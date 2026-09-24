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Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας περνά στην επόμενη φάση εφαρμογής της, καθώς από τον Οκτώβριο του 2026 διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του μέτρου και εντάσσονται νέοι κλάδοι της οικονομίας. Παράλληλα, ολοκληρώνεται η περίοδος προσαρμογής για τις επιχειρήσεις που είχαν ενταχθεί στις τελευταίες επεκτάσεις, με αποτέλεσμα να ενεργοποιούνται πλέον οι κανονικές διοικητικές κυρώσεις για όσους δεν έχουν συμμορφωθεί.

Το μέτρο αποτελεί έναν από τους βασικούς μηχανισμούς για την ηλεκτρονική παρακολούθηση του χρόνου εργασίας, με στόχο την καταγραφή της πραγματικής απασχόλησης, τον περιορισμό της αδήλωτης εργασίας και την προστασία των εργαζομένων από μη δηλωμένες υπερωρίες.

Πώς λειτουργεί η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας λειτουργεί μέσω της ηλεκτρονικής καταγραφής της προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων από τον χώρο εργασίας. Με τη διαδικασία check-in και check-out, οι ώρες έναρξης και λήξης της εργασίας διαβιβάζονται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, επιτρέποντας την άμεση διασταύρωση των στοιχείων.

Η εφαρμογή του συστήματος έχει ήδη επεκταθεί σε σημαντικούς κλάδους, όπως το λιανεμπόριο, η βιομηχανία, οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες, τα σούπερ μάρκετ, ο τουρισμός και η εστίαση, καλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού.

Η λογική του μέτρου βασίζεται στη σύνδεση της πραγματικής παρουσίας του εργαζομένου με το δηλωμένο ωράριο, ώστε να περιορίζονται φαινόμενα όπως η απασχόληση πέραν του συμφωνημένου χρόνου χωρίς καταγραφή ή αμοιβή.

Οι νέοι κλάδοι που εντάσσονται και οι ημερομηνίες εφαρμογής

Η επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας μέσα στο 2026 πραγματοποιείται σε δύο διαδοχικές φάσεις. Παρότι οι περίοδοι χαρακτηρίζονται ως «πιλοτικές», η ένταξη των επιχειρήσεων δεν είναι προαιρετική. Η υποχρέωση εφαρμογής ξεκινά από την πρώτη ημέρα κάθε φάσης, ενώ η μεταβατική περίοδος αφορά μόνο την επιβολή κυρώσεων.

Α’ Φάση: Κανονική λειτουργία από 12 Οκτωβρίου

Η πρώτη ομάδα κλάδων ολοκληρώνει την περίοδο προσαρμογής στις 11 Οκτωβρίου 2026. Από τις 12 Οκτωβρίου 2026 ενεργοποιούνται τα πρόστιμα για επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν σωστά το σύστημα.

Στην πρώτη φάση περιλαμβάνονται:

Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας , όπως νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, θεραπευτήρια και φυσιοθεραπευτήρια, με ειδικές εξαιρέσεις για τους γιατρούς.

, όπως νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, θεραπευτήρια και φυσιοθεραπευτήρια, με ειδικές εξαιρέσεις για τους γιατρούς. Υπηρεσίες υποστήριξης απασχόλησης , όπως εταιρείες προσωρινής απασχόλησης και γραφεία εύρεσης εργασίας.

, όπως εταιρείες προσωρινής απασχόλησης και γραφεία εύρεσης εργασίας. Τηλεπικοινωνίες , συμπεριλαμβανομένων εταιρειών ενσύρματων, ασύρματων και δορυφορικών υπηρεσιών.

, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών ενσύρματων, ασύρματων και δορυφορικών υπηρεσιών. Προσωπικές υπηρεσίες , όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, υπηρεσίες καθαρισμού και ευεξίας.

, όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, υπηρεσίες καθαρισμού και ευεξίας. Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και εξωτερικών χώρων, όπου περιλαμβάνονται και δραστηριότητες βιομηχανικού καθαρισμού.

