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«Ραβασάκια» στους ιδιοκτήτες οχημάτων που εντοπίζονται να έχουν απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021, στέλνει από τις 14 Σεπτεμβρίου μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου η ΑΑΔΕ. Μόλις 100 ημέρες πριν παρέλθει πενταετία από τη παραγραφή του δικαιώματος του δημοσίου να αναζητήσει και να εισπράξει τις οφειλές αυτές, όσοι είχαν ποντάρει ότι τα χρέη θα διαγραφούν στις 31 Δεκεμβρίου και θα γλιτώσουν τα σχετικά ποσά, μάλλον έχασαν. Η διαδικασία εντοπισμού τους είναι ήδη σε εξέλιξη και θα έχουν μία μόνο ευκαιρία να δώσουν εξηγήσεις για να απαλλαγούν από τις κυρώσεις. Αν οι εξηγήσεις δεν σταθούν πειστικές, θα πληρώσουν τη «λυπητερή» εις διπλούν με καθυστέρηση πενταετίας.

Οι δύο «ταχύτητες» ιδιοκτητών ΙΧ που θα λάβουν ειδοποίηση

Στο στόχαστρο μπαίνουν όσοι εμφανίζουν οφειλές για τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Στην πραγματικότητα, διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες: σε εκείνους που επίτηδες δεν πλήρωσαν και σε εκείνους που έχουν λόγους να πιστεύουν ότι έπρεπε να εξαιρεθούν και δεν όφειλαν να πληρώσουν τα τέλη. Αν ανήκουν στη δεύτερη περίπτωση, θα έχουν περιθώριο έως 30 Οκτωβρίου να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση μέσω myCar έως τις 30 Οκτωβρίου. Για όσους αμελήσουν ή δεν ευσταθούν οι δικαιολογίες τους, η βεβαίωση των τελών και των προστίμων θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 3 Δεκεμβρίου 2026.

Η διαδικασία για την βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας και των προστίμων για το έτος 2021, ενεργοποιείται με την εγκύκλιο Ο.3043/2026 της ΑΑΔΕ. Η διαδικασία αφορά ιδιοκτήτες ή κατόχους οχημάτων που εμφανίζουν οφειλές στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων και τις αρμόδιες Φορολογικές Υπηρεσίες, δηλαδή τις Δ.Ο.Υ. και το ΚΕΦΟΔΕ.

Η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι η βεβαίωση αφορά οχήματα τα οποία έχουν δηλωθεί στο Ε1. Εξαιρούνται τα οχήματα που ανήκουν σε άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με την εγκύκλιο Ε.2014/2023, καθώς και τα οχήματα αποβιωσάντων.

Το πρώτο στάδιο είναι η ενημέρωση των ιδιοκτητών. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, η νεοσύστατη «Διεύθυνση Υπηρεσιών Δεδομένων και Επιχειρησιακής Ευφυΐας» της ΑΑΔΕ, από τις 14 Σεπτεμβρίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, αποστέλλει μήνυμα στους ιδιοκτήτες οχημάτων που εμφανίζουν οφειλές τελών κυκλοφορίας για το 2021.

Στο μήνυμα θα γνωστοποιείται ότι υπάρχει δυνατότητα δήλωσης της πραγματικής κατάστασης του οχήματος μέσω της εφαρμογής myCar, με την υποβολή του κατάλληλου δικαιολογητικού. Στόχος είναι, όπου αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει υποχρέωση πληρωμής, να εκπέσουν τα τέλη κυκλοφορίας από τη διαδικασία βεβαίωσης.

Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Η εφαρμογή myCar θα ανοίξει την 1η Οκτωβρίου 2026 και θα παραμείνει διαθέσιμη έως και τις 30 Οκτωβρίου 2026. Η είσοδος θα γίνεται με τους κωδικούς Taxisnet.

Για να γλιτώσουν οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να δηλώσουν την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το όχημά τους κατά το έτος της οφειλής ή και κατά τα επόμενα έτη. Ενδεικτικά, η εγκύκλιος αναφέρει τις περιπτώσεις κλεμμένου, διαγραμμένου, οχήματος σε ακινησία ή απαλλασσόμενου οχήματος.

Μαζί με τη δήλωση πρέπει να υποβληθεί το σχετικό δικαιολογητικό που αποδεικνύει τη μη οφειλή των τελών κυκλοφορίας. Η εγκύκλιος υπογραμμίζει ότι οι Φορολογικές Υπηρεσίες θα λαμβάνουν «σε πραγματικό χρόνο» την πληροφόρηση για την κατάσταση του κάθε οχήματος, με βάση τη δήλωση του ιδιοκτήτη και τα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν.

Η δυνατότητα υποβολής στοιχείων δεν σταματά απολύτως μετά τις 30 Οκτωβρίου. Και μετά την ημερομηνία αυτή, οι ιδιοκτήτες μπορούν να δηλώνουν τον λόγο για τον οποίο δεν οφείλουν τέλη κυκλοφορίας μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», επισυνάπτοντας τα αποδεικτικά έγγραφα. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή δεν ανακόπτεται η διαδικασία βεβαίωσης. Το ειδοποιητήριο θα εκδοθεί κανονικά και η βεβαίωση θα προχωρήσει μαζικά τον Δεκέμβριο αλλά στη συνέχεια, εφόσον κατατεθούν αποδεικτικά στοιχεία, η αρμόδια υπηρεσία θα εξετάσει τη διαγραφή της οφειλής.

