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Μικρές μεταβολές παρουσίασαν στη συνεδρίαση της Παρασκευής τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η απρόσμενα ισχυρή έκθεση για τις νέες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ αναζωπύρωσε τους παγκόσμιους φόβους για τα επιτόκια περιορίζοντας έτσι σημαντικά, αν όχι εκμηδενίζοντας, τα προηγούμενα κέρδη στους δείκτες. Με τον τρόπο αυτό οι ευρωπαϊκές μετοχές κατέγραψαν την τρίτη εβδομαδιαία πτώση τους στις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κατάφερε να μείνει σε θετικό έδαφος με μικρή άνοδο 0,12% στις 649,88 μονάδες. Ωστόσο στα επίπεδα αυτά παρέμεινε κοντά στο χαμηλότερο επίπεδό του εδώ και περισσότερο από έναν μήνα, με την πτώση του σε εβδομαδιαία βάση να φτάνει το 0,8%, που είναι η μεγαλύτερη εδώ και σχεδόν δύο μήνες.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX πρόσθεσε 0,17% στις 26.046 μονάδες με κινητήριο μηχανή την Volkswagen, ο CAC 40 σημείωσε ελαφρά κάμψη 0,09% στις 8.278 μονάδες και ο FTSE 100 στο Λονδίνο έμεινε σχεδόν αμετάβλητος στις 10.831 μονάδες, χάνοντας μόλις 43 μονάδες (0%).

Στην περιφέρεια ο FTSE MIB στο Μιλάνο διολίσθησε σε ποσοστό 0,28% και τις 52.100 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 20.050 μονάδες αυξημένος κατά 0,25%.

Το επενδυτικό κλίμα επηρεάστηκε από τα στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας.

Το υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι μη αγροτικές μισθοδοσίες αυξήθηκαν απροσδόκητα κατά 162.000 θέσεις εργασίας τον Αύγουστο, ξεπερνώντας σημαντικά τις εκτιμήσεις των αναλυτών που περίμεναν αύξηση μόλις 55.000 θέσεων.

Το ιδιαίτερα ισχυρό αποτέλεσμα περιόρισε σημαντικά τα προηγούμενα πιο ήπια μηνύματα από αξιωματούχους της Federal Reserve, μεταξύ των οποίων ο διοικητής Κρίστοφερ Γουόλερ και ο πρόεδρος της Fed Νέας Υόρκης Τζον Γουίλιαμς, οι οποίοι είχαν υποστηρίξει μια στάση «αναμονής και παρακολούθησης» στη νομισματική πολιτική, εφόσον συνεχιζόταν η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στα χρηματοπιστωτικά προϊόντα αναπροσάρμοσαν γρήγορα τις προσδοκίες τους για τη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της Fed στις 15-16 Σεπτεμβρίου, αυξάνοντας την πιθανότητα αύξησης επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στο 59%, από 52% πριν από τη δημοσίευση των στοιχείων.

Την ίδια ώρα συντηρείται και η αβεβαιότητα από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου στρατιωτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν γύρω από τα Στενά του Ορμούζ ουσιαστικά ανέστειλαν τη διέλευση εμπορικών πλοίων, προκαλώντας ισχυρή άνοδο αυτή την εβδομάδα στις τιμές του πετρελαίου.

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, οι πετρελαϊκές τιμές κινήθηκαν σταθεροποιητικά, με την προθεσμιακή τιμή του Brent να ανεβαίνει ελαφρά στα 95,63 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI να σημειώνει μικρή πτώση στα 90,97 δολάρια το βαρέλι.

Ωστόσο, στα επίπεδα αυτά παραμένουν κοντά σε υψηλά έξι εβδομάδων, με το Brent να έχει κερδίσει περίπου 7% μέσα στην εβδομάδα και το αμερικανικό αργό πάνω από 8%.

Η άνοδος της ενέργειας έχει αναζωπυρώσει τους φόβους για ενίσχυση του πληθωρισμού, περιπλέκοντας τα επόμενα βήματα των κεντρικών τραπεζών. Για το λόγο αυτό τεράστια σημασία έχουν τα νέα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) των ΗΠΑ, τα οποία αναμένονται την επόμενη εβδομάδα.

«Μια ουσιαστική ανατιμολόγηση προς μια πιο επιθετική στάση, σύμφωνα με τις προβλέψεις των οικονομολόγων μας για τη Fed βραχυπρόθεσμα, η οποία θα οδηγήσει σε περαιτέρω σημαντική αύξηση των πραγματικών αποδόσεων, αποτελεί ένα πιθανό αρνητικό σενάριο για τις ευρωπαϊκές μετοχές», σχολίασε, σε σημείωμα τους, αναλυτές της Bank of America.

Στην αγορά εμπορευμάτων, ο χρυσός έχασε έδαφος με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά να πέφτει 1,23% στα 4.485 δολάρια την ουγγιά, ολοκληρώνοντας έτσι την εβδομάδα με απώλειες άνω του 1%.

Στην αγορά συναλλάγματος, το αμερικανικό νόμισμα ανέκαμψε μετά το Jobs Report, με τον δείκτη δολαρίου να ανεβαίνει στο 99,09 και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να κινείται στο 1,1622.

Σε επίπεδο επιμέρους μετοχών, ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας σημείωσε τις καλύτερες επιδόσεις, με επικεφαλής τη Volkswagen AG. Η μετοχή της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας σημείωσε άνοδο 6,5%, αφού το εποπτικό συμβούλιο της εταιρείας ενέκρινε ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης, το οποίο περιλαμβάνει επιπλέον περικοπές 50.000 θέσεων εργασίας.

Οι μέτοχοι μέτρησαν ως πολύ βασική την έγκριση της αναδιάρθρωσης από το εποπτικό συμβούλιο, καθώς με τον τρόπο αυτό απετράπη η κλιμάκωση της αντιπαράθεσης (με εύλογες πολιτικές συνέπειες) ανάμεσα στα εργατικά συνδικάτα και το κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας, που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος σε δικαιώματα ψήφου της εταιρείας με ποσοστό 20%.

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