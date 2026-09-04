Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινήθηκαν ως επί το πλείστον σταθεροποιητικά την Παρασκευή, παραμένοντας κοντά στα χαμηλά πολλών εβδομάδων, καθώς οι επενδυτές προσπάθησαν να ανακτήσουν ισορροπίες μετά το ισχυρό κύμα ρευστοποιήσεων των προηγούμενων ημερών.

Το κλίμα στις αγορές βελτιώθηκε προσωρινά μετά τα πιο ήπια μηνύματα από κορυφαία στελέχη της Fed, τα οποία περιόρισαν τις ανησυχίες για μια άμεση νέα αύξηση επιτοκίων, ενώ η προσοχή στράφηκε στα κρίσιμα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ που αναμένεται να δώσουν νέα κατεύθυνση στη νομισματική πολιτική.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινήθηκε κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα άνω του ενός μήνα, με οριακή πτώση περί το 0,06%. Παρά τη μικρή σταθεροποίηση της Παρασκευής, ο δείκτης παρέμενε σε τροχιά για τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τις αρχές Ιουλίου, καθώς οι αγορές πιέστηκαν από την έντονη αναταραχή στην αγορά ομολόγων, την άνοδο του ενεργειακού κόστους και την αναζωπύρωση των ανησυχιών για τα επιτόκια.

Ο γερμανικός DAX παρέμεινε αμετάβλητος, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχωρούσε κατά 0,3% και ο βρετανικός FTSE 100 κατά 0,2%.

Η «θύελλα» στα ομόλογα πιέζει τις μετοχές

Η πρόσφατη μαζική εκποίηση στις αγορές σταθερού εισοδήματος οδήγησε τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων σε υψηλά πολλών ετών.

Η απόδοση του γερμανικού 10ετούς Bund άγγιξε το υψηλότερο επίπεδο από το 2011, στο 3,37%, ενώ η απόδοση του διετούς γερμανικού τίτλου πλησίασε το 2,98%.

Η απότομη άνοδος των λεγόμενων «ασφαλών» αποδόσεων περιόρισε το ασφάλιστρο κινδύνου των μετοχών και άσκησε ιδιαίτερη πίεση στις εταιρείες ανάπτυξης, κυρίως στους κλάδους της τεχνολογίας και των ακινήτων, όπου οι αποτιμήσεις επηρεάζονται περισσότερο από το κόστος χρήματος.

Παράλληλα, οι νέες στρατιωτικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν γύρω από τα Στενά του Ορμούζ επιδείνωσαν το κλίμα, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τη θαλάσσια μεταφορά ενέργειας ενίσχυσε τις τιμές του πετρελαίου.

Το Brent παρέμεινε κοντά στα υψηλά έξι εβδομάδων και κατευθυνόταν προς εβδομαδιαία άνοδο περίπου 7%, εντείνοντας τις ανησυχίες ότι η άνοδος του ενεργειακού κόστους μπορεί να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό και να δυσκολέψει το έργο των κεντρικών τραπεζών.

Το διπλό σοκ – η άνοδος των αποδόσεων και η ενεργειακή πίεση – οδήγησε τον DAX και τον CAC 40 σε χαμηλά πολλών εβδομάδων, ενώ ο FTSE 100 κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του σε σχεδόν δύο μήνες, πριν επιχειρήσει να σταθεροποιηθεί.

Τα μηνύματα από τη Fed αλλάζουν τις προσδοκίες

Η πίεση στις μετοχές άρχισε να υποχωρεί μετά τις δηλώσεις του διοικητή της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, ο οποίος έστειλε πιο ήπιο μήνυμα για την πορεία των επιτοκίων.

Ο Γουόλερ σημείωσε ότι τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ενθαρρυντικές ενδείξεις αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού και ανέφερε ότι, εφόσον τα επόμενα δεδομένα επιβεβαιώσουν αυτή την τάση, θα προτιμούσε να παραμείνουν αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση της Fed στις 15-16 Σεπτεμβρίου.

Αντίστοιχο μήνυμα είχε στείλει νωρίτερα και ο πρόεδρος της Fed Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, υπογραμμίζοντας ότι η κεντρική τράπεζα πρέπει να υιοθετήσει μια πιο προσεκτική στάση και να περιμένει νέα στοιχεία πριν προχωρήσει σε αλλαγές πολιτικής.

Οι αγορές αντέδρασαν άμεσα, μειώνοντας τις πιθανότητες μιας αύξησης επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης αυτόν τον μήνα. Οι πιθανότητες περιορίστηκαν περίπου στο 50%, από σχεδόν 65% προηγουμένως, μετατρέποντας την απόφαση του Σεπτεμβρίου σε ένα σχεδόν απόλυτα αμφίρροπο στοίχημα.

Η αλλαγή στις προσδοκίες προκάλεσε ανακούφιση στις αγορές ομολόγων διεθνώς, με τις αποδόσεις να υποχωρούν από τα υψηλά πολλών ετών και να δίνουν χώρο στις ευρωπαϊκές αγορές να σταθεροποιηθούν.

Στο επίκεντρο τα στοιχεία απασχόλησης στις ΗΠΑ

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ, τα οποία θεωρούνται το σημαντικότερο τεστ πριν από την ανακοίνωση των στοιχείων πληθωρισμού την επόμενη εβδομάδα.

Μια ένδειξη επιβράδυνσης στην απασχόληση θα ενίσχυε το επιχείρημα υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων στα σημερινά επίπεδα και θα στήριζε την πιο ήπια στάση που προκρίνει ο Γουόλερ.

Αντίθετα, ένα ισχυρότερο του αναμενόμενου αποτέλεσμα θα μπορούσε να επαναφέρει τις πιέσεις για αυστηρότερη νομισματική πολιτική και να αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για νέα άνοδο στις αποδόσεις των ομολόγων.

Οι αγορές βρίσκονται έτσι σε ένα κρίσιμο σημείο: προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στον κίνδυνο ενός νέου πληθωριστικού σοκ από την ενέργεια και στην ελπίδα ότι η αποκλιμάκωση των πιέσεων θα επιτρέψει στις κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν μια πιο ήπια στάση.

Διαβάστε ακόμη

ΔΕΘ: Η εξαγγελία που κρατά «κλειδωμένη» το Μαξίμου και αφορά πολύ κόσμο – Πάνω από €2,5 δισ. το πακέτο

«Σπίτι μου 3»: Το νέο σχέδιο για φθηνά στεγαστικά που πάει στη ΔΕΘ

Κτηματολόγιο: Ψηφιακό «ξεμπλοκάρισμα» για ακίνητα με λάθη στον χάρτη

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