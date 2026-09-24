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Ισχυρές προοπτικές για τη Metlen Energy & Metals βλέπει η Edison, η οποία τοποθετεί την ενδεικτική αποτίμηση της μετοχής στα 75,3 ευρώ, επίπεδο που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 60% σε σχέση με τα 47 ευρώ που χρησιμοποιεί ως τιμή αναφοράς. Η Edison εκτιμά ότι η εταιρεία έχει επιστρέψει σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης το 2026, μετά τις πιέσεις που είχαν ασκήσει στα περσινά αποτελέσματα οι ζημιές από συγκεκριμένα έργα.

Η θετική εικόνα στηρίζεται στις επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, στην πρόοδο στους τρεις βασικούς επιχειρηματικούς τομείς και σε μια σειρά από δυνητικούς καταλύτες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η απόσχιση των δραστηριοτήτων παραχωρήσεων και έργων ΣΔΙΤ, η πιθανή εισαγωγή της Metka στο χρηματιστήριο, καθώς και η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων στα κρίσιμα και σπάνια μέταλλα και στον αμυντικό εξοπλισμό.

Η διοίκηση έχει θέσει για το 2026 στόχο EBITDA 1 έως 1,15 δισ. ευρώ, τον οποίο επανέλαβε μετά τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, παρά το γεγονός ότι χαρακτήρισε την καθοδήγηση συντηρητική. Στο πρώτο εξάμηνο, τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 23% στα 550 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 11% στα 3,99 δισ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 313 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 23%, ξεπερνώντας παράλληλα τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις της αγοράς.

Η Edison εκτιμά ότι ο στόχος για το σύνολο του έτους είναι εφικτός και αφήνει περιθώριο θετικών εκπλήξεων. Για το 2026 προβλέπει EBITDA 1,093 δισ. ευρώ, καθαρά κέρδη περίπου 597 εκατ. ευρώ και κέρδη ανά μετοχή 4,19 ευρώ. Για το 2027 οι αντίστοιχες προβλέψεις ανεβαίνουν σε EBITDA 1,296 δισ. ευρώ, καθαρά κέρδη 743 εκατ. ευρώ και κέρδη ανά μετοχή 5,22 ευρώ.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, παραμένει στο επίκεντρο ο στόχος για EBITDA 1,92 έως 2,08 δισ. ευρώ την περίοδο 2028-2030. Η Edison θεωρεί ότι η πορεία προς αυτά τα επίπεδα υποστηρίζεται πλέον από περισσότερους πυλώνες ανάπτυξης, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενέργεια, στην αλυσίδα αλουμινίου, στα κρίσιμα μέταλλα, στην άμυνα και στις υποδομές.

Στην ενέργεια, η Fully Integrated Utility εμφάνισε EBITDA 215 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο, αυξημένα κατά 8%. Η Metlen συνέχισε να κερδίζει μερίδια στη λιανική ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, ενώ οι προμήθειες φυσικού αερίου έφτασαν σε επίπεδο ρεκόρ περίπου 32 τεραβατώρες, αυξημένες κατά 26%. Οι πωλήσεις φυσικού αερίου προς τρίτους αυξήθηκαν άνω του 45%, ενισχύοντας τη θέση του ομίλου ως σημαντικού προμηθευτή και trader στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Θετική είναι η εικόνα και στη μεταλλουργία. Τα EBITDA του τομέα αυξήθηκαν περίπου 15% στα 149 εκατ. ευρώ, με βασικό μοχλό το αλουμίνιο, όπου το περιθώριο EBITDA ενισχύθηκε στο 28,5% από 21,2%. Η εταιρεία έχει αντισταθμίσει την παραγωγή αλουμινίου και το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής αλουμίνας για τα έτη 2026 έως 2028 σε σταδιακά υψηλότερες τιμές, στοιχείο που, σύμφωνα με την Edison, δημιουργεί ενδεχόμενο υπέρβασης του μεσοπρόθεσμου στόχου EBITDA των 410 εκατ. ευρώ για την ολοκληρωμένη αλυσίδα αλουμινίου.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο γάλλιο. Η Metlen έχει ήδη συνάψει συμφωνία για περίπου το 25% της αναμενόμενης παραγωγικής δυναμικότητας των 50 τόνων, ενώ οι τιμές έχουν αυξηθεί σε επίπεδα άνω των 3.000 δολαρίων ανά κιλό, έναντι υπόθεσης 1.000 δολαρίων στον αρχικό σχεδιασμό. Με βάση αυτές τις τιμές, η Edison υπολογίζει ότι τα EBITDA από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 120 εκατ. ευρώ, έναντι μεσοπρόθεσμου στόχου 40 εκατ. ευρώ, εφόσον το κόστος παραγωγής παραμείνει σχετικά σταθερό.

Πρόοδος καταγράφεται και στην άμυνα. Η διοίκηση έχει υποδείξει EBITDA περίπου 30 εκατ. ευρώ το 2026 και περίπου 85 εκατ. ευρώ το 2027, ενώ η επέκταση σε έξι παραγωγικές μονάδες δημιουργεί, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Edison, δυνατότητα για EBITDA 150 έως 180 εκατ. ευρώ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Ισχυρές επιδόσεις εμφανίζουν παράλληλα οι Υποδομές και Παραχωρήσεις, με τα έσοδα του εξαμήνου να αυξάνονται κατά 74% στα 368 εκατ. ευρώ και τα EBITDA κατά 162% στα 82 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει το σενάριο πιθανής εισαγωγής της Metka στο χρηματιστήριο, ενώ η σχεδιαζόμενη απόσχιση των παραχωρήσεων και των ΣΔΙΤ αναμένεται να απλοποιήσει περαιτέρω τη δομή του ομίλου.

Για την αποτίμηση, η Edison χρησιμοποιεί ισόποσο συνδυασμό αποτίμησης ανά δραστηριότητα και προεξόφλησης ταμειακών ροών. Η πρώτη μέθοδος δίνει αξία 61,9 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η δεύτερη 88,6 ευρώ, οδηγώντας στη συνδυαστική αποτίμηση των 75,3 ευρώ. Μεταξύ των βασικών κινδύνων καταγράφονται η εκτέλεση των επενδυτικών σχεδίων, η ανάπτυξη των κυκλικών μετάλλων και της άμυνας, οι μελλοντικές τιμές μετάλλων και ενέργειας και οι κίνδυνοι υλοποίησης έργων σε υποδομές και ανανεώσιμες πηγές.

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