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Με μικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Δευτέρας τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές παρέμειναν προσηλωμένοι στις νέες εξελίξεις στον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν και στις επιπτώσεις της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή για τις τιμές της ενέργειας και τις αγορές.

Το κλίμα στην Ευρώπη ήταν επιφυλακτικό, παρά το γεγονός ότι νωρίτερα οι περισσότερες αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού κινήθηκαν ανοδικά. Η συνεδρίαση στην Ευρώπη πραγματοποιήθηκε χωρίς κατεύθυνση από τη Wall Street, καθώς οι αμερικανικές αγορές παρέμειναν κλειστές λόγω της αργίας της Labor Day.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε αμετάβλητος στις 649 μονάδες, με σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των επιμέρους χρηματιστηρίων και κλάδων.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, στη Φρανκφούρτη ο DAX έκλεισε με απώλειες 0,15% στις 26,006 μονάδες, στο Παρίσι, ο CAC 40 ενισχύθηκε κατά 0,33% στις 8,306 μονάδες, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση μεταξύ των βασικών δεικτών. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε οριακά 0,08% στις 10,822 μονάδες.

Στην περιφέρεια, στο Μιλάνο ο FTSE MIB σημείωσε άνοδο 0,25% στις 52,229 μονάδες ενώ ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 20.021 μονάδες με πτώση 0,14%.

Στο επίκεντρο βρέθηκε για ακόμη μία συνεδρίαση η αγορά ενέργειας, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει υψηλή. Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα σε τρία ιρανικά δεξαμενόπλοια το Σαββατοκύριακο, ενώ η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι το Ιράν επιχείρησε να πλήξει αμερικανικά πολεμικά πλοία με βαλλιστικούς πυραύλους.

Το Brent ενισχυόταν κατά 1,45%, στα 97,68 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια του αμερικανικού WTI κατέγραφαν άνοδο 1,65%, στα 92,99 δολάρια. Η άνοδος των τιμών στήριξε τις ενεργειακές μετοχές, με τον κλάδο πετρελαίου και φυσικού αερίου στον Stoxx 600 να ενισχύεται κατά 1,29%. Θετικά κινήθηκε και η τεχνολογία, με κέρδη σχεδόν 1,1%. Στον αντίποδα, οι μετοχές υγείας υποχώρησαν κατά 0,94%, ενώ οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες έκλεισαν χαμηλότερα κατά 0,91%.

Την επιφυλακτικότητα των επενδυτών ενίσχυσαν οι δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο οποίος εμφανίστηκε απαισιόδοξος για την πιθανότητα άμεσης επίτευξης συμφωνίας με την Τεχεράνη για το πυρηνικό πρόγραμμα. Όπως ανέφερε, ενδέχεται να μην υπάρξει σύντομα πυρηνική συμφωνία και η Ουάσιγκτον μπορεί να επιδιώξει την καταστροφή των σχετικών ιρανικών δυνατοτήτων χωρίς προηγούμενη διπλωματική διευθέτηση. Η αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους που έχει θέσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που η παράλληλη προσπάθεια για διπλωματική λύση δεν έχει μέχρι στιγμής αποδώσει.

Σε εταιρικό επίπεδο, στο επίκεντρο βρέθηκε η Jaguar Land Rover, η οποία ανακοίνωσε σχέδιο περικοπής 4.000 θέσεων εργασίας μέσα στην επόμενη διετία, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 10% του παγκόσμιου προσωπικού της. Η αυτοκινητοβιομηχανία επιδιώκει εξοικονόμηση περίπου 1,7 δισ. στερλινών, καθώς αντιμετωπίζει αυξημένο ανταγωνισμό από φθηνότερους Κινέζους κατασκευαστές, τις συνέπειες προηγούμενης κυβερνοεπίθεσης αλλά και τις επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών.

Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολούθησαν τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία μετά τη νίκη της ακροδεξιάς AfD σε περιφερειακές εκλογές. Σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο της Berenberg Χόλγκερ Σμίντινγκ, το αποτέλεσμα συνιστά ισχυρό πολιτικό πλήγμα για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, χωρίς ωστόσο να αναμένεται να ανατρέψει άμεσα τα σχέδιά της για δημοσιονομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και για αυξημένες δαπάνες σε άμυνα και υποδομές.

Την ίδια ώρα, η γερμανική βιομηχανική παραγωγή κατέγραψε πτώση 1,1% τον Ιούλιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, έναντι πρόβλεψης για άνοδο 0,1%, ενώ τα στοιχεία του Ιουνίου αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω.

Ήταν η τέταρτη μηνιαία υποχώρηση από την αρχή του έτους, με βασικό παράγοντα τη δραματική πτώση κατά 9,2% της παραγωγής αυτοκινήτων, έπειτα από διαδοχικές εβδομάδες διακοπών στην παραγωγική δραστηριότητα.

Οι τιμές του χρυσού υποχώρησαν ελαφρώς τη Δευτέρα, καθώς τα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια, ενώ οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα κρίσιμα στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό που αναμένονται αργότερα μέσα στην εβδομάδα, αναζητώντας περισσότερες ενδείξεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve.

Η τιμή spot του χρυσού υποχωρούσε κατά 0,5% στα 4.405,47 δολάρια ανά ουγγιά, στις 02:11 GMT, έχοντας ήδη καταγράψει πτώση 1% την Παρασκευή.

Παράλληλα, τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού για παράδοση Δεκεμβρίου σημείωναν απώλειες 0,5%, στα 4.452,20 δολάρια ανά ουγγιά.

Το δολάριο παρέμεινε υπό πίεση με το αμερικανικό νόμισμα να δέχεται επιπλέον πιέσεις από τη μεταστροφή του επενδυτικού κλίματος υπέρ του ιαπωνικού γεν.

Οι κινήσεις στην αγορά συναλλάγματος ήταν σε μεγάλο βαθμό περιορισμένες στις πρώτες συναλλαγές της Ασίας, καθώς οι αμερικανικές αγορές παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας. Ωστόσο, το δολάριο δυσκολεύτηκε να διατηρήσει την πρόσκαιρη ώθηση που είχε λάβει μετά τα πολύ ισχυρότερα του αναμενομένου στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ την Παρασκευή.

Το ευρώ ενισχύθηκε οριακά στα 1,1618 δολάρια, ενώ η στερλίνα παρέμενε σχεδόν αμετάβλητη στα 1,3519 δολάρια.

Ο δείκτης δολαρίου υποχωρούσε κατά 0,07% στις 99,09 μονάδες, παραμένοντας κοντά στο πρόσφατο χαμηλό των 98,558 μονάδων.

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