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Νέο κύμα πιέσεων δέχονται οι τεχνολογικές μετοχές στις ασιατικές αγορές, καθώς οι ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις και τη βιωσιμότητα των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) επανέρχονται στο προσκήνιο, παρά την ανοδική αντίδραση που καταγράφηκε τη Δευτέρα στη Wall Street. Το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα αποτελέσματα μεγάλων αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών, τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν κρίσιμο τεστ για τη δυναμική του κλάδου.

Την ίδια ώρα, το δολάριο υποχωρεί, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και το πετρέλαιο κινείται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων πέντε μηνών, διατηρώντας τις πληθωριστικές ανησυχίες στο επίκεντρο.

Βουτιά 3,5% στη Νότια Κορέα – Απώλειες στις ασιατικές αγορές

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας, ο οποίος θεωρείται σημαντικό βαρόμετρο για τις επενδύσεις που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, καταγράφει πτώση 3,5%, με τη μετοχή της SK Hynix, ενός από τους σημαντικότερους κατασκευαστές ημιαγωγών παγκοσμίως, να οδεύει προς το χαμηλότερο κλείσιμό της από τον Απρίλιο.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI Asia Pacific υποχωρεί κατά 1%, ακολουθώντας αντίθετη πορεία από την ανοδική συνεδρίαση της Δευτέρας στη Wall Street, όπου οι τεχνολογικές μετοχές είχαν οδηγήσει την ανάκαμψη.

Στις προθεσμιακές αγορές των ΗΠΑ, τα συμβόλαια του S&P 500 ενισχύονται οριακά κατά 0,2%, αφού προηγουμένως εναλλάσσονταν μεταξύ θετικού και αρνητικού εδάφους. Την ίδια στιγμή, οι ευρωπαϊκές μετοχές αναμένεται να ξεκινήσουν τη συνεδρίαση με απώλειες περίπου 0,5%.

Πρόσθετο πλήγμα στο επενδυτικό κλίμα αποτέλεσε η πορεία της νοτιοκορεατικής εταιρείας υποδομών κέντρων δεδομένων Elice, η οποία σημείωσε βουτιά έως 33% κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής της στο χρηματιστήριο της Σεούλ.

Η εξέλιξη ενίσχυσε τις αμφιβολίες για τις αποτιμήσεις εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις υποδομές της τεχνητής νοημοσύνης και ειδικότερα στον χώρο των λεγόμενων neocloud, οι οποίες προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες υπολογιστικής ισχύος.

Όπως επισημαίνει ο Καζουγιούκι Μουραμάτσου, επικεφαλής διαχείρισης επενδύσεων της Nagomi Capital, η πρόσκαιρη ανάκαμψη της αμερικανικής αγοράς δεν αρκεί για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη. Καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσουν τα προσεχή εταιρικά αποτελέσματα, ενώ η πτώση της Elice επιβεβαιώνει ότι το περιβάλλον για τις εταιρείες neocloud παραμένει δύσκολο.

Το μεγάλο τεστ για την τεχνητή νοημοσύνη

Οι επενδυτές προετοιμάζονται για μια ιδιαίτερα κρίσιμη εβδομάδα εταιρικών ανακοινώσεων, η οποία θα δείξει κατά πόσο η ανοδική πορεία των τεχνολογικών μετοχών μπορεί να συνεχιστεί.

Η Netflix ανακοινώνει αποτελέσματα την Τρίτη, ενώ την Τετάρτη ακολουθούν οι Tesla, Meta Platforms και IBM.

Οι ανακοινώσεις αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς η αγορά προβληματίζεται για τις τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες που απαιτεί η ανάπτυξη της AI, την αύξηση του κόστους χρηματοδότησης και τις πραγματικές προοπτικές κερδοφορίας των σχετικών επενδύσεων.

Ο Φρέντερικ Νόιμαν, επικεφαλής οικονομολόγος για την Ασία στην HSBC, επισημαίνει ότι η ανοδική αντίδραση των αμερικανικών τεχνολογικών μετοχών δεν μεταφέρθηκε στις ασιατικές αγορές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επενδυτές εξακολουθούν να αποφεύγουν το ρίσκο, με τις υψηλές αποδόσεις των ομολόγων και τις επίμονα αυξημένες τιμές ενέργειας να αποτελούν βασικές πηγές ανησυχίας.

Παράλληλα, εκτιμά ότι το υψηλότερο κόστος δανεισμού θα μπορούσε να οδηγήσει σε καθυστερήσεις ή ακόμη και ακυρώσεις επενδυτικών έργων AI, εφόσον οι συνθήκες χρηματοδότησης παραμείνουν πιεστικές.

Η ανάκαμψη της Wall Street και τα όριά της

Η συνεδρίαση της Δευτέρας στη Wall Street είχε προσφέρει μια προσωρινή ανάσα στον τεχνολογικό κλάδο.

Ο δείκτης Philadelphia Semiconductor Index ενισχύθηκε κατά 1,6%, διακόπτοντας ένα αρνητικό σερί οκτώ συνεδριάσεων, το μεγαλύτερο από το 2008.

