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Ανάποδα έχει γυρίσει το κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά τις δύο πρώτες αρνητικές συνεδριάσεις του Σεπτεμβρίου, με την ελληνική αγορά να βρίσκει στηρίγματα τόσο από τα ισχυρά εταιρικά κέρδη των εισηγμένων και την επικείμενη αναβάθμιση στις Ανεπτυγμένες Αγορές, όσο και από την αποκλιμάκωση των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα. Λίγο πριν από τις 11:00, ο Γενικός Δείκτης Τιμών κερδίζει 0,49% στις 2.704 μονάδες, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ανεβαίνει 0,27% στις 6.908 μονάδες και ο τραπεζικός δείκτης +0,25% στις 3.198 μονάδες. Ακόμα, ο τζίρος κυμαίνεται κοντά στα 10 εκατ. ευρώ.

Στο ταμπλό αυτή την ώρα ξεχωρίζουν η ETE (+1,12%), η Πειραιώς (+1,10%), η ΔΕΗ (+1%), η Titan (+1,76%) και η Jumbo (+1,20%). Aντίθετα, πιέσεις δέχεται η Coca Cola (-1,69%).

Στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης ανέκαμψε κατά 1,62% στις 2.691,43 μονάδες, αντιστρέφοντας τις απώλειες των προηγούμενων τριών συνεδριάσεων και κλείνοντας σε νέο υψηλό 16 ετών. Ο τζίρος παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα στα €289,1 εκατ., αν και χαμηλότερα από τον κινητό μέσο όρο 100 ημερών των €300,7 εκατ.

Aπόψε το βράδυ, η DBRS, θα ανακοινώσει την ετυμηγορία της για την ελληνική οικονομία. Ο καναδικός οίκος διατηρεί σήμερα την ελληνική οικονομία στη βαθμίδα BBB με σταθερές προοπτικές, δηλαδή ένα σκαλοπάτι πάνω από την είσοδο στην επενδυτική κατηγορία, μετά την τελευταία αξιολόγηση της 6ης Μαρτίου.

Το πακέτο μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα €2,5 δισ. και θα υλοποιηθεί σε τέσσερις φάσεις έως το 2028. Το πακέτο θα συνδυάζει φορολογικές ελαφρύνσεις και μέτρα στήριξης εισοδήματος, ενώ η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για τις ενεργειακές δαπάνες δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό περιθώριο. Στα υπό εξέταση μέτρα περιλαμβάνονται φορολογικές παρεμβάσεις για αγρότες, οικογένειες και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και κίνητρα για ομάδες φορολογικά συνεπών πολιτών.

Όσον αφορά τις εισηγμένες, η δυναμική των πωλήσεων της Jumbo παρέμεινε ισχυρή τον Αύγουστο, με τις πωλήσεις του ομίλου να αυξάνονται κατά 9% σε ετήσια βάση, συνεχίζοντας τη βελτίωση που καταγράφηκε τον Ιούλιο (+9%) και ανεβάζοντας την ανάπτυξη στο οκτάμηνο στο +5,8%. Η γεωγραφική εικόνα παραμένει θετική εκτός Ρουμανίας, με την Ελλάδα να καταγράφει αύξηση 11% τον Αύγουστο και 8% από την αρχή του έτους, την Κύπρο +9% και +6% αντίστοιχα, ενώ η Βουλγαρία συνεχίζει να πρωταγωνιστεί με +17% τον Αύγουστο και +14% στο οκτάμηνο. Το βασικό θετικό στοιχείο της ανακοίνωσης ήταν η διανομή έκτακτου μερίσματος €1 ανά μετοχή.

H Τράπεζα Πειραιώς επιβεβαίωσε ότι η Εθνική Ασφαλιστική τιμολόγησε την πρώτη της έκδοση μειωμένης εξασφάλισης ύψους €200 εκατ., η οποία περιλαμβάνει ομόλογο Tier 2 €100 εκατ. με επιτόκιο 5,25% και perpetual Restricted Tier 1 ομόλογο €100 εκατ. με επιτόκιο 6,875%. Οι προσφορές ξεπέρασαν τα €600 εκατ., υποδηλώνοντας υπερκάλυψη άνω των τριών φορές, ενώ πάνω από το 70% της έκδοσης κατευθύνθηκε σε διεθνείς επενδυτές.

Η διοίκηση της Quest Holdings διατήρησε θετικό τόνο, εκτιμώντας ότι η διψήφια ανάπτυξη στις υπηρεσίες πληροφορικής θα συνεχιστεί κατά το δεύτερο εξάμηνο.

Η τηλεδιάσκεψη της IDEAL διατήρησε θετικό τόνο, με τη διοίκηση να προβλέπει αύξηση εσόδων και συγκρίσιμου EBITDA κατά 8%-10% σε οργανική βάση το 2026, αύξηση συγκρίσιμων κερδών προ φόρων 12%-14% και αύξηση συγκρίσιμων καθαρών κερδών 17%-20%. Η διοίκηση χαρακτήρισε την εξαγορά της OHA ως ελκυστική επανεπένδυση στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο, μετά την αξιολόγηση εναλλακτικών ευκαιριών εξαγορών. Σε λειτουργικό επίπεδο, η δυναμική στον κλάδο της πληροφορικής παραμένει ισχυρή, ενώ η Μπάρμπα Στάθης αναμένει επιτάχυνση της κερδοφορίας στο δεύτερο εξάμηνο και η Attica προβλέπει αύξηση εσόδων και EBITDA κατά 7%-9% για το σύνολο του έτους.

Ήπια κέρδη στις διεθνείς αγορές

Τα futures των αμερικανικών μετοχών στη Wall Street παρέμεναν σχεδόν αμετάβλητα στις πρώτες συναλλαγές της Παρασκευής, καθώς οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στη σημαντική έκθεση για τις νέες θέσεις εργασίας του Αυγούστου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που συνδέονται με τον Dow Jones κινήθηκαν χωρίς ουσιαστική μεταβολή. Τα futures του S&P 500 ενισχύθηκαν κατά 0,05%, ενώ εκείνα του Nasdaq σημείωσαν οριακή άνοδο 0,17%. Κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης, οι τρεις βασικοί δείκτες έκλεισαν με κέρδη. Ο Dow Jones, με 30 μετοχές, ενισχύθηκε πάνω από 600 μονάδες ή 1,2%, καταγράφοντας την καλύτερη ημερήσια επίδοση από τις 4 Αυγούστου. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο άνω του 1%, ενώ ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 1,4%.

Στην Ασία, οι αγορές άνοιξαν ανοδικά την Παρασκευή. Ο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 1,13%, ο ιαπωνικός Nikkei 225 ενισχύθηκε 0,74%, ενώ ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κέρδισε 1,9%, ενώ ο κινεζικός δείκτης CSI 300 ενισχύθηκε κατά 0,89%.

Τέλος, στις ευρωαγορές ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κερδίζει 0,17%, ο γερμανικός Dax στη Φρανκφούρτη +0,25%, ο FTSE 100 +0,06%, ο γαλλικός CAC +0,03% και ο FTSE MIB στο Μιλάνο υποχωρεί 0,27%.

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