματα παρέμειναν σε στενά εύρη διακύμανσης. Τα μακροπρόθεσμα επιτόκια συνέχισαν την αδιάκοπη άνοδό τους και έφτασαν σε νέα υψηλά πολλών δεκαετιών την περασμένη εβδομάδα. Οι μετοχές υποχώρησαν, αλλά συνεχίζουν να διατηρούνται σε εκπληκτικά καλά επίπεδα, ενώ το πετρέλαιο εκτινάχθηκε πάνω από τα 100 δολάρια λόγω της συνεχιζόμενης αρνητικής ειδησεογραφίας από τη σύγκρουση Ιράν-ΗΠΑ.

Τρεις κρίσιμες συνεδριάσεις κεντρικών τραπεζών θα πραγματοποιηθούν μέσα σε διάστημα 24 ωρών αυτή την εβδομάδα. Η συνεδρίαση της Federal Reserve για τον Σεπτέμβριο, αυτή την Τετάρτη, θα κυριαρχήσει στις συναλλαγές σε όλες τις αγορές, συμπεριλαμβανομένων των νομισμάτων.

Με πιθανότητα 90% για αύξηση επιτοκίων να έχει ήδη προεξοφληθεί στις αγορές επιτοκίων, το να μην προχωρήσει τελικά η Fed σε αυτή θα προκαλούσε ισχυρούς κραδασμούς στις αγορές και πιθανότατα θα έδινε περαιτέρω ώθηση στις ρευστοποιήσεις στα μακροπρόθεσμα επιτόκια.

Η Τράπεζα της Αγγλίας συνεδριάζει το επόμενο πρωί και η συνεδρίαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας θα ακολουθήσει λίγο αργότερα και θα είναι επίσης κρίσιμη, καθώς η πρόσφατη άνοδος του γεν θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από την αύξηση επιτοκίων που αναμένουν οι αγορές, προκειμένου να είναι βιώσιμη. Συνολικά, αυτή θα είναι μια κρίσιμη εβδομάδα για το δολάριο και γενικότερα για τις αγορές συναλλάγματος.

Στερλίνα

Τα ισχυρά μηνιαία στοιχεία για το ΑΕΠ Ιουλίου στο Ηνωμένο Βασίλειο επιβεβαίωσαν τη γενικά ισχυρή εικόνα των πρόσφατων οικονομικών αποτελεσμάτων στη χώρα. Οι ρευστοποιήσεις στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων καταγράφονται σε όλες τις χώρες της G10, επομένως η στερλίνα δεν έχει υποστεί ιδιαίτερες πιέσεις ως αποτέλεσμα της αδιάκοπης ανόδου των αποδόσεων των βρετανικών κρατικών ομολόγων.

Αυτή η εβδομάδα είναι ασυνήθιστα γεμάτη. Τα στοιχεία για την αγορά εργασίας την Τρίτη θα ακολουθηθούν από την έκθεση για τον πληθωρισμό Αυγούστου την Τετάρτη. Και τα δύο στοιχεία θα είναι διαθέσιμα στα μέλη της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής πριν από την απόφασή τους για τα επιτόκια την Πέμπτη, αλλά κανένα από τα δύο δεν αναμένεται να αλλάξει την απόφαση για διατήρηση των επιτοκίων αμετάβλητων. Το βασικό στοιχείο θα είναι ο αριθμός των μελών που θα διαφοροποιηθούν υπέρ μιας πιο επιθετικής στάσης, καθώς και η καθοδήγηση για τη μελλοντική πορεία της πολιτικής που θα δώσει η Τράπεζα.

Ευρώ

Η συνεδρίαση της ΕΚΤ για τον Σεπτέμβριο την περασμένη εβδομάδα κατέληξε στην αναμενόμενη αύξηση επιτοκίων και σε επιθετική επικοινωνία από την Τράπεζα, η οποία άφησε πλήρως ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας εξαιρετικά ασυνήθιστης διαδοχικής αύξησης επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση τον Οκτώβριο. Οι αγορές αναμένουν πλέον τρεις επιπλέον αυξήσεις, με το τελικό επιτόκιο στο 3,25%. Το κοινό νόμισμα δεν κατάφερε να επωφεληθεί από αυτή την επιθετική στάση, επειδή τα επιτόκια στις ΗΠΑ υφίστανται παρόμοια ανατιμολόγηση, με αποτέλεσμα η διαφορά να παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη. Πέρα από τη νομισματική πολιτική, η ροή των οικονομικών στοιχείων συνεχίζει να εκπλήσσει θετικά, επιβεβαιώνοντας τόσο την επιθετική στάση της ΕΚΤ όσο και τη γενικά θετική άποψή μας για το ευρώ.

Δολάριο ΗΠΑ

Η απόφαση της Federal Reserve αυτή την εβδομάδα βρισκόταν στην κόψη του ξυραφιού, αλλά η έκθεση για τον πληθωρισμό Σεπτεμβρίου την περασμένη εβδομάδα σχεδόν σίγουρα έκρινε το ζήτημα. Ο δομικός πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση, ρυθμός που σε ετήσια βάση αντιστοιχεί περίπου σε 3,5%, ένδειξη ότι οι δευτερογενείς επιπτώσεις από την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας παραμένουν. Οι τιμές του diesel πάνω από τα 6 δολάρια το γαλόνι κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα, η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου σημαίνει ότι δεν διαφαίνεται άμεση ανακούφιση. Η Fed κινδυνεύει να χάσει όση αξιοπιστία της έχει απομείνει, εκτός εάν ο Πρόεδρος Warsh αψηφήσει τον Trump και ηγηθεί ενός κύκλου αυξήσεων επιτοκίων.

*O Enrique Diaz-Alvarez είναι Chief Economist της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

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