Τι γίνεται με τα δικαιολογητικά

Οι Δ.Ο.Υ. και το ΚΕΦΟΔΕ θα ελέγχουν την κατάσταση του οχήματος και θα διορθώνουν την εικόνα του στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων, σύμφωνα με το δικαιολογητικό που θα επισυνάπτει ο ιδιοκτήτης, αν αυτά επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς του ιδιοκτήτη.

Η εγκύκλιος δίνει συγκεκριμένο παράδειγμα: αν προκύπτει ότι ένα όχημα κυκλοφορούσε στο εξωτερικό για περισσότερα από ένα έτη, η εικόνα του διορθώνεται για όλα τα έτη. Στην περίπτωση αυτή, το όχημα τίθεται σε αναγκαστική ακινησία για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις στις οποίες η υπεύθυνη δήλωση δεν αρκεί. Ειδικότερα, όταν δηλώνεται παράδοση οχήματος σε συλλέκτη σιδερικών ή απώλεια και δεν υπάρχει κατάλληλο δικαιολογητικό, «δεν διορθώνεται η εικόνα του οχήματος», αλλά καταχωρείται σχετική σημείωση.

Οι Φορολογικές Υπηρεσίες πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις σχετικές διορθώσεις έως τις 26 Νοεμβρίου 2026.

Για παράδειγμα:

· Όχημα που εμφανίζεται να οφείλει τέλη για το 2021, αλλά ήταν κλεμμένο: δηλώνεται η κατάσταση μέσω myCar έως 30 Οκτωβρίου και υποβάλλεται το κατάλληλο δικαιολογητικό. Εφόσον αποδειχθεί η κατάσταση, δεν θα εκδοθεί ειδοποιητήριο. Αν υποβληθεί μετά την 1η Νοεμβρίου, τα τέλη βεβαιώνονται αλλά εκ των υστέρων διαγράφονται.

· Όχημα σε ακινησία: δηλώνεται η ακινησία και επισυνάπτονται τα σχετικά αποδεικτικά. Η εικόνα του οχήματος θα διορθωθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων (Π.Σ.Ο.) και η βεβαίωση θα διαγραφεί.

· Όχημα που είχε διαγραφεί: υποβάλλεται δήλωση και το αντίστοιχο δικαιολογητικό. Στη συνέχεια εξετάζεται η μη υποχρέωση καταβολής τελών

· Όχημα που κυκλοφορούσε στο εξωτερικό για περισσότερα από ένα έτη: διορθώνεται η εικόνα για όλα τα έτη και τίθεται σε αναγκαστική ακινησία για το ανάλογο διάστημα. Η διόρθωση δεν περιορίζεται μόνο στο 2021

· Παράδοση σε συλλέκτη σιδερικών ή απώλεια χωρίς κατάλληλο δικαιολογητικό: καταχωρείται σχετική σημείωση, χωρίς διόρθωση της εικόνας του οχήματος. Η υπεύθυνη δήλωση από μόνη της δεν αρκεί

· Άλλοι ισχυρισμοί που δεν τεκμηριώνουν μη υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας: η βεβαίωση οφειλής εκδίδεται τον Δεκέμβριο μαζί με το πρόστιμο και το χρέος προχωρά προς βεβαίωση στο διπλάσιο.

Πότε θα βεβαιωθούν οι οφειλές

Η βεβαίωση θα γίνει ηλεκτρονικά από τη Διεύθυνση Αρχείων και Φορολογικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων. Η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 3 Δεκεμβρίου 2026.

Για όσους δεν καταστεί δυνατό να ειδοποιηθούν κεντρικά, η εγκύκλιος προβλέπει ότι οι Δ.Ο.Υ. και το ΚΕΦΟΔΕ θα έχουν στη διάθεσή τους νέα οθόνη στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων. Με βάση τα στοιχεία αυτά, θα μπορούν να ενημερώνουν τους φορολογούμενους ταχυδρομικά, με συστημένες επιστολές.

Στις περιπτώσεις όπου τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν αποδεικνύουν τη μη υποχρέωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας του 2021, τα αντίστοιχα ποσά θα συμπεριλαμβάνονται στη βεβαίωση μαζί με το πρόστιμο.

Τι γίνεται μετά τη βεβαίωση

Η εγκύκλιος προβλέπει δυνατότητα διόρθωσης και μετά τη βεβαίωση. Εάν ο ιδιοκτήτης προσκομίσει εκ των υστέρων δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δεν οφείλονται τα τέλη και το πρόστιμο ή μόνο το πρόστιμο, τα δικαιολογητικά γίνονται δεκτά από την αρμόδια Φορολογική Υπηρεσία και η οφειλή διαγράφεται κατά περίπτωση.

Επομένως, το ειδοποιητήριο δεν σημαίνει ότι κάθε χρέωση είναι οριστική. Για να εξεταστεί όμως η διαγραφή, απαιτείται η υποβολή των εγγράφων που αποδεικνύουν την πραγματική κατάσταση του οχήματος.

Τέλος, η πράξη της Φορολογικής Διοίκησης για τη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας μπορεί να προσβληθεί απευθείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

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