Β’ Φάση: Ενεργοποίηση κυρώσεων από 16 Νοεμβρίου

Η δεύτερη φάση αφορά επιπλέον κατηγορίες επιχειρήσεων, με την περίοδο προσαρμογής να ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου 2026.

Από τις 16 Νοεμβρίου 2026 εντάσσονται στο καθεστώς πλήρους εφαρμογής:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες , διαφημιστικές δραστηριότητες και λοιπές υπηρεσίες γραφείου.

, διαφημιστικές δραστηριότητες και λοιπές υπηρεσίες γραφείου. Κλάδος επισκευών .

. Αποθήκευση και υπηρεσίες υποστήριξης μεταφορών , δηλαδή δραστηριότητες logistics.

, δηλαδή δραστηριότητες logistics. Διαχείριση νερού και λυμάτων .

. Τυχερά παίγνια.

Σταδιακά αναμένεται η ένταξη και άλλων δραστηριοτήτων με αυξημένη πολυπλοκότητα στην οργάνωση του χρόνου εργασίας, όπως η εκπαίδευση και οι μεταφορές.

Τα πρόστιμα για όσους δεν εφαρμόζουν το μέτρο

Μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου, οι επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν σωστά την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας βρίσκονται αντιμέτωπες με σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις.

Οι παραβάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε πρόστιμα που φτάνουν έως και 10.500 ευρώ, ενώ προβλέπονται και πρόσθετες διοικητικές κυρώσεις, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής διασταύρωσης των δεδομένων του εργαζομένου με τα στοιχεία που καταγράφονται στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, αλλά και μέσω της ψηφιακής σήμανσης εισόδου και εξόδου από την εργασία.

Ποιοι εργαζόμενοι εξαιρούνται από την εφαρμογή

Παρά τη διεύρυνση του μέτρου, υπάρχουν κατηγορίες εργαζομένων για τις οποίες η χρήση της κάρτας δεν είναι πρακτικά εφαρμόσιμη.

Στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται:

εργαζόμενοι σε τηλεργασία , καθώς δεν υπάρχει φυσική παρουσία σε εγκατάσταση της επιχείρησης,

, καθώς δεν υπάρχει φυσική παρουσία σε εγκατάσταση της επιχείρησης, εργαζόμενοι με κινητή φύση εργασίας , όπως περιοδεύοντες πωλητές, τεχνικοί που μετακινούνται σε πελάτες και οδηγοί,

, όπως περιοδεύοντες πωλητές, τεχνικοί που μετακινούνται σε πελάτες και οδηγοί, ορισμένες ειδικότητες ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού που εργάζονται εκτός σταθερού χώρου.

Παράλληλα, σημαντικό στοιχείο για τις επιχειρήσεις είναι ότι η υποχρέωση εφαρμογής δεν εξετάζεται μόνο ανά εργαζόμενο, αλλά συνδέεται και με τον κύριο ΚΑΔ της επιχείρησης. Εφόσον ο βασικός ΚΑΔ εντάσσεται στην Ψηφιακή Κάρτα, τότε η υποχρέωση αφορά το σύνολο του προσωπικού.

Το επόμενο βήμα για τις επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στην πρώτη φάση πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες προσαρμογές έως τις 11 Οκτωβρίου, καθώς από την επόμενη ημέρα ξεκινά η πλήρης εφαρμογή των κυρώσεων.

Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις της δεύτερης φάσης διαθέτουν περιθώριο έως τα μέσα Νοεμβρίου για να οργανώσουν τα συστήματα καταγραφής, να ενημερώσουν το προσωπικό τους και να διασφαλίσουν ότι οι διαδικασίες λειτουργούν σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις.

Η σταδιακή επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σηματοδοτεί την προσπάθεια για μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά εργασίας, καθώς η ηλεκτρονική καταγραφή του ωραρίου μετατρέπει τον χρόνο απασχόλησης σε ελέγξιμο δεδομένο και περιορίζει τα περιθώρια παραβιάσεων.

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