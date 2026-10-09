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Μετά από μια μακρά περίοδο αντοχής απέναντι στις υφιστάμενες και δυνητικές γεωπολιτικές και οικονομικές αβεβαιότητες, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά υπέκυψε τελικά στις εξωτερικές πιέσεις, προχωρώντας σε μια έντονη επανατιμολόγηση του κινδύνου που απορρέει από τα πολλαπλά και δυσοίωνα ανοικτά μέτωπα της διεθνούς συγκυρίας.

Η μέχρι πρότινος αξιοσημείωτη αντοχή των αποτιμήσεων έδωσε τη θέση της σε αυξημένη επιφυλακτικότητα, με τους επενδυτές να περιορίζουν την έκθεσή τους στον μετοχικό κίνδυνο. Η άνοδος των τιμών της ενέργειας, η αναρρίχηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και η κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων διαμορφώνουν ένα δυσμενέστερο περιβάλλον για τις μετοχικές αποτιμήσεις, περιορίζοντας τα περιθώρια διαφοροποίησης της εγχώριας αγοράς από τη διεθνή τάση.

Σε αυτό το ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον προστέθηκε και η αυξανόμενη ανησυχία για την ικανότητα των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Τεχνητή Νοημοσύνη να μετατρέψουν, σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, τις τεράστιες επενδύσεις τους σε ανάλογα οικονομικά αποτελέσματα και κερδοφορία. Η αμφισβήτηση της ταχύτητας απόδοσης αυτών των επενδύσεων θέτει πλέον υπό δοκιμασία έναν από τους βασικότερους πυλώνες που στήριξαν την ανοδική πορεία των διεθνών χρηματιστηρίων την φετινή χρονιά.

Με την ελληνική αγορά να εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις πρώτες θέσεις των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων ως προς τις αποδόσεις από την αρχή του 2026, η κατοχύρωση κερδών παραμένει σχετικά εύκολη επιλογή για τα χαρτοφυλάκια που έχουν τοποθετηθεί από την αρχή του έτους.

Παράλληλα, ο εγχώριος τραπεζικός κλάδος, που αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για την τάση, την ψυχολογία και το επενδυτικό ενδιαφέρον, έχει πλέον συγχρονιστεί με την πορεία των ευρωπαϊκών τραπεζών, με επιμέρους εθνικούς τραπεζικούς δείκτες να καταγράφουν εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του 4% έως το κλείσιμο της Πέμπτης.

Εγχώριοι καταλύτες που θα μπορούσαν να προσφέρουν ένα περιθώριο διαφοροποίησης επί του παρόντος απουσιάζουν, με τις επόμενες ουσιαστικές ειδήσεις να αναμένονται προς το τέλος του μήνα, όταν ξεκινά η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του γ’ τριμήνου.

Ως εκ τούτου, η επίδραση του διεθνούς παράγοντα εκτιμάται ότι θα παραμείνει καθοριστική έως το τέλος Οκτωβρίου, προσδιορίζοντας τη βασική κατεύθυνση της αγοράς.

Στο εξωτερικό, το σημαντικότερο γεγονός της ερχόμενης εβδομάδας είναι η ανακοίνωση, την Τετάρτη, των στοιχείων για τον πληθωρισμό καταναλωτή και παραγωγού στις ΗΠΑ.

Στην τελευταία συνεδρίασή της, στα τέλη Σεπτεμβρίου, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αύξησε το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρος 3,75%–4,00%, πραγματοποιώντας την πρώτη αύξηση επιτοκίων έπειτα από τρία χρόνια.

Ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, επισήμανε ότι ο πληθωρισμός παραμένει σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα, ενώ οι αγορές προεξοφλούν τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση επιτοκίων έως το τέλος του έτους.

Υπό αυτό το πρίσμα, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς αναμένεται να προσφέρουν ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας. Παράλληλα, το επενδυτικό ενδιαφέρον θα στραφεί στην έναρξη των ανακοινώσεων αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου 2026, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται κυρίως στον τραπεζικό κλάδο.

Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου ανακοινώνουν αποτελέσματα οι JPMorgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs και Wells Fargo, καθώς και οι Johnson & Johnson και UnitedHealth Group από τον κλάδο της υγείας. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ακολουθούν οι Bank of America, Morgan Stanley και BlackRock, ενώ την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου ξεχωρίζει η ανακοίνωση της Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), η οποία αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της σημασίας της για την παγκόσμια αγορά ημιαγωγών και τις επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι ανακοινώσεις των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών θα δώσουν τις πρώτες ενδείξεις για την πορεία της εταιρικής κερδοφορίας, την πιστωτική επέκταση και την ποιότητα των δανειακών χαρτοφυλακίων, σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας για τις προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας.

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε μια εβδομάδα έντονων διακυμάνσεων η οποία επιβεβαίωσε τις αρχικές ενδείξεις μιας εντονότερης σε ένταση διόρθωση. Η ανοδική ανάσα της Τρίτης αποδείχθηκε πολύ βραχύβια και μετά την άνετη διάσπαση των 2.600 μονάδων ο Γενικός Δείκτης μπήκε σε περιπέτειες καθώς η αμέσως επόμενη στήριξη εντοπίζεται στις ζώνη του ανοδικού χάσματος της 27ης Ιουλίου μεταξύ 2.495 και 2.507 μονάδων.

Παράλληλα η διαφυγή από την στήριξη των 2.600 μονάδων την Πέμπτη άφησε ένα μεγαλοπρεπές κενό 10 μονάδων (2.605-2.595) ενδεικτικό της έντασης των πωλητών. Το εν λόγω χάσμα αποτελεί το επόμενο σημείο αντίστασης το οποίο έχει χτιστεί με τζίρο άνω των 600 εκατ. ευρώ καθιστώντας απαιτητικό σε συναλλαγές το εγχείρημα μιας άμεσης υπέρβασης.

Η διάσπαση των δύο κινητών μέσων (30 και 50 ημερών) δεν προοιωνίζει θετικές εξελίξεις άμεσα καθώς οι ημερήσιοι ταλαντωτές δεν έχουν εισέλθει σε ζώνες υποτιμητικής υπερβολής που θα ενίσχυαν το ενδεχόμενο μιας ζωηρότερης ανοδικής αντίδρασης. Επίσης, το μοτίβο «πτώση με μεγάλο όγκο – άνοδος με αισθητά χαμηλότερες συναλλαγές» δεν είναι υποστηρικτικό για μια στιβαρή αλλαγή τάσης.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το ευνοϊκότερο σενάριο για τους αγοραστές θα ήταν μια περίοδος συσσώρευσης στα τρέχοντα επίπεδα, η οποία θα επέτρεπε στην αγορά να απορροφήσει την προσφορά και να ανακτήσει σταδιακά τις δυνάμεις της. Ωστόσο, έπειτα από έξι μήνες ανόδου, ο έλεγχος της αγοράς φαίνεται να έχει περάσει στους πωλητές, οι οποίοι διατηρούν τον πρώτο λόγο στη διαμόρφωση της τάσης και κατά την ερχόμενη εβδομάδα.

Στο επίκεντρο της ατζέντας της ερχόμενης εβδομάδας βρίσκεται η δημόσια εγγραφή της Capital Maritime, η οποία θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 13 έως την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, με στόχο την άντληση περίπου €250 -€330 εκατ. για την επέκταση του στόλου της. Στις χρηματικές διανομές, χωρίς το δικαίωμα στο προμέρισμα χρήσης 2026 των €0,25 ανά μετοχή θα διαπραγματεύεται η Ανδρομέδα τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.

Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ακολουθεί η αποκοπή της επιστροφής κεφαλαίου των €0,31 ανά μετοχή της Evropi Holdings, το προμέρισμα της Phoenix Vega (€0,0002) και το μέρισμα των Αττικών Εκδόσεων (€0,02 ανά μετοχή). Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου τέλος θα διεξαχθεί η τακτική δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας.

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