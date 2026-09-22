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Με απόλυτη ομοφωνία (100% των εκπροσωπούμενων ψήφων) και ευρεία συμμετοχή μετόχων που άγγιξε το 80,9% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Euronext Athens, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, ενέκρινε το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σχετικά με τον εταιρικό μετασχηματισμό της.

Ειδικότερα, οι μέτοχοι ενέκριναν τη διάσπαση της εταιρείας δια απόσχισης του κλάδου «Διαχειριστής Αγοράς» —ο οποίος περιλαμβάνει τη λειτουργία των ρυθμιζόμενων αγορών αξιών και παραγώγων, τον Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, καθώς και την ακίνητη περιουσία της— και την απορρόφησή του από τη νεοσυσταθείσα «EURONEXT ATHENS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».

Στο πλαίσιο αυτό, επικυρώθηκαν το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, ο ισολογισμός μετασχηματισμού (με ημερομηνία 31 Μαΐου 2026), καθώς και οι σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης και εμπειρογνωμόνων που συνέταξε η ελεγκτική εταιρεία Ernst & Young. Παράλληλα, εγκρίθηκε το σύνολο των προκαταρκτικών ενεργειών που είχαν πραγματοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση παρείχε πλήρη εξουσιοδότηση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ομίλου, κ. Ιωάννη Κοντόπουλο, για την υπογραφή της οριστικής συμβολαιογραφικής πράξης διάσπασης και την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και διατυπώσεων ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση της Euronext Athens με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

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