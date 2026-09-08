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Μετά τις εκροές ύψους 160 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο, οι ξένοι επενδυτές επέστρεψαν τον Αύγουστο ως καθαροί αγοραστές, καταγράφοντας εισροές 50,45 εκατ. ευρώ. Στη θετική εικόνα συνέβαλε η οριστικοποίηση της λίστας των μετοχών που θα ενταχθούν στους βασικούς δείκτες αναφοράς των ανεπτυγμένων αγορών από τους οίκους FTSE Russell και STOXX, καθώς και οι εισροές από την ένταξη της Motor Oil στον MSCI Greece Standard. Το μεγαλύτερο μέρος των εισροών από το εξωτερικό αφορούσε κυρίως εταιρίες ειδικού σκοπού (χρηματοοικονομικές) με 231 εκατ. ευρώ ενώ από τους εγχώριους επενδυτές οι περισσότερες εκροές ήρθαν από τους ιδιώτες επενδυτές της λιανικής με 167,2 εκατ. ευρώ. Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι παρά την εικόνα εκροών από τους μικροεπενδυτές τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια του εσωτερικού έκλεισαν τον μήνα με εισροές 19,1 εκατ. ευρώ.

Μετά τις εισροές του Αυγούστου, οι αλλοδαποί επενδυτές εμφανίζονται στο οκτάμηνο καθαροί αγοραστές ελληνικών μετοχών, με συνολικές τοποθετήσεις 254,8 εκατ. ευρώ. Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η χώρα με τις περισσότερες εισροές (113 εκατ. ευρώ) με δεύτερη την Γερμανία (94,3 εκατ. ευρώ). Στον αντίποδα καθαροί πωλητές ήταν οι Ιρλανδοί επενδυτές (188 εκατ. ευρώ) και η Λιβερία με 9,77 εκατ. ευρώ που αφορούν πέντε ενεργές μερίδες.

Κυρίαρχη παρέμεινε η παρουσία των ξένων επενδυτών και στη συναλλακτική δραστηριότητα. Στο σύνολο του 2026 έχει πλέον παγιωθεί η αναλογία, με περίπου επτά στις δέκα συναλλαγές να πραγματοποιούνται από αλλοδαπούς επενδυτές. Το ποσοστό αυτό βρίσκεται σε άμεση αντιστοιχία με τη συμμετοχή τους στη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς, η οποία διαμορφώνεται στο 69,48%. Η Αξία Συναλλαγών για τον Αύγουστο 2026 έφτασε τα €5.768,48 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 23,36% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 7.526,98 εκατ. ευρώ, ενώ σε σχέση με τον Αύγουστο 2025 που η αξία συναλλαγών ήταν €5.052,58 εκατ. ευρώ, σημειώθηκε αύξηση 14,17%. Σε όρους μέσης αξίας συναλλαγών ο μήνας κινήθηκε με 274,7 εκατ. ευρώ καθιστώντας τον ως τον Αύγουστο καλύτερο από το 2007 (423,9 εκατ. ευρώ).

Οι ενεργοί κωδικοί αν και μειώθηκαν κατά 9% έναντι του Ιουλίου παρέμειναν στο ικανοποιητικό επίπεδο των 29.530 με 2.250 νέες μερίδες να δημιουργούνται στον μήνα ανεβάζοντας το σύνολο στους 22.503 νέους κωδικούς για το 2026 (+37% σε σχέση με το οκτάμηνο του 2025).

Ο Σεπτέμβριος προμηνύεται ιδιαίτερα συναρπαστικός, καθώς περιλαμβάνει γεγονότα κομβικής σημασίας, τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν τις κεφαλαιοποιήσεις, τις συναλλακτικές ροές και, ευρύτερα, ολόκληρο το οικοσύστημα του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ο Σεπτέμβριος αποτελεί πλέον ένα κρίσιμο τεστ καθώς οι αλλαγές στους διεθνείς δείκτες και η μετάβαση στην κατηγορία ανεπτυγμένων αγορών αναμένεται να αναδιατάξουν τις ροές δείχνοντας κατά πόσο το αυξημένο ενδιαφέρον μπορεί να αποκτήσει πιο μόνιμα χαρακτηριστικά και να διαχυθεί πέρα από τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης.

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