Η ανάκαμψη των εταιρειών ημιαγωγών βοήθησε τον Nasdaq 100 να ανακτήσει μέρος των απωλειών που είχε καταγράψει την προηγούμενη εβδομάδα, τη χειρότερή του από την αναταραχή που προκάλεσαν οι δασμολογικές εξελίξεις του Απριλίου 2025.

Ωστόσο, η άνοδος δεν είχε ευρεία συμμετοχή. Περίπου το 65% των μετοχών του S&P 500 κινήθηκε πτωτικά, γεγονός που υπογραμμίζει ότι η βελτίωση του κλίματος περιορίστηκε κυρίως σε επιλεγμένες τεχνολογικές εταιρείες.

Όπως σημείωσε η Ντίλιν Γου, αναλύτρια της Pepperstone, η αντίδραση της αμερικανικής αγοράς στηρίχθηκε κυρίως στις τεχνολογικές μετοχές και όχι σε μια γενικευμένη επιστροφή της διάθεσης ανάληψης επενδυτικού κινδύνου.

Αμερικανικά ομόλογα, πετρέλαιο και χρυσός

Οι πιέσεις στις αγορές εντείνονται από την πορεία των κρατικών ομολόγων. Η απόδοση του δεκαετούς αμερικανικού ομολόγου διαμορφώνεται στο 5,14%, μετά την άνοδο κατά επτά μονάδες βάσης που καταγράφηκε στη συνεδρίαση της Δευτέρας, όταν η ενίσχυση της διάθεσης για επενδυτικό ρίσκο περιόρισε τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια.

Πτωτικά κινήθηκαν και οι τιμές των γαλλικών κρατικών ομολόγων, καθώς οι βίαιες ταραχές του Σαββατοκύριακου ενέτειναν τις ανησυχίες για την πολιτική και δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Στην αγορά εμπορευμάτων, ο χρυσός παραμένει σχεδόν αμετάβλητος, κοντά στα 4.145 δολάρια ανά ουγγιά.

Το Brent διαπραγματεύεται περίπου στα 109,80 δολάρια το βαρέλι, κοντά σε υψηλό πενταμήνου, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τον κίνδυνο νέων ιρανικών επιθέσεων στα Στενά του Ορμούζ έναντι της συνεχιζόμενης ισχυρής ροής πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο.

Η διατήρηση των τιμών ενέργειας σε υψηλά επίπεδα ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις και δυσκολεύει τις προοπτικές αποκλιμάκωσης του κόστους δανεισμού.

Υποχωρεί το δολάριο – Στο μικροσκόπιο και το ευρώ

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο εξασθενεί έναντι και των δέκα βασικών νομισμάτων της ομάδας G10, καθώς οι επενδυτές αποφεύγουν να αναλάβουν μεγάλες θέσεις ενόψει των κρίσιμων εταιρικών ανακοινώσεων.

Η Κάρολ Κονγκ, αναλύτρια της Commonwealth Bank of Australia, εξηγεί ότι η επενδυτική διάθεση και οι προοπτικές της παγκόσμιας ανάπτυξης έχουν πλέον συνδεθεί στενά με την πορεία των μετοχών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Κατά συνέπεια, οι επενδυτές αναμένεται να περιμένουν τα αποτελέσματα των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών προτού επανεξετάσουν τις τοποθετήσεις τους στο αμερικανικό νόμισμα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και το ευρώ, καθώς η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι επιβαρύνουν τις προοπτικές του.

Οι γαλλικές αρχές προχώρησαν στην επιβολή αυστηρότερων μέτρων ασφαλείας και δεσμεύτηκαν να στηρίξουν τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις διαδηλώσεις για το κόστος ζωής, οι οποίες εξελίχθηκαν σε βίαια επεισόδια και λεηλασίες.

Ωστόσο, το υψηλό δημόσιο χρέος της Γαλλίας και το δημοσιονομικό της έλλειμμα, ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρωζώνη, περιορίζουν τα περιθώρια της κυβέρνησης να αυξήσει τις δημόσιες δαπάνες προκειμένου να αντιμετωπίσει την κοινωνική δυσαρέσκεια.

Ο Τόμας Χέμπελ, επικεφαλής μακροοικονομικής έρευνας της Generali Investments, εκτιμά ότι οι επενδυτές που προσδοκούν ενίσχυση του ευρώ είναι πλέον περιορισμένοι.

Όπως επισημαίνει, η παράταση του πολέμου με το Ιράν και η άλυτη πολιτική κρίση στη Γαλλία καθιστούν δύσκολη μια ουσιαστική ανάκαμψη του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος βραχυπρόθεσμα.

Το επόμενο καθοριστικό σήμα για τις διεθνείς αγορές αναμένεται πλέον από τα εταιρικά αποτελέσματα της τεχνολογίας, καθώς οι επενδυτές αναζητούν αποδείξεις ότι οι μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να στηρίξουν την κερδοφορία και τις αποτιμήσεις του κλάδου.