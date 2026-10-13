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Ανθεκτικότητα απέναντι στο παγκόσμιο κύμα ρευστοποιήσεων στις τεχνολογικές μετοχές εμφανίζουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, σημειώνοντας ήπια κέρδη, παρά τις ισχυρές πιέσεις που προηγήθηκαν στις ασιατικές αγορές και στη Wall Street.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 ενισχύεται κατά 0,49% στις 638,78 μονάδες, παρουσιάζοντας σαφώς καλύτερη εικόνα από τις αγορές της Ασίας με υψηλή συγκέντρωση εταιρειών τεχνολογίας, αλλά και από τους αμερικανικούς δείκτες που υποχώρησαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης συνεδρίασης.

Η διαφοροποίηση αυτή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη σύνθεση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Σε αντίθεση με τον τεχνολογικά προσανατολισμένο Nasdaq και τις ασιατικές αγορές ημιαγωγών, οι ευρωπαϊκοί δείκτες δεν εμφανίζουν αντίστοιχη συγκέντρωση εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης των οποίων οι αποτιμήσεις συνδέονται άμεσα με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ως αποτέλεσμα, οι ευρωπαϊκές μετοχές εμφανίζονται λιγότερο ευάλωτες σε απότομες κινήσεις περιορισμού του επενδυτικού κινδύνου στον τεχνολογικό κλάδο. Στα επιμέρους χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 0,31% στις 25.355,71 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει άνοδο 0,45% στις 7.868,34 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 κερδίζει 0,96% στις 10.758,16 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35, στον οποίο έχουν σημαντική βαρύτητα οι τραπεζικές μετοχές, σημειώνει άνοδο 0,4% στις 19.362,63 μονάδες.

Σημαντικό παράγοντα στήριξης για τις ευρωπαϊκές αγορές αποτελεί ο ενεργειακός κλάδος, καθώς οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου παραμένουν κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο εβδομάδων. Οι ενεργειακές εταιρείες σε αγορές όπως το Λονδίνο και το Όσλο προσελκύουν αγοραστικό ενδιαφέρον, αντισταθμίζοντας μέρος των πιέσεων που καταγράφονται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις και εταιρείες καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών.

Οι συνεχιζόμενες ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, διατηρούν υψηλό το ασφάλιστρο γεωπολιτικού κινδύνου στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου διατηρούνται πάνω από τα 82 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ οι τιμές του αργού πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις προοπτικές των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών και ορισμένων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, προσφέροντας στήριξη στους ευρωπαϊκούς χρηματιστηριακούς δείκτες. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, το υψηλό ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να δημιουργεί προκλήσεις για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις που εξαρτώνται από την καταναλωτική ζήτηση.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον μετατοπίζεται σταδιακά στην έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης των εταιρικών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου, με τις μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες να δίνουν τον τόνο. Οι JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup και Wells Fargo αναμένεται να ανακοινώσουν σήμερα τις οικονομικές τους επιδόσεις, προσφέροντας μια πρώτη ουσιαστική εικόνα για την κατάσταση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τις προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας.

Τα αποτελέσματά τους θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για τις διεθνείς αγορές, καθώς θα αποτυπώσουν τον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλες τράπεζες διαχειρίζονται το αυξημένο κόστος καταθέσεων, σε ένα περιβάλλον όπου οι αποδόσεις των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού βρίσκονται σε υψηλά πολλών δεκαετιών. Οι επενδυτές θα εξετάσουν ιδιαίτερα τις προβλέψεις για επισφαλή δάνεια και τα ποσοστά οριστικών διαγραφών απαιτήσεων, αναζητώντας ενδείξεις για το κατά πόσο τα νοικοκυριά μπορούν να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις υπό την πίεση των υψηλών επιτοκίων.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο θα βρεθούν τα έσοδα από την επενδυτική τραπεζική και η δραστηριότητα εξαγορών και συγχωνεύσεων, που αποτελούν σημαντικούς δείκτες της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων και της διάθεσης για νέες επενδύσεις. Η πορεία των συγκεκριμένων μεγεθών θα μπορούσε να επηρεάσει όχι μόνο τις τραπεζικές μετοχές στις ΗΠΑ, αλλά και το επενδυτικό κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές.

Πέρα από τα αποτελέσματα των αμερικανικών τραπεζών, οι επενδυτές στην Ευρώπη προετοιμάζονται για σημαντικές ανακοινώσεις από μεγάλες εισηγμένες εταιρείες της περιοχής. Η ολλανδική ASML, ένας από τους σημαντικότερους κατασκευαστές εξοπλισμού παραγωγής ημιαγωγών παγκοσμίως, αναμένεται να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου την Τετάρτη.

Οι επιδόσεις της θα αποτελέσουν κρίσιμο δείκτη για την πορεία των παγκόσμιων επενδύσεων στον κλάδο των μικροτσίπ, αλλά και για τη ζήτηση προηγμένων τεχνολογιών λιθογραφίας, οι οποίες είναι απαραίτητες για την παραγωγή ημιαγωγών υψηλών επιδόσεων. Η ανακοίνωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τις πρόσφατες πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές διεθνώς, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για τη βιωσιμότητα των υψηλών επενδύσεων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Στο επίκεντρο θα βρεθεί επίσης η σουηδική EQT, ένας από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς ομίλους διαχείρισης ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων. Τα αποτελέσματά της, που αναμένονται αργότερα στο πρόγραμμα ανακοινώσεων, θα προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για την πορεία των εξαγορών και συγχωνεύσεων στην Ευρώπη, τις επιδόσεις της αγοράς ιδιωτικής πίστωσης και τη διάθεση θεσμικών κεφαλαίων σε νέες επενδύσεις.

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