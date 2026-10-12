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Με θετικό πρόσημο για τις τιμές των ελληνικών κρατικών ομολόγων κινήθηκε η δευτερογενής αγορά σήμερα, καθώς οι αποδόσεις υποχώρησαν, ακολουθώντας την τάση που καταγράφηκε και στους βασικούς τίτλους της ευρωζώνης.

Η αποκλιμάκωση ήταν περιορισμένη, ωστόσο αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές αγορές χρέους βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξημένη αβεβαιότητα, κυρίως λόγω των δημοσιονομικών και πολιτικών εξελίξεων στη Γαλλία.

Η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο κλείσιμο της ΗΔΑΤ στο 4,41%, περίπου στο ίδιο επίπεδο με το κλείσιμο της προηγούμενης εβδομάδας. Αντίστοιχα, η απόδοση του γερμανικού δεκαετούς τίτλου, διαμορφώθηκε στο 3,47%. Με βάση τις συγκεκριμένες αποδόσεις, το περιθώριο (spread) του ελληνικού δεκαετούς έναντι του γερμανικού περιορίστηκε στις 94 μονάδες βάσης (0,94%) .

Η μεταβολή αποτυπώνει μια μικρή βελτίωση της σχετικής θέσης των ελληνικών τίτλων, χωρίς να συνιστά από μόνη της ένδειξη ουσιαστικής αλλαγής στις προσδοκίες των επενδυτών.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, η προσοχή παραμένει στραμμένη στη Γαλλία, όπου η πολιτική αβεβαιότητα και οι δυσκολίες στη διαμόρφωση δημοσιονομικής πολιτικής διατηρούν υπό πίεση την αγορά ομολόγων. Η απόδοση του γαλλικού δεκαετούς έφθασε περίπου στο 4,84%, ενώ το αντίστοιχο περιθώριο έναντι του γερμανικού Bund διαμορφώθηκε κοντά στις 138 μονάδες βάσης, παραμένοντας σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Το γαλλικό δημόσιο χρέος βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των ανησυχιών, καθώς το δημοσιονομικό έλλειμμα παραμένει υψηλό και οι πολιτικές αντιπαραθέσεις δυσχεραίνουν την επίτευξη συμφωνίας για τον προϋπολογισμό. Η άνοδος του κόστους δανεισμού αντανακλά το αυξημένο ασφάλιστρο κινδύνου που απαιτούν οι επενδυτές για να διακρατήσουν γαλλικούς τίτλους.

Για την ελληνική αγορά, η διατήρηση του spread κάτω από τις 100 μονάδες βάσης (1%) αποτελεί ένδειξη σχετικής ανθεκτικότητας, παρά τις αναταράξεις στην ευρωπαϊκή περιφέρεια. Ωστόσο, η πορεία των αποδόσεων το επόμενο διάστημα θα εξαρτηθεί από τη διεθνή τάση των επιτοκίων, τις εξελίξεις στη Γαλλία και το κατά πόσο οι επενδυτές θα συνεχίσουν να διαφοροποιούν τον κίνδυνο μεταξύ των κρατικών εκδοτών της ευρωζώνης.

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