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Το ELITE, το οικοσύστημα του Ομίλου Euronext που υποστηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην αναπτυξιακή τους πορεία και στην πρόσβασή τους στις ιδιωτικές και δημόσιες κεφαλαιαγορές, πραγματοποιεί σήμερα στο Palazzo Mezzanotte του Μιλάνου την έβδομη διοργάνωση του ELITE Day.

Με κεντρικό θέμα «Unstable World. Unstoppable Business.» («Ασταθής Κόσμος. Ασταμάτητη Επιχειρηματικότητα.»), η φετινή διοργάνωση αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι μεταβολές στο μακροοικονομικό περιβάλλον, ο μετασχηματισμός των εφοδιαστικών αλυσίδων και η τεχνολογική επιτάχυνση επαναπροσδιορίζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται, ανταγωνίζονται και χρηματοδοτούν την ανάπτυξή τους, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες και ενισχύοντας την καινοτομία και τις αναπτυξιακές προοπτικές.

Ο επανασχεδιασμός των εφοδιαστικών αλυσίδων, η ενίσχυση της βιομηχανικής και τεχνολογικής αυτονομίας, η διερεύνηση νέων αγορών και πηγών χρηματοδότησης, καθώς και η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης και των δεδομένων στην επιχειρηματική στρατηγική αποτελούν ορισμένα από τα βασικά θέματα των συζητήσεων.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ανάπτυξη επηρεάζεται από έναν συνδυασμό βιομηχανικών επιλογών, πρόσβασης σε κεφάλαια, καινοτομίας και ποιότητας της ηγεσίας. Αυτοί ακριβώς οι άξονες διαμορφώνουν το πρόγραμμα του ELITE Day, το οποίο επιδιώκει να προσεγγίσει τις εξελίξεις στην πραγματική οικονομία μέσα από την οπτική των επιχειρηματιών, των επενδυτών και των συμμετεχόντων στις αγορές.

Για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, η αναπτυξιακή πορεία καθορίζεται από τη συνδυαστική επίδραση των βιομηχανικών αποφάσεων, της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, της καινοτομίας και της ποιότητας της διοίκησης.

Γύρω από αυτούς τους παράγοντες οργανώνεται το ELITE Day, προσφέροντας τη δυνατότητα ανάλυσης της πραγματικής οικονομίας μέσα από τις εμπειρίες και τις απόψεις επιχειρηματιών, επενδυτών και στελεχών της αγοράς.

Μετά τον χαιρετισμό της Μάρτα Τέστι, διευθύνουσας συμβούλου του ELITE – Euronext Group, και την εναρκτήρια ομιλία του Λούκα Πανκάλντι, Senior Partner της McKinsey & Company, το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει παρεμβάσεις από σημαντικούς εκπροσώπους της ευρωπαϊκής επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας.

Μεταξύ των ομιλητών περιλαμβάνονται η Μάρι Δασκαλαντωνάκη, διευθύνουσα σύμβουλος και εντεταλμένη σύμβουλος της Grecotel, ο Νικόλα Αντσιβίνο, εταίρος της BDO Italy, ο Δημήτρης Παρθένης, οικονομικός διευθυντής του Ομίλου THEON International, ο Φαμπρίτσιο Τέστα, διευθύνων σύμβουλος της Borsa Italiana – Euronext, η Ρίτα Ναμπέιρο, μέλος του Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβουλίου του Grupo Nabeiro, και η Ρίνα Γκέρα, επικεφαλής του ELITE – Euronext Group στην Πορτογαλία.

Συμμετέχουν επίσης ο Αλεσάντρο Μπολιόνε, διευθύνων σύμβουλος της BasicNet, ο Λούκα Πεϊράνο, διευθύνων σύμβουλος της CERVED, καθώς και οι Αλεσάντρο Σολίνα και Μάσιμο Ματσίνι, αναπληρωτές γενικοί διευθυντές της Eurizon Capital SGR, με αρμοδιότητες επικεφαλής επενδύσεων και επικεφαλής μάρκετινγκ και επιχειρηματικής ανάπτυξης, αντίστοιχα.

Με την ένταξη του Euronext Athens στον Όμιλο, το ELITE διευρύνει την ευρωπαϊκή του πλατφόρμα με στόχο την υποστήριξη περισσότερων επιχειρήσεων, ανακοινώνοντας την επίσημη έναρξη της δραστηριότητάς του στην Ελλάδα το 2027.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα αποκτήσουν έτσι τη δυνατότητα συμμετοχής σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο, το οποίο προσφέρει στρατηγική τεχνογνωσία, εκπαίδευση στελεχών, πρόσβαση σε εξειδικευμένες επιχειρηματικές επαφές και ευκαιρίες άντλησης κεφαλαίων από τις ιδιωτικές και δημόσιες αγορές.

Η Μάρτα Τέστι, διευθύνουσα σύμβουλος του ELITE – Euronext Group, δήλωσε:

«Σε ένα οικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ολοένα ταχύτερους μετασχηματισμούς, η ανάπτυξη δεν σημαίνει μόνο την ικανότητα αξιοποίησης νέων ευκαιριών, αλλά και την ανάπτυξη της δυνατότητας προσαρμογής, καινοτομίας και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.

Αυτό είναι το κοινό χαρακτηριστικό των “Ασταμάτητων Επιχειρήσεων”: εταιρειών που αντιμετωπίζουν τις αλλαγές με όραμα, ανθεκτικότητα και φιλοδοξία, μετατρέποντάς τες σε κινητήρια δύναμη ανάπτυξης.

Αποστολή του ELITE είναι να δημιουργεί μια γέφυρα μεταξύ επιχειρήσεων, κεφαλαίων και δεξιοτήτων, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη των εταιρειών και ενισχύοντας τον ευρωπαϊκό επιχειρηματικό ιστό.

Η επέκταση του προγράμματος στην Ελλάδα εντάσσεται επίσης σε αυτή την προοπτική και αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην πανευρωπαϊκή αναπτυξιακή πορεία του ELITE.

Μέσα από τη συνεργασία με τοπικούς εταίρους, επιδιώκουμε να συμβάλουμε στην υποστήριξη μιας νέας γενιάς ελληνικών επιχειρήσεων στην πορεία τους προς την ανάπτυξη, τη διεθνοποίηση και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας».

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