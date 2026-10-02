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Η πρώτη φάση της ένταξης του Athens Euronext στο οικοσύστημα των ώριμων αγορών ολοκληρώθηκε, το ίδιο και η ανακοίνωση των υποστηρικτικών μεγεθών του εξαμήνου των εισηγμένων αλλά στο διεθνές περιβάλλον η ένταση κάθε άλλο συνέβαλε στην αποκλιμάκωση των ενεργειακών τιμών με αποτέλεσμα και η εγχώρια αγορά να γίνει πιο ευάλωτη σε αρνητικά ακούσματα από το εξωτερικό. Ο Οκτώβριος δεν έχει καλή… χρηματιστηριακή φήμη και οι τρέχουσες εξελίξεις αποτελούν έναν επιπλέον λόγο επιφύλαξης. Σε αυτό συνηγορεί και το ότι ο Γενικός Δείκτης έρχεται «αδιόρθωτος» από ένα εξάμηνο ράλι τιμών προσφέροντας στα μεσοπρόθεσμα χαρτοφυλάκια σημαντικό περιθώριο κατοχύρωσης κερδών. Η κερδοφορία των εισηγμένων οδεύει προς νέο ιστορικό ρεκόρ, αλλά, μέχρι να ξεκινήσει ο επόμενος κύκλος ανακοινώσεων αποτελεσμάτων, λειτουργεί περισσότερο ως ανάχωμα στην υποχώρηση παρά ως καταλύτης ανόδου.

Στο εξωτερικό η χρηματιστηριακή εβδομάδα χαρακτηρίστηκε από νευρικότητα και διακυμάνσεις μετά την ολοκλήρωση του εννεαμήνου. Οι διεθνείς αγορές αρχίζουν να συνειδητοποιούν τις επιπτώσεις του κόστους δανεισμού σε υψηλά δύο δεκαετιών, του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και των αυξήσεων επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες. Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν την πίεση σε κυβερνήσεις, επενδυτές και νοικοκυριά, περιορίζοντας παράλληλα μέρος του ενθουσιασμού που έχει τροφοδοτήσει η τεχνητή νοημοσύνη στις μετοχικές αγορές. Έχουμε εισέλθει σε μια ιδιαίτερα εύθραυστη περίοδο νέων που κάθε νέα ένδειξη για τον πληθωρισμό, την ανάπτυξη ή τη νομισματική πολιτική μπορεί να προκαλέσει δυσανάλογες αντιδράσεις στις τιμές.

Η δημοσίευση των πρακτικών της συνεδρίασης της Fed του Σεπτεμβρίου την προσεχή Τετάρτη θα βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για τον χρόνο της επόμενης αύξησης επιτοκίων. Η Fed προχώρησε στην πρώτη αύξηση από το 2023, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο νέας κίνησης πριν από το τέλος του έτους.

Ωστόσο, οι προσδοκίες για αύξηση τον Οκτώβριο έχουν υποχωρήσει, μετά τον χαμηλότερο του αναμενομένου πληθωρισμό του Αυγούστου και τις δηλώσεις του επικεφαλής της Fed Νέας Υόρκης, Τζον Ουίλιαμς, ότι δεν υπάρχει ανάγκη άμεσης δράσης. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στον βαθμό συναίνεσης υπέρ περαιτέρω αυξήσεων και στα στοιχεία που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν μια παύση στην επόμενη συνεδρίαση.

Στο εξωτερικό στα θέματα ειδικού ενδιαφέροντος επισημαίνεται ο πρώτος γύρος για την προεδρική εκλογή στην Βραζιλία την Κυριακή με τους δύο επικρατέστερους υποψήφιους να έχουν οριακή διαφορά.

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται σε σαφή διορθωτική πορεία από το πρόσφατο υψηλό έτους, η οποία διαφοροποιείται από τις προηγούμενες υποχωρήσεις λόγω της έντασης των διακυμάνσεων και της αυξημένης συναλλακτικής δραστηριότητας. Το χαμηλό της Παρασκευής καταγράφηκε μόλις δύο συνεδριάσεις μετά το υψηλό έτους —και 17 ετών— διευρύνοντας το εβδομαδιαίο εύρος διακύμανσης σε περισσότερες από 100 μονάδες.

Παράλληλα, ο τζίρος δεν εμφανίζει σημάδια αποκλιμάκωσης, ένδειξη ότι οι πιέσεις των πωλητών παραμένουν ισχυρές. Ο κινητός μέσος όρος των 30 ημερών έχει πλέον διασπαστεί πειστικά, ενώ ο αντίστοιχος των 50 ημερών αποτελεί μια πρώτη στήριξη στις 2.634 μονάδες. Οι ταλαντωτές εξακολουθούν να κινούνται στην ουδέτερη ζώνη, απέχοντας αρκετά από τα επίπεδα υπερπώλησης, χωρίς να παρέχουν προς το παρόν σαφείς ενδείξεις εξάντλησης της πτωτικής κίνησης.

Η διατήρηση της αυξημένης μεταβλητότητας αποτελεί το πιθανότερο σενάριο για την επόμενη εβδομάδα, καθώς διορθώσεις τέτοιας έντασης συνήθως συνοδεύονται από έντονες αντίρροπες κινήσεις μέχρι να αποκατασταθεί η ισορροπία σε ένα πιο σφιχτό εύρος τιμών. Βασικό ζητούμενο είναι η συρρίκνωση των διακυμάνσεων και η εμφάνιση ενδείξεων σταθεροποίησης, ιδανικά έπειτα από προσέγγιση βραχυπρόθεσμα υπερπωλημένων επιπέδων. Υπό αυτό το πρίσμα, μια δοκιμή των πρόσφατων χαμηλών της 24ης Σεπτεμβρίου, στις 2.604 μονάδες, προβάλλει ως το πιθανό σενάριο κίνησης της αγοράς για το προσεχές διάστημα.

Περιορισμένη είναι η ατζέντα των προγραμματισμένων εταιρικών γεγονότων την ερχόμενη εβδομάδα. Χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου των €0,025 ανά μετοχή θα διαπραγματεύεται η Unibios την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, ενώ την ίδια ημέρα τα Αττικά Πολυκαταστήματα πραγματοποιούν έκτακτη γενική συνέλευση, με βασικό θέμα την αγορά ιδίων μετοχών.

Τέλος, στις ΗΠΑ, μεταξύ των εταιρειών που ανακοινώνουν τριμηνιαία αποτελέσματα ξεχωρίζουν οι Constellation Brands (6/10), Applied Digital (7/10), Levi Strauss (7/10), PepsiCo (8/10) και Delta Air Lines (9/10).

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