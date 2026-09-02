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Συνεχίζονται οι πιέσεις για δεύτερη σερί συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ακολουθώντας το γενικότερο κλίμα αποστροφής ρίσκου στην Ευρώπη, εν μέσω αναζωπύρωσης των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ανόδου των τιμών πετρελαίου και νέου sell-off στις διεθνείς αγορές ομολόγων. Λίγο πριν από τις 11:00, ο Γενικός Δείκτης Τιμών υποχωρεί 0,29% στις 2.649 μονάδες, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης χάνει 0,10% στις 6.787 μονάδες, ο Mid Cap κερδίζει οριακά 0,05% στις 3.112 μονάδες και ο τραπεζικός δείκτης +0,12%. Ο τζίρος κυμαίνεται κοντά στα 7 εκατ. ευρώ.

Ο Γενικός Δείκτης ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο με πιο αδύναμο βηματισμό, υποχωρώντας κατά 0,75% στις 2.657,05 μονάδες, ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα που επικράτησε στις ευρωπαϊκές αγορές. Ο τζίρος επανήλθε σε πιο φυσιολογικά επίπεδα, στα 256,2 εκατ. ευρώ, αρκετά χαμηλότερα από τον μέσο όρο 100 ημερών των 302,77 εκατ. ευρώ, με την κύρια συναλλακτική δραστηριότητα να καταγράφεται σε Πειραιώς (42 εκατ. ευρώ) και Eurobank (29,6 εκατ. ευρώ).

Στο ταμπλό ξεχωρίζουν αυτή την ώρα η ΕΧΑΕ (-4,35%), η Allwyn (0,60%), η ΕΤΕ (+0,12%), η Πειραιώς (+0,39%) και η Jumbo (+0,08%). Αντίθετα πιέζονται η Cenergy (-1,69%), η Metlen (-1,52%), η CrediaBank (-1,40%) και η Motor Oil (-1,37%).

Οι Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Πειραιώς, Alpha Bank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Jumbo, Metlen, Motor Oil και ΔΕΗ θα ενταχθούν στον δείκτη STOXX Europe 600, μετά την αναβάθμιση της Ελλάδας από την κατηγορία των Αναδυόμενων στις Αναπτυγμένες Αγορές. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου (έναρξη διαπραγμάτευσης στις 21 Σεπτεμβρίου).

Παράλληλα, στις 21 Σεπτεμβρίου εντάσσονται στον Stoxx Eastern Europe 50 η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Motor Oil.

Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα, η Attica ανακοίνωσε πριν από την έναρξη της συνεδρίασης τζίρο 113,6 εκατ. ευρώ και αύξηση 5% στα καθαρά κέρδη το α’ εξαμηνο. Την σκυτάλη παίρνει μετά το κλείσιμο της αγοράς η Quest, ενώ η Ideal αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου αύριο πριν από το άνοιγμα της αγοράς.

Tέλος, η Eurobank άντλησε 600 εκατ. ευρώ μέσω πράσινου ομολόγου Senior Preferred διάρκειας 7NC6, με τιμολόγηση στο MS+98 μονάδες βάσης, κατά 27 μονάδες βάσης χαμηλότερα από την αρχική καθοδήγηση. Οι προσφορές ανήλθαν περίπου στα 1,7 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη 2,8 φορές, ενώ οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας και από τους τέσσερις οίκους αξιολόγησης.

Διατηρείται το επιφυλακτικό κλίμα στις διεθνείς αγορές

Τα futures των μετοχών παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα νωρίς την Τετάρτη, μετά την πτώση της Wall Street για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση, καθώς οι αυξανόμενες αποδόσεις των ομολόγων και οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου άσκησαν πιέσεις στις αγορές. Τα futures του Dow Jones ενισχύθηκαν κατά 24 μονάδες, ή σχεδόν 0,1%. Τα futures του S&P 500 κινήθηκαν οριακά χαμηλότερα, ενώ τα futures του Nasdaq υποχώρησαν κατά λίγο κάτω από 0,1%.

Στα ασιατικά χρηματιστήρια, ο ιαπωνικός Nikkei 225 σημείωσε πτώση 2,80%, ενώ ο δείκτης Topix υποχώρησε 2,18%. Ο νοτιοκορεατικός Kospi κατέγραψε απώλειες 3,59%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq μειώθηκε κατά 1,49%. Ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 1,17%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng κινήθηκε χαμηλότερα κατά 0,96%, ενώ ο κινεζικός δείκτης CSI 300 υποχώρησε 1,25%.

Τέλος στις ευρωαγορές ο Stoxx 600 υποχωρεί 0,09%, ο γερμανικός Dax χάνει 0,20%, ο FTSE 100 στο Λονδίνο -0,24%, ο γαλλικός CAC -0,13% και ο FTSE MIB κερδίζει 0,12%.

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